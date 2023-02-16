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В Сирии заявили о росте числа студентов, изучающих русский язык

В Сирии заявили о росте числа студентов, изучающих русский язык - РИА Новости, 16.02.2023

В Сирии заявили о росте числа студентов, изучающих русский язык

Более 30 тысяч сирийских студентов в настоящее время изучают русский язык, сообщил РИА Новости министр образования Сирии Дарем Табаа. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T09:44

2023-02-16T09:44

2023-02-16T09:44

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ДАМАСК, 16 фев - РИА Новости. Более 30 тысяч сирийских студентов в настоящее время изучают русский язык, сообщил РИА Новости министр образования Сирии Дарем Табаа. "Мы сотрудничаем друг с другом во всех областях и сейчас начали преподавать русский язык, который в настоящее время изучают более 30 тысяч студентов", - отметил министр. При этом он указал, что "количество студентов, желающих изучать русский, намного больше, чем число преподавательского состава, что мешает открывать новые филиалы". В связи с большим интересом к изучению русского языка в Сирии министерство образования республики, по словам Табаа, обсуждает с российской стороной создание институтов для подготовки учителей русского языка, чтобы привлечь к этому часть бывших студентов, которые уже закончили учебу. Кроме того, министерство образования Сирии планирует увеличить обмен студентами с Россией. "Число предоставляемых для обучения в российских вузах стипендий для сирийцев сильно увеличилось, что, безусловно, дает возможность сирийским студентам познакомиться с российской системой образования, и на эти стипендии есть большой спрос в свете ограничения возможностей для обучения в европейских вузах", - добавил глава минобразования.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сирия, в мире