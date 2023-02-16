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В Сирии заявили о росте числа студентов, изучающих русский язык - РИА Новости, 16.02.2023
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В Сирии заявили о росте числа студентов, изучающих русский язык
В Сирии заявили о росте числа студентов, изучающих русский язык - РИА Новости, 16.02.2023
В Сирии заявили о росте числа студентов, изучающих русский язык
Более 30 тысяч сирийских студентов в настоящее время изучают русский язык, сообщил РИА Новости министр образования Сирии Дарем Табаа. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T09:44
2023-02-16T09:44
россия
сирия
в мире
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ДАМАСК, 16 фев - РИА Новости. Более 30 тысяч сирийских студентов в настоящее время изучают русский язык, сообщил РИА Новости министр образования Сирии Дарем Табаа. "Мы сотрудничаем друг с другом во всех областях и сейчас начали преподавать русский язык, который в настоящее время изучают более 30 тысяч студентов", - отметил министр. При этом он указал, что "количество студентов, желающих изучать русский, намного больше, чем число преподавательского состава, что мешает открывать новые филиалы". В связи с большим интересом к изучению русского языка в Сирии министерство образования республики, по словам Табаа, обсуждает с российской стороной создание институтов для подготовки учителей русского языка, чтобы привлечь к этому часть бывших студентов, которые уже закончили учебу. Кроме того, министерство образования Сирии планирует увеличить обмен студентами с Россией. "Число предоставляемых для обучения в российских вузах стипендий для сирийцев сильно увеличилось, что, безусловно, дает возможность сирийским студентам познакомиться с российской системой образования, и на эти стипендии есть большой спрос в свете ограничения возможностей для обучения в европейских вузах", - добавил глава минобразования.
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россия, сирия, в мире
Россия, Сирия, В мире
09:44 16.02.2023
 
В Сирии заявили о росте числа студентов, изучающих русский язык

Министр образования заявил, что русский язык изучают более 30 тысяч сирийских студентов

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в медиабанкУченицы на уроке русского языка в школе для девочек в сирийском Дейр-эз-Зоре
Ученицы на уроке русского языка в школе для девочек в сирийском Дейр-эз-Зоре - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Ученицы на уроке русского языка в школе для девочек в сирийском Дейр-эз-Зоре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 16 фев - РИА Новости. Более 30 тысяч сирийских студентов в настоящее время изучают русский язык, сообщил РИА Новости министр образования Сирии Дарем Табаа.
"Мы сотрудничаем друг с другом во всех областях и сейчас начали преподавать русский язык, который в настоящее время изучают более 30 тысяч студентов", - отметил министр.
При этом он указал, что "количество студентов, желающих изучать русский, намного больше, чем число преподавательского состава, что мешает открывать новые филиалы". В связи с большим интересом к изучению русского языка в Сирии министерство образования республики, по словам Табаа, обсуждает с российской стороной создание институтов для подготовки учителей русского языка, чтобы привлечь к этому часть бывших студентов, которые уже закончили учебу. Кроме того, министерство образования Сирии планирует увеличить обмен студентами с Россией.
"Число предоставляемых для обучения в российских вузах стипендий для сирийцев сильно увеличилось, что, безусловно, дает возможность сирийским студентам познакомиться с российской системой образования, и на эти стипендии есть большой спрос в свете ограничения возможностей для обучения в европейских вузах", - добавил глава минобразования.
Ученицы на уроке русского языка в школе для девочек в сирийском Дейр-эз-Зоре - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 09:19
Дамаск и Москва обсуждают учреждение российско-сирийской школы
 
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