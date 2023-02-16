https://ria.ru/20230216/import-1852432829.html

Россия должна снижать потребность в импорте, заявил Патрушев

Россия должна снижать потребность в импорте, заявил Патрушев - РИА Новости, 16.02.2023

Россия должна снижать потребность в импорте, заявил Патрушев

Россия должна снижать потребность в импортных поставках, особенно в критически важных областях, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T15:13

2023-02-16T15:13

2023-02-16T15:13

россия

челябинск

николай патрушев

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_0:61:3317:1927_1920x0_80_0_0_54cd96d48a9bb4ca17765d402c6404eb.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев – РИА Новости. Россия должна снижать потребность в импортных поставках, особенно в критически важных областях, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Челябинске, посвященном вопросам нацбезопасности. "Сегодня мы должны всемерно укреплять способность России проводить независимую внутреннюю и внешнюю политику, обеспечить дальнейшее укрепление национального суверенитета. Мы также обязаны преодолеть зависимость от импорта, прежде всего в областях, влияющих на национальную безопасность и жизнедеятельность общества", - подчеркнул он. Надо использовать имеющиеся возможности для развития собственной научно-технологической сферы опережающими темпами, указал Патрушев.

https://ria.ru/20230125/kitay-1847226235.html

россия

челябинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, челябинск, николай патрушев, экономика