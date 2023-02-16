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В Госдуме предложили создать патриотический институт культуры - РИА Новости, 16.02.2023
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В Госдуме предложили создать патриотический институт культуры
В Госдуме предложили создать патриотический институт культуры - РИА Новости, 16.02.2023
В Госдуме предложили создать патриотический институт культуры
Депутаты Госдумы Дмитрий Певцов, Дмитрий Кузнецов и Николай Новичков обратились к министру культуры РФ Ольге Любимовой с предложением создать рабочую группу по... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T07:24
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ольга любимова
дмитрий певцов
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общество
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Депутаты Госдумы Дмитрий Певцов, Дмитрий Кузнецов и Николай Новичков обратились к министру культуры РФ Ольге Любимовой с предложением создать рабочую группу по формированию российского патриотического института культуры на базе Московского госинститута культуры, копия обращения парламентариев имеется в распоряжении РИА Новости. Депутаты отметили, что создание такого вуза может решить несколько задач, в том числе проблему подготовки специалистов для сферы культуры, располагающих "идеологическим багажом". По мнению парламентариев, рабочую группу по созданию такого вуза может возглавить Любимова или один из ее заместителей.
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ольга любимова, дмитрий певцов, госдума рф, общество
Ольга Любимова, Дмитрий Певцов, Госдума РФ, Общество
07:24 16.02.2023
 
В Госдуме предложили создать патриотический институт культуры

Депутаты Госдумы предложили создать патриотический институт культуры на базе МГИК

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСтатуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ
Статуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Статуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Депутаты Госдумы Дмитрий Певцов, Дмитрий Кузнецов и Николай Новичков обратились к министру культуры РФ Ольге Любимовой с предложением создать рабочую группу по формированию российского патриотического института культуры на базе Московского госинститута культуры, копия обращения парламентариев имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаем Вам, уважаемая Ольга Борисовна, создать совместную рабочую группу по формированию на базе МГИК российского патриотического института культуры", - говорится в документе.
Депутаты отметили, что создание такого вуза может решить несколько задач, в том числе проблему подготовки специалистов для сферы культуры, располагающих "идеологическим багажом".
По мнению парламентариев, рабочую группу по созданию такого вуза может возглавить Любимова или один из ее заместителей.
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