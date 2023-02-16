https://ria.ru/20230216/granitsy-1852360056.html
Лукашенко пообещал ответ на закрытие пунктов пропуска на западных границах
Лукашенко пообещал ответ на закрытие пунктов пропуска на западных границах - РИА Новости, 16.02.2023
Лукашенко пообещал ответ на закрытие пунктов пропуска на западных границах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал закрытие Польшей и Литвой пунктов пропуска на границе с его страной экономической провокацией и пообещал... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T11:52
2023-02-16T11:52
2023-02-16T12:10
в мире
белоруссия
александр лукашенко
польша
литва
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МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал закрытие Польшей и Литвой пунктов пропуска на границе с его страной экономической провокацией и пообещал ответные шаги белорусской стороны."Вы видите, как ведет себя Польша, Литва. Пока с экономической точки зрения они постоянно провоцируют. Переносят ответственность на меня. Вот они закрыли пункты пропуска. Это что такое? Это экономическая провокация. Значит, торговли нет, нет экономики. И вот постепенно они эти провокации устраивают. Просто провоцируют нас. Ну, до поры до времени. Сейчас мы думаем о том, как на это ответить. Приняты решения. Ответим мягко сначала. Не поймут - усилим. У нас достаточно для этого рычагов", - цитирует Александра Лукашенко Белта.При этом белорусский лидер отметил, что действия западных соседей – это так или иначе эскалация. "Мы вынуждены отвечать. Пока симметрично, адекватно. Если дойдет до того, что придется принимать ассиметричные меры, мы примем. Они на столе. Но мы этого не хотим. Мы хотим дружить с поляками, литовцами, как это было всегда", - подчеркнул он."Мы даже закрыли глаза на то, что они в школе карты рисуют с границей под Минском. Они мечтают о своем господстве "од можа да можа" - от Балтики до Черного моря", - добавил президент Белоруссии.
https://ria.ru/20230216/granitsa-1852311027.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко, польша, литва
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Польша, Литва
11:52 16.02.2023 (обновлено: 12:10 16.02.2023)
Лукашенко пообещал ответ на закрытие пунктов пропуска на западных границах
Лукашенко пообещал дать ответ на закрытие Польшей и Литвой пунктов пропуска на границе
МИНСК, 16 фев – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал закрытие Польшей и Литвой пунктов пропуска на границе с его страной экономической провокацией и пообещал
ответные шаги белорусской стороны.
"Вы видите, как ведет себя Польша, Литва. Пока с экономической точки зрения они постоянно провоцируют. Переносят ответственность на меня. Вот они закрыли пункты пропуска. Это что такое? Это экономическая провокация. Значит, торговли нет, нет экономики. И вот постепенно они эти провокации устраивают. Просто провоцируют нас. Ну, до поры до времени. Сейчас мы думаем о том, как на это ответить. Приняты решения. Ответим мягко сначала. Не поймут - усилим. У нас достаточно для этого рычагов", - цитирует Александра Лукашенко Белта.
При этом белорусский лидер отметил, что действия западных соседей – это так или иначе эскалация. "Мы вынуждены отвечать. Пока симметрично, адекватно. Если дойдет до того, что придется принимать ассиметричные меры, мы примем. Они на столе. Но мы этого не хотим. Мы хотим дружить с поляками, литовцами, как это было всегда", - подчеркнул он.
"Мы даже закрыли глаза на то, что они в школе карты рисуют с границей под Минском. Они мечтают о своем господстве "од можа да можа" - от Балтики до Черного моря", - добавил президент Белоруссии.