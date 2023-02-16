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Депутаты отменили пленарное заседание Госдумы 21 февраля - РИА Новости, 16.02.2023
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Депутаты отменили пленарное заседание Госдумы 21 февраля
Депутаты отменили пленарное заседание Госдумы 21 февраля - РИА Новости, 16.02.2023
Депутаты отменили пленарное заседание Госдумы 21 февраля
Депутаты проголосовали за проект постановления, которым отменяется пленарное заседание Госдумы 21 февраля и переносится на 10 утра с 12 дня заседание 22 числа. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T16:51
2023-02-16T16:51
политика
госдума рф
россия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Депутаты проголосовали за проект постановления, которым отменяется пленарное заседание Госдумы 21 февраля и переносится на 10 утра с 12 дня заседание 22 числа. "Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет… Отменить заседание Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 21 февраля 2023 года… Провести заседание Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 22 февраля 2023 года в 10 часов", - говорится в тексте проекта постановления, внесенного комиссией по регламенту ГД. Депутаты приняли его в ходе пленарного заседания.
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политика, госдума рф, россия
Политика, Госдума РФ, Россия
16:51 16.02.2023
 
Депутаты отменили пленарное заседание Госдумы 21 февраля

Депутаты проголосовали за отмену заседания Госдумы 21 февраля и перенос заседания 22-го

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной думы РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Депутаты проголосовали за проект постановления, которым отменяется пленарное заседание Госдумы 21 февраля и переносится на 10 утра с 12 дня заседание 22 числа.
"Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет… Отменить заседание Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 21 февраля 2023 года… Провести заседание Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 22 февраля 2023 года в 10 часов", - говорится в тексте проекта постановления, внесенного комиссией по регламенту ГД.
Депутаты приняли его в ходе пленарного заседания.
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 10:49
Совфед перенес заседание с 1 марта на 22 февраля по просьбе правительства
 
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