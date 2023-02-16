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Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР - РИА Новости, 16.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/gorlovka-1852470665.html
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР - РИА Новости, 16.02.2023
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР
Украинские войска выпустили по Калининскому району Горловки пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T16:57
2023-02-16T16:57
специальная военная операция на украине
горловка
калининский район
донецкая народная республика
сцкк
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Калининскому району Горловки пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Леонидовка – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230216/rezolyutsiya-1852434909.html
горловка
калининский район
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горловка, калининский район, донецкая народная республика, сцкк, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Калининский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Стирол, Происшествия
16:57 16.02.2023
 
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке пять снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Калининскому району Горловки пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Леонидовка – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаКалининский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККСтиролПроисшествия
 
 
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