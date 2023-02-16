https://ria.ru/20230216/germaniya-1852417304.html

В Германии не работают сайты нескольких аэропортов

В Германии не работают сайты нескольких аэропортов - РИА Новости, 16.02.2023

В Германии не работают сайты нескольких аэропортов

Веб-сайты аэропортов немецких Дортмунда, Эрфурта, Дюссельдорфа и Нюрнберга недоступны, убедился корреспондент РИА Новости в Германии. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T14:35

2023-02-16T14:35

2023-02-16T16:23

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БЕРЛИН, 16 фев - РИА Новости. Веб-сайты аэропортов немецких Дортмунда, Эрфурта, Дюссельдорфа и Нюрнберга недоступны, убедился корреспондент РИА Новости в Германии. При переходе на сайты аэропортов этих городов с утра четверга выдаётся ошибка, указывающая на то, что данные страницы в текущий момент не работают. Ранее на этой неделе в компьютерной системе авиакомпании Lufthansa, отвечающей за регистрацию, наблюдались сбои, из-за чего в течение суток рейсы по всему миру задерживались. По словам представителей авиакомпании, причиной сбоев стало повреждения кабеля Deutsche Telekom, провайдер проводил строительные работы на своей сети во Франкфурте. Позднее российские хакеры из группировки Killnet утверждали, что нарушения в системе связаны с их деятельностью.

https://ria.ru/20230215/lufthansa-1852273528.html

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эрфурт

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, дортмунд, эрфурт, lufthansa , deutsche telekom, новости - туризм