https://ria.ru/20230216/gsm-1852395175.html

ВС России уничтожили хранилище горюче-смазочных материалов близ Полтавы

ВС России уничтожили хранилище горюче-смазочных материалов близ Полтавы - РИА Новости, 16.02.2023

ВС России уничтожили хранилище горюче-смазочных материалов близ Полтавы

Российские войска уничтожили в районе Полтавы хранилище горючего и смазочных материалов для украинской военной техники, сообщило в четверг министерство обороны... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T13:42

2023-02-16T13:42

2023-02-16T13:46

специальная военная операция на украине

россия

полтава

в мире

вооруженные силы украины

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771097977_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4c8e5e2ca511ea19a5c69d81b1d3f866.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские войска уничтожили в районе Полтавы хранилище горючего и смазочных материалов для украинской военной техники, сообщило в четверг министерство обороны РФ."В районе города Полтава уничтожено хранилище горючего и смазочных материалов для военной техники ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20230214/zapas-1852033639.html

россия

полтава

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, полтава, в мире, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр