https://ria.ru/20230216/institut-1852304903.html

В Госдуме предложили создать патриотический институт культуры

В Госдуме предложили создать патриотический институт культуры - РИА Новости, 16.02.2023

В Госдуме предложили создать патриотический институт культуры

Депутаты Госдумы Дмитрий Певцов, Дмитрий Кузнецов и Николай Новичков обратились к министру культуры РФ Ольге Любимовой с предложением создать рабочую группу по... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T07:24

2023-02-16T07:24

2023-02-16T07:24

ольга любимова

дмитрий певцов

госдума рф

общество

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Депутаты Госдумы Дмитрий Певцов, Дмитрий Кузнецов и Николай Новичков обратились к министру культуры РФ Ольге Любимовой с предложением создать рабочую группу по формированию российского патриотического института культуры на базе Московского госинститута культуры, копия обращения парламентариев имеется в распоряжении РИА Новости. Депутаты отметили, что создание такого вуза может решить несколько задач, в том числе проблему подготовки специалистов для сферы культуры, располагающих "идеологическим багажом". По мнению парламентариев, рабочую группу по созданию такого вуза может возглавить Любимова или один из ее заместителей.

https://ria.ru/20230215/sootechestvenniki-1852177943.html

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ольга любимова, дмитрий певцов, госдума рф, общество