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ВС России уничтожили хранилище горюче-смазочных материалов близ Полтавы - РИА Новости, 16.02.2023
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ВС России уничтожили хранилище горюче-смазочных материалов близ Полтавы
ВС России уничтожили хранилище горюче-смазочных материалов близ Полтавы - РИА Новости, 16.02.2023
ВС России уничтожили хранилище горюче-смазочных материалов близ Полтавы
Российские войска уничтожили в районе Полтавы хранилище горючего и смазочных материалов для украинской военной техники, сообщило в четверг министерство обороны... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T13:42
2023-02-16T13:46
специальная военная операция на украине
россия
полтава
в мире
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские войска уничтожили в районе Полтавы хранилище горючего и смазочных материалов для украинской военной техники, сообщило в четверг министерство обороны РФ."В районе города Полтава уничтожено хранилище горючего и смазочных материалов для военной техники ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Полтава, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:42 16.02.2023 (обновлено: 13:46 16.02.2023)
 
ВС России уничтожили хранилище горюче-смазочных материалов близ Полтавы

Минобороны: ВС России уничтожили хранилище горюче-смазочных материалов близ Полтавы

© Depositphotos.com / troyanphoto Полтава
Полтава - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© Depositphotos.com / troyanphoto
Полтава. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские войска уничтожили в районе Полтавы хранилище горючего и смазочных материалов для украинской военной техники, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"В районе города Полтава уничтожено хранилище горючего и смазочных материалов для военной техники ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
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