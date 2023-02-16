https://ria.ru/20230216/gosduma-1852467750.html

Депутаты отменили пленарное заседание Госдумы 21 февраля

Депутаты отменили пленарное заседание Госдумы 21 февраля - РИА Новости, 16.02.2023

Депутаты отменили пленарное заседание Госдумы 21 февраля

Депутаты проголосовали за проект постановления, которым отменяется пленарное заседание Госдумы 21 февраля и переносится на 10 утра с 12 дня заседание 22 числа. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T16:51

2023-02-16T16:51

2023-02-16T16:51

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Депутаты проголосовали за проект постановления, которым отменяется пленарное заседание Госдумы 21 февраля и переносится на 10 утра с 12 дня заседание 22 числа. "Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет… Отменить заседание Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 21 февраля 2023 года… Провести заседание Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 22 февраля 2023 года в 10 часов", - говорится в тексте проекта постановления, внесенного комиссией по регламенту ГД. Депутаты приняли его в ходе пленарного заседания.

https://ria.ru/20230215/sovfed-1852097280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, госдума рф, россия