08:19 16.02.2023 (обновлено: 10:51 16.02.2023)
Литва прекратила взаимодействие с Белоруссией по пропуску через границу
ГПК Белоруссии: Литва прекращает взаимодействие по пропуску транспорта через границу
© Sputnik / Александр ЖибульБелорусские пограничники
© Sputnik / Александр Жибуль
Белорусские пограничники. Архивное фото
МИНСК, 16 фев — РИА Новости. Вильнюс уведомил Минск о прекращении взаимодействия по обеспечению бесперебойного движения транспорта через границу, заявил Госпогранкомитет Белоруссии.
"Служба охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской Республики в одностороннем порядке прекращает взаимодействие с таможенными и пограничными службами Республики Беларусь по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу и увеличению пропускной способности автодорожных пунктов пропуска", — говорится в сообщении пресс-службы.
Причины такого решения в уведомлении не указываются, отметили в Госпогранкомитете.
Официальный представитель ведомства Антон Бычковский назвал действия Литвы недружественным и неконструктивным шагом.
"По сути, он направлен на то, чтобы не иметь обязательств перед белорусской стороной в части бесперебойности и ритмичной работы пункты пропусков", — сказал он РИА Новости.
Минск и Вильнюс подписали соглашение о трансграничном движении транспорта в ноябре 2019 года. Однако в последнее время белорусские пограничники не раз отмечали скопления автомобилей на границе, так как соседние страны не выполняют нормы пропуска. Самое существенное снижение отмечалось в апреле — по сравнению с предыдущим месяцем, показатель оформления большегрузов на въезд в Латвию снизился на 42 процента, в Польшу — на 22 процента, в Литву — на 20 процентов.