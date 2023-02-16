https://ria.ru/20230216/istrebiteli-1852290501.html

ЕП планирует принять резолюцию с призывом поставить Киеву истребители

ЕП планирует принять резолюцию с призывом поставить Киеву истребители - РИА Новости, 16.02.2023

ЕП планирует принять резолюцию с призывом поставить Киеву истребители

Депутаты Европейского парламента планируют в ходе пленарной сессии во Франции в четверг принять резолюцию к первой годовщине конфликта на Украине, в которой... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T00:23

2023-02-16T00:23

2023-02-16T00:23

в мире

россия

украина

киев

владимир путин

сергей вершинин

дмитрий песков

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_0:232:3185:2024_1920x0_80_0_0_e06c662e683bf99755ab200b8d87d961.jpg

БРЮССЕЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента планируют в ходе пленарной сессии во Франции в четверг принять резолюцию к первой годовщине конфликта на Украине, в которой вновь призовут к созданию так называемого "спецтрибунала по Украине", дальнейшему усилению санкций против России и наращиванию поставок оружия Киеву, включая "истребители, вертолеты и необходимые ракетные системы". Ожидается, что голосование по резолюции пройдет в четверг в 12.00 по местному времени (14.00 мск). Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов. В обнародованном на сайте Европарламента финальном проекте документа указывается, что депутаты призывают страны ЕС продолжать, увеличивать и ускорять военную поддержку Украины, включая танки, передовые системы ПВО, а также настаивают на необходимости "серьезно рассмотреть вопрос поставок Украине истребителей, вертолетов и необходимых ракетных систем, существенно увеличить поставки боеприпасов". Парламентарии также призвали "активнее проводить лечение и восстановление раненых украинских военных". В пятом пункте проекта резолюции депутаты ЕП также настаивают на важности поддерживать в украинцах "веру в лучшее будущее и цель на победу". "Эта цель может быть достигнута только через продолжающиеся постоянные поставки Украине всех видов оружия, без исключения", указали в Европарламенте. По мнению депутатов, "исход... и позиция международного сообщества будут играть решающую роль в будущих действиях других авторитарных режимов, внимательно сейчас наблюдающих за ходом" конфликта. Европарламент также считает важным "регулярно продлевать предоставленную украинским беженцам временную защиту в странах Евросоюза". Кроме того, в Европарламенте в очередной раз призвали ЕС и международных партнеров добиваться создания "специального трибунала по преступлению агрессии против Украины", в котором они считают "виновными российских лидеров и их союзников". В ЕП призывают также продолжить усиливать санкционную политику против России и после принятия 10-го санкционного пакета, ввести ограничения на российский уран, алмазы, расширять персональные санкционные списки, запретить "Росатому" "деятельность и инвестиции на территории ЕС". Депутаты также "осудили решение МОК о допуске российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры в 2024 году в Париже под нейтральным флагом" и предложили оказать международное давление на комитет для изменения такого решения. Также Европарламент призвал ЕС работать "над началом уже в этом году переговоров о присоединении Украины к ЕС" и назвал потенциальное членство Украины "геостратегической инвестицией в сильную Европу". Исполком МОК 25 января выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230215/istrebiteli-1852217668.html

https://ria.ru/20230214/ispaniya-1851944496.html

https://ria.ru/20230214/istrebiteli-1851906976.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, киев, владимир путин, сергей вершинин, дмитрий песков, нато