https://ria.ru/20230216/granitsy-1852360056.html

Лукашенко пообещал ответ на закрытие пунктов пропуска на западных границах

Лукашенко пообещал ответ на закрытие пунктов пропуска на западных границах - РИА Новости, 16.02.2023

Лукашенко пообещал ответ на закрытие пунктов пропуска на западных границах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал закрытие Польшей и Литвой пунктов пропуска на границе с его страной экономической провокацией и пообещал... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T11:52

2023-02-16T11:52

2023-02-16T12:10

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белоруссия

александр лукашенко

польша

литва

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МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал закрытие Польшей и Литвой пунктов пропуска на границе с его страной экономической провокацией и пообещал ответные шаги белорусской стороны."Вы видите, как ведет себя Польша, Литва. Пока с экономической точки зрения они постоянно провоцируют. Переносят ответственность на меня. Вот они закрыли пункты пропуска. Это что такое? Это экономическая провокация. Значит, торговли нет, нет экономики. И вот постепенно они эти провокации устраивают. Просто провоцируют нас. Ну, до поры до времени. Сейчас мы думаем о том, как на это ответить. Приняты решения. Ответим мягко сначала. Не поймут - усилим. У нас достаточно для этого рычагов", - цитирует Александра Лукашенко Белта.При этом белорусский лидер отметил, что действия западных соседей – это так или иначе эскалация. "Мы вынуждены отвечать. Пока симметрично, адекватно. Если дойдет до того, что придется принимать ассиметричные меры, мы примем. Они на столе. Но мы этого не хотим. Мы хотим дружить с поляками, литовцами, как это было всегда", - подчеркнул он."Мы даже закрыли глаза на то, что они в школе карты рисуют с границей под Минском. Они мечтают о своем господстве "од можа да можа" - от Балтики до Черного моря", - добавил президент Белоруссии.

https://ria.ru/20230216/granitsa-1852311027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, белоруссия, александр лукашенко, польша, литва