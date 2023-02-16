https://ria.ru/20230216/granitsa-1852309362.html

Литва прекратила взаимодействие с Белоруссией по пропуску через границу

Литва прекратила взаимодействие с Белоруссией по пропуску через границу - РИА Новости, 16.02.2023

Литва прекратила взаимодействие с Белоруссией по пропуску через границу

Вильнюс уведомил Минск о прекращении взаимодействия по обеспечению бесперебойного движения транспорта через границу, заявил Госпогранкомитет Белоруссии. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T08:19

2023-02-16T08:19

2023-02-16T10:51

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госпогранкомитет белоруссии

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МИНСК, 16 фев — РИА Новости. Вильнюс уведомил Минск о прекращении взаимодействия по обеспечению бесперебойного движения транспорта через границу, заявил Госпогранкомитет Белоруссии."Служба охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской Республики в одностороннем порядке прекращает взаимодействие с таможенными и пограничными службами Республики Беларусь по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу и увеличению пропускной способности автодорожных пунктов пропуска", — говорится в сообщении пресс-службы.Причины такого решения в уведомлении не указываются, отметили в Госпогранкомитете.Официальный представитель ведомства Антон Бычковский назвал действия Литвы недружественным и неконструктивным шагом.Минск и Вильнюс подписали соглашение о трансграничном движении транспорта в ноябре 2019 года. Однако в последнее время белорусские пограничники не раз отмечали скопления автомобилей на границе, так как соседние страны не выполняют нормы пропуска. Самое существенное снижение отмечалось в апреле — по сравнению с предыдущим месяцем, показатель оформления большегрузов на въезд в Латвию снизился на 42 процента, в Польшу — на 22 процента, в Литву — на 20 процентов.

https://ria.ru/20230131/istrebiteli-1848639343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

белоруссия, литва, в мире, госпогранкомитет белоруссии