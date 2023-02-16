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США одобрили продажу Нидерландам 20 систем HIMARS - РИА Новости, 16.02.2023
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США одобрили продажу Нидерландам 20 систем HIMARS
США одобрили продажу Нидерландам 20 систем HIMARS - РИА Новости, 16.02.2023
США одобрили продажу Нидерландам 20 систем HIMARS
США одобрили продажу 20 установок HIMARS и сопутствующего оборудования Нидерландам на сумму около 670 миллионов долларов, сообщает агентство оборонного... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T23:51
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сша
нидерланды
министерство обороны сша
в мире
пентагон
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. США одобрили продажу 20 установок HIMARS и сопутствующего оборудования Нидерландам на сумму около 670 миллионов долларов, сообщает агентство оборонного сотрудничества Пентагона."Государственный департамент одобрил возможную зарубежную продажу вооружений правительству Нидерландов систем HIMARS и сопутствующего оборудования на сумму в 670 млн долларов", - сообщает Пентагон.Ведомство указывает, что Нидерланды запросили 20 установок HIMARS, 39 установок GMLRS, грузовики, бронированные машины и другое оборудование.
https://ria.ru/20230214/tanki-1852049629.html
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сша, нидерланды, министерство обороны сша, в мире, пентагон
США, Нидерланды, Министерство обороны США, В мире, Пентагон
23:51 16.02.2023 (обновлено: 23:52 16.02.2023)
 
США одобрили продажу Нидерландам 20 систем HIMARS

США одобрили продажу Нидерландам 20 систем HIMARS и сопутствующего оборудования

© AP Photo / Roman KoksarovРазгрузка американской реактивной системы залпового огня HIMARS
Разгрузка американской реактивной системы залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / Roman Koksarov
Разгрузка американской реактивной системы залпового огня HIMARS . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. США одобрили продажу 20 установок HIMARS и сопутствующего оборудования Нидерландам на сумму около 670 миллионов долларов, сообщает агентство оборонного сотрудничества Пентагона.
"Государственный департамент одобрил возможную зарубежную продажу вооружений правительству Нидерландов систем HIMARS и сопутствующего оборудования на сумму в 670 млн долларов", - сообщает Пентагон.
Ведомство указывает, что Нидерланды запросили 20 установок HIMARS, 39 установок GMLRS, грузовики, бронированные машины и другое оборудование.
Обучение украинских военных работе с танками Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
14 февраля, 23:52Специальная военная операция на Украине
СМИ: Нидерланды и Дания не примут участие в поставке Leopard 2 на Украину
 
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