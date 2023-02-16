https://ria.ru/20230216/gosduma-1852467750.html
Депутаты отменили пленарное заседание Госдумы 21 февраля
Депутаты отменили пленарное заседание Госдумы 21 февраля - РИА Новости, 16.02.2023
Депутаты отменили пленарное заседание Госдумы 21 февраля
Депутаты проголосовали за проект постановления, которым отменяется пленарное заседание Госдумы 21 февраля и переносится на 10 утра с 12 дня заседание 22 числа. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T16:51
2023-02-16T16:51
2023-02-16T16:51
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Депутаты проголосовали за проект постановления, которым отменяется пленарное заседание Госдумы 21 февраля и переносится на 10 утра с 12 дня заседание 22 числа. "Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет… Отменить заседание Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 21 февраля 2023 года… Провести заседание Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 22 февраля 2023 года в 10 часов", - говорится в тексте проекта постановления, внесенного комиссией по регламенту ГД. Депутаты приняли его в ходе пленарного заседания.
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политика, госдума рф, россия
Политика, Госдума РФ, Россия
Депутаты отменили пленарное заседание Госдумы 21 февраля
Депутаты проголосовали за отмену заседания Госдумы 21 февраля и перенос заседания 22-го
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Депутаты проголосовали за проект постановления, которым отменяется пленарное заседание Госдумы 21 февраля и переносится на 10 утра с 12 дня заседание 22 числа.
"Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет… Отменить заседание Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 21 февраля 2023 года… Провести заседание Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 22 февраля 2023 года в 10 часов", - говорится в тексте проекта постановления, внесенного комиссией по регламенту ГД.
Депутаты приняли его в ходе пленарного заседания.