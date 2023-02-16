https://ria.ru/20230216/gorlovka-1852470665.html

Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР

Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР - РИА Новости, 16.02.2023

Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР

Украинские войска выпустили по Калининскому району Горловки пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T16:57

2023-02-16T16:57

2023-02-16T16:57

специальная военная операция на украине

горловка

калининский район

донецкая народная республика

сцкк

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Калининскому району Горловки пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Леонидовка – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230216/rezolyutsiya-1852434909.html

горловка

калининский район

донецкая народная республика

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горловка, калининский район, донецкая народная республика, сцкк, стирол, происшествия