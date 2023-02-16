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ВС России уничтожили хранилище горюче-смазочных материалов близ Полтавы
ВС России уничтожили хранилище горюче-смазочных материалов близ Полтавы - РИА Новости, 16.02.2023
ВС России уничтожили хранилище горюче-смазочных материалов близ Полтавы
Российские войска уничтожили в районе Полтавы хранилище горючего и смазочных материалов для украинской военной техники, сообщило в четверг министерство обороны... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T13:42
2023-02-16T13:42
2023-02-16T13:46
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские войска уничтожили в районе Полтавы хранилище горючего и смазочных материалов для украинской военной техники, сообщило в четверг министерство обороны РФ."В районе города Полтава уничтожено хранилище горючего и смазочных материалов для военной техники ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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13:42 16.02.2023 (обновлено: 13:46 16.02.2023)
ВС России уничтожили хранилище горюче-смазочных материалов близ Полтавы
Минобороны: ВС России уничтожили хранилище горюче-смазочных материалов близ Полтавы