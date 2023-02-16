https://ria.ru/20230216/granitsa-1852311027.html
В Белоруссии раскритиковали решение Литвы по вопросу перехода через границу
В Белоруссии раскритиковали решение Литвы по вопросу перехода через границу - РИА Новости, 16.02.2023
В Белоруссии раскритиковали решение Литвы по вопросу перехода через границу
Решение Литвы о прекращении взаимодействия с Белоруссией по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу может негативно отразиться на ритмичности РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T08:35
2023-02-16T08:35
2023-02-16T08:50
литва
белоруссия
в мире
евросоюз
польша
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МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Решение Литвы о прекращении взаимодействия с Белоруссией по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу может негативно отразиться на ритмичности пропуска через нее лиц и транспорта, заявил РИА Новости официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.Ранее в четверг белорусское ведомство сообщило, что служба охраны госграницы при МВД Литвы уведомила, что в одностороннем порядке прекращает взаимодействие с таможенными и пограничными службами Белоруссии по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу и увеличению пропускной способности автодорожных пунктов пропуска. Причины прекращения взаимодействия в уведомлении не указаны. Сотрудничество осуществлялось на основании документа, подписанного сторонами 4 ноября 2019 года."Это – недружественный, неконструктивный шаг со стороны Литвы, который может негативно сказаться на ситуации с ритмичностью пересечения границы лицами и транспортными средствами. По сути он направлен на то, чтобы не иметь обязательств перед белорусской стороной в части бесперебойности и ритмичной работы пункты пропусков", - заявил РИА Новости Бычковский.Он подчеркнул, что таким образом по инициативе Литвы прекращается сотрудничество между погранведомствами по недопущению образования очередей на границе.Ранее белорусские пограничный и таможенный комитеты неоднократно отмечали, что на границе с соседними странами ЕС фиксируются очереди автомобилей из-за того, что контрольные службы сопредельных государств не выполняют нормы пропуска транспорта через границу и не предпринимают меры по сокращению скопления автомобилей. По данным госпогранкомитета Белоруссии, в 2022 году контрольные службы Польши в среднем выполняли норму пропуска на 46%, Литвы – на 50%, Латвии – на 63%.Существенное снижение выполнения норм пропуска сопредельными странами белорусские пограничники зафиксировали в апреле прошлого года: по сравнению с данными за март среднемесячный показатель оформления большегрузов на въезд в Латвию снизился на 42%, в Польшу — на 22%, в Литву — на 20%.Председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Владимир Орловский ранее заявлял, что контрольные службы соседних стран ЕС в прошлом году намеренно создавали очереди из автомобилей при пересечении границы.
https://ria.ru/20230215/granitsa-1852182928.html
https://ria.ru/20230209/sanktsii-1850796366.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
литва, белоруссия, в мире, евросоюз, польша
Литва, Белоруссия, В мире, Евросоюз, Польша
08:35 16.02.2023 (обновлено: 08:50 16.02.2023)
В Белоруссии раскритиковали решение Литвы по вопросу перехода через границу
ГПК Белоруссии: решение Литвы может негативно сказаться на ритмичности пересечения границы
МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Решение Литвы о прекращении взаимодействия с Белоруссией по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу может негативно отразиться на ритмичности пропуска через нее лиц и транспорта, заявил РИА Новости официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.
Ранее в четверг белорусское ведомство сообщило, что служба охраны госграницы при МВД Литвы уведомила, что в одностороннем порядке прекращает взаимодействие с таможенными и пограничными службами Белоруссии по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу и увеличению пропускной способности автодорожных пунктов пропуска. Причины прекращения взаимодействия в уведомлении не указаны. Сотрудничество осуществлялось на основании документа, подписанного сторонами 4 ноября 2019 года.
"Это – недружественный, неконструктивный шаг со стороны Литвы, который может негативно сказаться на ситуации с ритмичностью пересечения границы лицами и транспортными средствами. По сути он направлен на то, чтобы не иметь обязательств перед белорусской стороной в части бесперебойности и ритмичной работы пункты пропусков", - заявил РИА Новости Бычковский.
Он подчеркнул, что таким образом по инициативе Литвы прекращается сотрудничество между погранведомствами по недопущению образования очередей на границе.
Ранее белорусские пограничный и таможенный комитеты неоднократно отмечали, что на границе с соседними странами ЕС фиксируются очереди автомобилей из-за того, что контрольные службы сопредельных государств не выполняют нормы пропуска транспорта через границу и не предпринимают меры по сокращению скопления автомобилей. По данным госпогранкомитета Белоруссии, в 2022 году контрольные службы Польши в среднем выполняли норму пропуска на 46%, Литвы – на 50%, Латвии – на 63%.
Существенное снижение выполнения норм пропуска сопредельными странами белорусские пограничники зафиксировали в апреле прошлого года: по сравнению с данными за март среднемесячный показатель оформления большегрузов на въезд в Латвию снизился на 42%, в Польшу — на 22%, в Литву — на 20%.
Председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Владимир Орловский ранее заявлял, что контрольные службы соседних стран ЕС в прошлом году намеренно создавали очереди из автомобилей при пересечении границы.