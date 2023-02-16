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Патрушев назвал причину зависимости России от импорта
Патрушев назвал причину зависимости России от импорта - РИА Новости, 16.02.2023
Патрушев назвал причину зависимости России от импорта
Зависимость России от иностранных поставок в ряде отраслей мешают преодолеть дефицит подготовленных кадров, недостаточные инвестиции в инновации и блокировка... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T16:20
2023-02-16T16:20
2023-02-16T16:20
экономика
россия
николай патрушев
технологии
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев – РИА Новости. Зависимость России от иностранных поставок в ряде отраслей мешают преодолеть дефицит подготовленных кадров, недостаточные инвестиции в инновации и блокировка сотрудничества с мировой наукой, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.По его словам, после начала специальной военной операции на Украине "произошла эскалация санкционного давления", обострились проблемы, связанные с зависимостью российской экономики от зарубежных технологий, оборудования и комплектующих. "Россия имеет зависимость от зарубежных производителей по многим видам высокотехнологичной продукции, по которым во многом был утрачен собственный научно-производственный потенциал", - сказал Патрушев на совещании в Челябинске. Например, пояснил он, остается высокой доля импортного оборудования и комплектующих в станкостроении, тяжелом машиностроении, фармацевтике и медицинской технике. Недостаточный уровень вложений в исследования и разработки – один из факторов, способствующих такой ситуации. "Негативное влияние на отечественную науку оказывает блокировка недружественными странами проведения в России научных исследований мирового уровня. Ограничивается доступ российского научного сообщества к последним достижениям науки и техники, международным базам данных", - продолжил Патрушев. Также, по словам секретаря, развитию научно-производственного потенциала препятствует "сохраняющаяся по инерции ориентация предприятий на иностранных поставщиков". "Низкой остается инновационная активность предприятий. Доля средств, направляемых на модернизацию и реконструкцию производства - незначительна. Отмечается дефицит подготовленных научных кадров, работников инженерных специальностей и рабочих", - обратил внимание он.
https://ria.ru/20230214/evropa-1851791143.html
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https://ria.ru/20230216/sanktsii-1852354018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, николай патрушев, технологии
Экономика, Россия, Николай Патрушев, Технологии
Патрушев назвал причину зависимости России от импорта
Секретарь Совбеза Патрушев: дефицит кадров мешает преодолеть зависимость от импорта
ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев – РИА Новости. Зависимость России от иностранных поставок в ряде отраслей мешают преодолеть дефицит подготовленных кадров, недостаточные инвестиции в инновации и блокировка сотрудничества с мировой наукой, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
По его словам, после начала специальной военной операции на Украине
"произошла эскалация санкционного давления", обострились проблемы, связанные с зависимостью российской экономики от зарубежных технологий, оборудования и комплектующих.
"Россия имеет зависимость от зарубежных производителей по многим видам высокотехнологичной продукции, по которым во многом был утрачен собственный научно-производственный потенциал", - сказал Патрушев на совещании в Челябинске
.
Например, пояснил он, остается высокой доля импортного оборудования и комплектующих в станкостроении, тяжелом машиностроении, фармацевтике и медицинской технике.
Недостаточный уровень вложений в исследования и разработки – один из факторов, способствующих такой ситуации.
"Негативное влияние на отечественную науку оказывает блокировка недружественными странами проведения в России научных исследований мирового уровня. Ограничивается доступ российского научного сообщества к последним достижениям науки и техники, международным базам данных", - продолжил Патрушев.
Также, по словам секретаря, развитию научно-производственного потенциала препятствует "сохраняющаяся по инерции ориентация предприятий на иностранных поставщиков".
"Низкой остается инновационная активность предприятий. Доля средств, направляемых на модернизацию и реконструкцию производства - незначительна. Отмечается дефицит подготовленных научных кадров, работников инженерных специальностей и рабочих", - обратил внимание он.