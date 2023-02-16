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Правительство увеличило размер грантов для сельхозпроизводителей - РИА Новости, 16.02.2023
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Правительство увеличило размер грантов для сельхозпроизводителей
Правительство увеличило размер грантов для сельхозпроизводителей - РИА Новости, 16.02.2023
Правительство увеличило размер грантов для сельхозпроизводителей
Правительство РФ уточнило условия предоставления ряда субсидий в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и увеличило размер гранта "Агростартап",... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T15:30
2023-02-16T15:30
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Правительство РФ уточнило условия предоставления ряда субсидий в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и увеличило размер гранта "Агростартап", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина. "Российский агропромышленный комплекс успешно развивается, собирая хороший урожай и обеспечивая продовольственную безопасность страны. Из-за внешних ограничений бизнес сталкивается с ростом издержек, причем труднее всего приходится предприятиям с небольшим оборотом... Чтобы помочь им преодолеть текущие сложности, постановлением правительства уточняем условия предоставления ряда субсидий в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства", - сказал Мишустин. "Вырастет максимальный размер гранта "Агростартап" до 7 миллионов рублей для тех предпринимателей, кто самостоятельно реализует проекты в молочном, мясном скотоводстве, и до 8 миллионов рублей для членов сельскохозяйственных кооперативов, которые заняты такой же деятельностью, животноводов, работающих в сельхозкооперативах", - пояснил он. Кроме того, до 5 миллионов рублей смогут получить аграрии, которые ведут другую работу, например, занимаются выращиванием овощей и фруктов. А для членов кооперативов, выращивающих сельхозкультуры или занятых другим хозяйством в этой сфере, по словам премьера, объем господдержки вырастет до 6 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230216/protest-1852427855.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
15:30 16.02.2023
 
Правительство увеличило размер грантов для сельхозпроизводителей

Мишустин: правительство увеличило размер сельскохозяйственного гранта "Агростартап"

© РИА Новости / Виталий ТимкивФермерская продукция
Фермерская продукция - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Фермерская продукция. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Правительство РФ уточнило условия предоставления ряда субсидий в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и увеличило размер гранта "Агростартап", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.
"Российский агропромышленный комплекс успешно развивается, собирая хороший урожай и обеспечивая продовольственную безопасность страны. Из-за внешних ограничений бизнес сталкивается с ростом издержек, причем труднее всего приходится предприятиям с небольшим оборотом... Чтобы помочь им преодолеть текущие сложности, постановлением правительства уточняем условия предоставления ряда субсидий в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства", - сказал Мишустин.
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"Вырастет максимальный размер гранта "Агростартап" до 7 миллионов рублей для тех предпринимателей, кто самостоятельно реализует проекты в молочном, мясном скотоводстве, и до 8 миллионов рублей для членов сельскохозяйственных кооперативов, которые заняты такой же деятельностью, животноводов, работающих в сельхозкооперативах", - пояснил он.
Кроме того, до 5 миллионов рублей смогут получить аграрии, которые ведут другую работу, например, занимаются выращиванием овощей и фруктов. А для членов кооперативов, выращивающих сельхозкультуры или занятых другим хозяйством в этой сфере, по словам премьера, объем господдержки вырастет до 6 миллионов рублей.
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ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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