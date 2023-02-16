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В Германии не работают сайты нескольких аэропортов - РИА Новости, 16.02.2023
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Туризм
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В Германии не работают сайты нескольких аэропортов
В Германии не работают сайты нескольких аэропортов - РИА Новости, 16.02.2023
В Германии не работают сайты нескольких аэропортов
Веб-сайты аэропортов немецких Дортмунда, Эрфурта, Дюссельдорфа и Нюрнберга недоступны, убедился корреспондент РИА Новости в Германии. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T14:35
2023-02-16T16:23
в мире
германия
дортмунд
эрфурт
lufthansa
deutsche telekom
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новости - туризм
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БЕРЛИН, 16 фев - РИА Новости. Веб-сайты аэропортов немецких Дортмунда, Эрфурта, Дюссельдорфа и Нюрнберга недоступны, убедился корреспондент РИА Новости в Германии. При переходе на сайты аэропортов этих городов с утра четверга выдаётся ошибка, указывающая на то, что данные страницы в текущий момент не работают. Ранее на этой неделе в компьютерной системе авиакомпании Lufthansa, отвечающей за регистрацию, наблюдались сбои, из-за чего в течение суток рейсы по всему миру задерживались. По словам представителей авиакомпании, причиной сбоев стало повреждения кабеля Deutsche Telekom, провайдер проводил строительные работы на своей сети во Франкфурте. Позднее российские хакеры из группировки Killnet утверждали, что нарушения в системе связаны с их деятельностью.
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в мире, германия, дортмунд, эрфурт, lufthansa , deutsche telekom, новости - туризм
В мире, Германия, Дортмунд, Эрфурт, Lufthansa , Deutsche Telekom, Туризм, Новости - Туризм
14:35 16.02.2023 (обновлено: 16:23 16.02.2023)
 
В Германии не работают сайты нескольких аэропортов

Сайты немецких аэропортов Дортмунда, Эрфурта, Дюссельдорфа и Нюрнберга с утра не работают

© AP Photo / Martin MeissnerСамолет в аэропорту Дюссельдорфа
Самолет в аэропорту Дюссельдорфа - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / Martin Meissner
Самолет в аэропорту Дюссельдорфа. Архивное фото
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БЕРЛИН, 16 фев - РИА Новости. Веб-сайты аэропортов немецких Дортмунда, Эрфурта, Дюссельдорфа и Нюрнберга недоступны, убедился корреспондент РИА Новости в Германии.
При переходе на сайты аэропортов этих городов с утра четверга выдаётся ошибка, указывающая на то, что данные страницы в текущий момент не работают.
Ранее на этой неделе в компьютерной системе авиакомпании Lufthansa, отвечающей за регистрацию, наблюдались сбои, из-за чего в течение суток рейсы по всему миру задерживались. По словам представителей авиакомпании, причиной сбоев стало повреждения кабеля Deutsche Telekom, провайдер проводил строительные работы на своей сети во Франкфурте. Позднее российские хакеры из группировки Killnet утверждали, что нарушения в системе связаны с их деятельностью.
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