https://ria.ru/20230216/institut-1852304903.html
В Госдуме предложили создать патриотический институт культуры
В Госдуме предложили создать патриотический институт культуры - РИА Новости, 16.02.2023
В Госдуме предложили создать патриотический институт культуры
Депутаты Госдумы Дмитрий Певцов, Дмитрий Кузнецов и Николай Новичков обратились к министру культуры РФ Ольге Любимовой с предложением создать рабочую группу по... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T07:24
2023-02-16T07:24
2023-02-16T07:24
ольга любимова
дмитрий певцов
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752636754_0:0:3572:2009_1920x0_80_0_0_d31369b02edeab92ff480f584c25f312.jpg
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Депутаты Госдумы Дмитрий Певцов, Дмитрий Кузнецов и Николай Новичков обратились к министру культуры РФ Ольге Любимовой с предложением создать рабочую группу по формированию российского патриотического института культуры на базе Московского госинститута культуры, копия обращения парламентариев имеется в распоряжении РИА Новости. Депутаты отметили, что создание такого вуза может решить несколько задач, в том числе проблему подготовки специалистов для сферы культуры, располагающих "идеологическим багажом". По мнению парламентариев, рабочую группу по созданию такого вуза может возглавить Любимова или один из ее заместителей.
https://ria.ru/20230215/sootechestvenniki-1852177943.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752636754_536:0:2931:1796_1920x0_80_0_0_d6a839798be119db675c3adab527d49b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга любимова, дмитрий певцов, госдума рф, общество
Ольга Любимова, Дмитрий Певцов, Госдума РФ, Общество
В Госдуме предложили создать патриотический институт культуры
Депутаты Госдумы предложили создать патриотический институт культуры на базе МГИК
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Депутаты Госдумы Дмитрий Певцов, Дмитрий Кузнецов и Николай Новичков обратились к министру культуры РФ Ольге Любимовой с предложением создать рабочую группу по формированию российского патриотического института культуры на базе Московского госинститута культуры, копия обращения парламентариев имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаем Вам, уважаемая Ольга Борисовна, создать совместную рабочую группу по формированию на базе МГИК российского патриотического института культуры", - говорится в документе.
Депутаты отметили, что создание такого вуза может решить несколько задач, в том числе проблему подготовки специалистов для сферы культуры, располагающих "идеологическим багажом".
По мнению парламентариев, рабочую группу по созданию такого вуза может возглавить Любимова или один из ее заместителей.