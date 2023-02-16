Рейтинг@Mail.ru
Правительство одобрило сделку по продаже трех заводов IKEA в России - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230216/ikea-1852294813.html
Правительство одобрило сделку по продаже трех заводов IKEA в России
Правительство одобрило сделку по продаже трех заводов IKEA в России - РИА Новости, 16.02.2023
Правительство одобрило сделку по продаже трех заводов IKEA в России
Правительственная комиссия одобрила сделку по продаже трех заводов IKEA в России, сообщает газета "Известия" со ссылкой на статс-секретаря — замминистра... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T02:02
2023-02-16T06:09
экономика
россия
ленинградская область
швеция
виктор евтухов
александр дрозденко
ikea
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795523091_0:124:3187:1917_1920x0_80_0_0_9d8786840d9432f6f7c96214f0c52bfc.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Правительственная комиссия одобрила сделку по продаже трех заводов IKEA в России, сообщает газета "Известия" со ссылкой на статс-секретаря — замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова. В декабре 2022 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что из пяти претендентов на приобретение завода "ИКЕА Тихвин" определился один потенциальный покупатель. В областном правительстве уточнили, что переговоры собственников завода "ИКЕА Тихвин" в Ленинградской области и потенциальных покупателей пока продолжаются. "Правительственная комиссия одобрила сделку по продаже трех заводов IKEA в России. Это произошло 15 февраля. Покупателями стали два крупных отечественных производителя — компания "Слотекс" (специализация — кухонные столешницы и фасады) и изготовитель пиломатериалов "Лузалес"", — сообщил изданию Евтухов.Уточняется, что оставленные IKEA мощности продолжат функционировать в стране, продукцию этих предприятий станут реализовывать в отечественных розничных сетях.По словам замминистра, важно, чтобы производства работали и развивались, а рабочие места сохранились. Новые собственники при необходимости могут рассчитывать на все возможные меры государственной поддержки, которые есть в арсенале Минпромторга, отметил Евтухов. "Известия" направили запрос в шведский офис компании, а также в "Слотекс" и "Лузалес". Ранее сообщалось, что IKEA 9 ноября начала удалять свой логотип с продукции заводов в России перед их продажей. До этого в третьей декаде октября представители потенциальных покупателей заводов компании в стране начали их посещение на условиях полной анонимности. Согласно финансовой отчетности IKEA, она сократила персонал на своих четырех российских производственных предприятиях и начала процесс поиска нового владельца для них. Компания сообщает, что ожидает найти покупателя для своих активов в стране к началу 2023 года. IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте прошлого года компания сообщила, что приостанавливает все продажи в стране, а в июне — что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, из-за чего проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.
https://ria.ru/20230207/avtovaz-1850259607.html
https://ria.ru/20230215/ikea-1852063941.html
россия
ленинградская область
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795523091_234:0:2954:2040_1920x0_80_0_0_45d47ba551b6b75da7245c2c3dedf0ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, ленинградская область, швеция, виктор евтухов, александр дрозденко, ikea, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Ленинградская область, Швеция, Виктор Евтухов, Александр Дрозденко, IKEA, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
02:02 16.02.2023 (обновлено: 06:09 16.02.2023)
 
Правительство одобрило сделку по продаже трех заводов IKEA в России

Известия: правительственная комиссия одобрила сделку по продаже трех заводов IKEA в России

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкВывеска магазина "Икеа" в Москве
Вывеска магазина Икеа в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Правительственная комиссия одобрила сделку по продаже трех заводов IKEA в России, сообщает газета "Известия" со ссылкой на статс-секретаря — замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
В декабре 2022 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что из пяти претендентов на приобретение завода "ИКЕА Тихвин" определился один потенциальный покупатель. В областном правительстве уточнили, что переговоры собственников завода "ИКЕА Тихвин" в Ленинградской области и потенциальных покупателей пока продолжаются.
Завод Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 13:12
"АвтоВАЗ" приобрел бывший завод Nissan в Петербурге
"Правительственная комиссия одобрила сделку по продаже трех заводов IKEA в России. Это произошло 15 февраля. Покупателями стали два крупных отечественных производителя — компания "Слотекс" (специализация — кухонные столешницы и фасады) и изготовитель пиломатериалов "Лузалес"", — сообщил изданию Евтухов.
Уточняется, что оставленные IKEA мощности продолжат функционировать в стране, продукцию этих предприятий станут реализовывать в отечественных розничных сетях.
По словам замминистра, важно, чтобы производства работали и развивались, а рабочие места сохранились. Новые собственники при необходимости могут рассчитывать на все возможные меры государственной поддержки, которые есть в арсенале Минпромторга, отметил Евтухов.
"Известия" направили запрос в шведский офис компании, а также в "Слотекс" и "Лузалес".
Ранее сообщалось, что IKEA 9 ноября начала удалять свой логотип с продукции заводов в России перед их продажей. До этого в третьей декаде октября представители потенциальных покупателей заводов компании в стране начали их посещение на условиях полной анонимности.
Согласно финансовой отчетности IKEA, она сократила персонал на своих четырех российских производственных предприятиях и начала процесс поиска нового владельца для них. Компания сообщает, что ожидает найти покупателя для своих активов в стране к началу 2023 года.
IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте прошлого года компания сообщила, что приостанавливает все продажи в стране, а в июне — что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, из-за чего проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.
Магазин Икеа в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
Вчера, 06:48
Стали известны самые популярные товары у россиян из ассортимента IKEA
 
ЭкономикаРоссияЛенинградская областьШвецияВиктор ЕвтуховАлександр ДрозденкоIKEAМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала