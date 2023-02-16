https://ria.ru/20230216/ikea-1852294813.html

Правительство одобрило сделку по продаже трех заводов IKEA в России

Правительство одобрило сделку по продаже трех заводов IKEA в России - РИА Новости, 16.02.2023

Правительство одобрило сделку по продаже трех заводов IKEA в России

Правительственная комиссия одобрила сделку по продаже трех заводов IKEA в России, сообщает газета "Известия" со ссылкой на статс-секретаря — замминистра... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T02:02

2023-02-16T02:02

2023-02-16T06:09

экономика

россия

ленинградская область

швеция

виктор евтухов

александр дрозденко

ikea

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Правительственная комиссия одобрила сделку по продаже трех заводов IKEA в России, сообщает газета "Известия" со ссылкой на статс-секретаря — замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова. В декабре 2022 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что из пяти претендентов на приобретение завода "ИКЕА Тихвин" определился один потенциальный покупатель. В областном правительстве уточнили, что переговоры собственников завода "ИКЕА Тихвин" в Ленинградской области и потенциальных покупателей пока продолжаются. "Правительственная комиссия одобрила сделку по продаже трех заводов IKEA в России. Это произошло 15 февраля. Покупателями стали два крупных отечественных производителя — компания "Слотекс" (специализация — кухонные столешницы и фасады) и изготовитель пиломатериалов "Лузалес"", — сообщил изданию Евтухов.Уточняется, что оставленные IKEA мощности продолжат функционировать в стране, продукцию этих предприятий станут реализовывать в отечественных розничных сетях.По словам замминистра, важно, чтобы производства работали и развивались, а рабочие места сохранились. Новые собственники при необходимости могут рассчитывать на все возможные меры государственной поддержки, которые есть в арсенале Минпромторга, отметил Евтухов. "Известия" направили запрос в шведский офис компании, а также в "Слотекс" и "Лузалес". Ранее сообщалось, что IKEA 9 ноября начала удалять свой логотип с продукции заводов в России перед их продажей. До этого в третьей декаде октября представители потенциальных покупателей заводов компании в стране начали их посещение на условиях полной анонимности. Согласно финансовой отчетности IKEA, она сократила персонал на своих четырех российских производственных предприятиях и начала процесс поиска нового владельца для них. Компания сообщает, что ожидает найти покупателя для своих активов в стране к началу 2023 года. IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте прошлого года компания сообщила, что приостанавливает все продажи в стране, а в июне — что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, из-за чего проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.

https://ria.ru/20230207/avtovaz-1850259607.html

https://ria.ru/20230215/ikea-1852063941.html

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экономика, россия, ленинградская область, швеция, виктор евтухов, александр дрозденко, ikea, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)