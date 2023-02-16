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Россия должна снижать потребность в импорте, заявил Патрушев
Россия должна снижать потребность в импорте, заявил Патрушев - РИА Новости, 16.02.2023
Россия должна снижать потребность в импорте, заявил Патрушев
Россия должна снижать потребность в импортных поставках, особенно в критически важных областях, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T15:13
2023-02-16T15:13
2023-02-16T15:13
россия
челябинск
николай патрушев
экономика
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев – РИА Новости. Россия должна снижать потребность в импортных поставках, особенно в критически важных областях, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Челябинске, посвященном вопросам нацбезопасности. "Сегодня мы должны всемерно укреплять способность России проводить независимую внутреннюю и внешнюю политику, обеспечить дальнейшее укрепление национального суверенитета. Мы также обязаны преодолеть зависимость от импорта, прежде всего в областях, влияющих на национальную безопасность и жизнедеятельность общества", - подчеркнул он. Надо использовать имеющиеся возможности для развития собственной научно-технологической сферы опережающими темпами, указал Патрушев.
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россия, челябинск, николай патрушев, экономика
Россия, Челябинск, Николай Патрушев, Экономика
Россия должна снижать потребность в импорте, заявил Патрушев
Секретарь Совбеза Патрушев призвал снижать потребность в импортных поставках
ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев – РИА Новости. Россия должна снижать потребность в импортных поставках, особенно в критически важных областях, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Челябинске, посвященном вопросам нацбезопасности.
"Сегодня мы должны всемерно укреплять способность России проводить независимую внутреннюю и внешнюю политику, обеспечить дальнейшее укрепление национального суверенитета. Мы также обязаны преодолеть зависимость от импорта, прежде всего в областях, влияющих на национальную безопасность и жизнедеятельность общества", - подчеркнул он.
Надо использовать имеющиеся возможности для развития собственной научно-технологической сферы опережающими темпами, указал Патрушев.