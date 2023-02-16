https://ria.ru/20230216/gaz-1852447022.html

Австрийцы "вынесли приговор" ЕС из-за расследования по "Северным потокам"

Австрийцы "вынесли приговор" ЕС из-за расследования по "Северным потокам" - РИА Новости, 16.02.2023

Австрийцы "вынесли приговор" ЕС из-за расследования по "Северным потокам"

Читателей австрийской газеты Exxpress возмутило замалчивание расследования американского журналиста Сеймура Херша по "Северным потокам" и роли США в этом... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T16:08

2023-02-16T16:08

2023-02-16T17:19

в мире

сша

северный поток

авария на "северных потоках"

евросоюз

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Читателей австрийской газеты Exxpress возмутило замалчивание расследования американского журналиста Сеймура Херша по "Северным потокам" и роли США в этом инциденте. "По сути это была террористическая атака на жизненно важную инфраструктуру Европы. А конформистские и мейнстримные СМИ об этом молчат. Сейчас все проясняется. Главных поджигателей Байдена, Столтенберга и фон дер Ляйен вместе с другими нужно привлечь к ответственности. А главы правительств стран ЕС должны, наконец, думать и действовать самостоятельно", — написал один из комментаторов. "Расследование Херша раскрывает мрачную правду, которую стыдливо утаивают наши трусливые политики. <…> ЕС — вассал США, а американские вооруженные силы находятся во всех странах-членах. Если мы не парируем, они отправят нас в каменный век ", — поддержал другой. "Человек чести, характера и духа. Спасибо, Сеймур! А с другой стороны, Шольц — человек без чести, характера, души и духа. И истинный предатель, как пишут", — отметил третий. "Германия просто больше не является экономически конкурентоспособной без импорта энергоносителей из России. <…> Таким образом, взрыв этого трубопровода был покушением самого отвратительного рода, направленным против жизненно важных интересов Германии", — поделился мнением еще один пользователь. Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал статью о расследовании аварии на российских экспортных газопроводах, проложенных по дну Балтийского моря. По его версии, летом прошлого года, во время натовских учений Baltops, американские водолазы заложили взрывчатку под "Северный поток" и "Северный поток — 2", а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает журналист. В Вашингтоне эти обвинения категорически опровергают.Теракты на российских экспортных трубопроводах произошли 26 сентября — тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.

https://ria.ru/20230215/gazoprovody-1852229932.html

https://ria.ru/20230216/uscherb-1852389223.html

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в мире, сша, северный поток, авария на "северных потоках", евросоюз