Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии раскритиковали решение Литвы по вопросу перехода через границу - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230216/granitsa-1852311027.html
В Белоруссии раскритиковали решение Литвы по вопросу перехода через границу
В Белоруссии раскритиковали решение Литвы по вопросу перехода через границу - РИА Новости, 16.02.2023
В Белоруссии раскритиковали решение Литвы по вопросу перехода через границу
Решение Литвы о прекращении взаимодействия с Белоруссией по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу может негативно отразиться на ритмичности РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T08:35
2023-02-16T08:50
литва
белоруссия
в мире
евросоюз
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1845051916_0:171:2686:1682_1920x0_80_0_0_cd4ba414a0a79bab40e361f224b7ecf1.jpg
МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Решение Литвы о прекращении взаимодействия с Белоруссией по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу может негативно отразиться на ритмичности пропуска через нее лиц и транспорта, заявил РИА Новости официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.Ранее в четверг белорусское ведомство сообщило, что служба охраны госграницы при МВД Литвы уведомила, что в одностороннем порядке прекращает взаимодействие с таможенными и пограничными службами Белоруссии по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу и увеличению пропускной способности автодорожных пунктов пропуска. Причины прекращения взаимодействия в уведомлении не указаны. Сотрудничество осуществлялось на основании документа, подписанного сторонами 4 ноября 2019 года."Это – недружественный, неконструктивный шаг со стороны Литвы, который может негативно сказаться на ситуации с ритмичностью пересечения границы лицами и транспортными средствами. По сути он направлен на то, чтобы не иметь обязательств перед белорусской стороной в части бесперебойности и ритмичной работы пункты пропусков", - заявил РИА Новости Бычковский.Он подчеркнул, что таким образом по инициативе Литвы прекращается сотрудничество между погранведомствами по недопущению образования очередей на границе.Ранее белорусские пограничный и таможенный комитеты неоднократно отмечали, что на границе с соседними странами ЕС фиксируются очереди автомобилей из-за того, что контрольные службы сопредельных государств не выполняют нормы пропуска транспорта через границу и не предпринимают меры по сокращению скопления автомобилей. По данным госпогранкомитета Белоруссии, в 2022 году контрольные службы Польши в среднем выполняли норму пропуска на 46%, Литвы – на 50%, Латвии – на 63%.Существенное снижение выполнения норм пропуска сопредельными странами белорусские пограничники зафиксировали в апреле прошлого года: по сравнению с данными за март среднемесячный показатель оформления большегрузов на въезд в Латвию снизился на 42%, в Польшу — на 22%, в Литву — на 20%.Председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Владимир Орловский ранее заявлял, что контрольные службы соседних стран ЕС в прошлом году намеренно создавали очереди из автомобилей при пересечении границы.
https://ria.ru/20230215/granitsa-1852182928.html
https://ria.ru/20230209/sanktsii-1850796366.html
литва
белоруссия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1845051916_105:0:2492:1790_1920x0_80_0_0_3f9640ff0ff5036371b9036f49e3ef31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
литва, белоруссия, в мире, евросоюз, польша
Литва, Белоруссия, В мире, Евросоюз, Польша
08:35 16.02.2023 (обновлено: 08:50 16.02.2023)
 
В Белоруссии раскритиковали решение Литвы по вопросу перехода через границу

ГПК Белоруссии: решение Литвы может негативно сказаться на ритмичности пересечения границы

© Sputnik / Александр ЖибульБелорусский пограничник на границе с Украиной
Белорусский пограничник на границе с Украиной - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© Sputnik / Александр Жибуль
Белорусский пограничник на границе с Украиной. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Решение Литвы о прекращении взаимодействия с Белоруссией по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу может негативно отразиться на ритмичности пропуска через нее лиц и транспорта, заявил РИА Новости официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.
Ранее в четверг белорусское ведомство сообщило, что служба охраны госграницы при МВД Литвы уведомила, что в одностороннем порядке прекращает взаимодействие с таможенными и пограничными службами Белоруссии по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу и увеличению пропускной способности автодорожных пунктов пропуска. Причины прекращения взаимодействия в уведомлении не указаны. Сотрудничество осуществлялось на основании документа, подписанного сторонами 4 ноября 2019 года.
Флаг Литвы - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 15:00
Литва закрывает железнодорожный пункт пропуска на границе с Белоруссией
"Это – недружественный, неконструктивный шаг со стороны Литвы, который может негативно сказаться на ситуации с ритмичностью пересечения границы лицами и транспортными средствами. По сути он направлен на то, чтобы не иметь обязательств перед белорусской стороной в части бесперебойности и ритмичной работы пункты пропусков", - заявил РИА Новости Бычковский.
Он подчеркнул, что таким образом по инициативе Литвы прекращается сотрудничество между погранведомствами по недопущению образования очередей на границе.
Ранее белорусские пограничный и таможенный комитеты неоднократно отмечали, что на границе с соседними странами ЕС фиксируются очереди автомобилей из-за того, что контрольные службы сопредельных государств не выполняют нормы пропуска транспорта через границу и не предпринимают меры по сокращению скопления автомобилей. По данным госпогранкомитета Белоруссии, в 2022 году контрольные службы Польши в среднем выполняли норму пропуска на 46%, Литвы – на 50%, Латвии – на 63%.
Существенное снижение выполнения норм пропуска сопредельными странами белорусские пограничники зафиксировали в апреле прошлого года: по сравнению с данными за март среднемесячный показатель оформления большегрузов на въезд в Латвию снизился на 42%, в Польшу — на 22%, в Литву — на 20%.
Председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Владимир Орловский ранее заявлял, что контрольные службы соседних стран ЕС в прошлом году намеренно создавали очереди из автомобилей при пересечении границы.
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 12:21
Литва выступает за новые санкции против России, заявил президент Науседа
 
ЛитваБелоруссияВ миреЕвросоюзПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала