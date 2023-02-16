16:08 16.02.2023 (обновлено: 17:19 16.02.2023)
Австрийцы "вынесли приговор" ЕС из-за расследования по "Северным потокам"
Читатели Exxpress раскритиковали утаивание причастности США к подрывам "Северных потоков"
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Читателей австрийской газеты Exxpress возмутило замалчивание расследования американского журналиста Сеймура Херша по "Северным потокам" и роли США в этом инциденте.
"По сути это была террористическая атака на жизненно важную инфраструктуру Европы. А конформистские и мейнстримные СМИ об этом молчат. Сейчас все проясняется. Главных поджигателей Байдена, Столтенберга и фон дер Ляйен вместе с другими нужно привлечь к ответственности. А главы правительств стран ЕС должны, наконец, думать и действовать самостоятельно", — написал один из комментаторов.
"Расследование Херша раскрывает мрачную правду, которую стыдливо утаивают наши трусливые политики. <…> ЕС — вассал США, а американские вооруженные силы находятся во всех странах-членах. Если мы не парируем, они отправят нас в каменный век ", — поддержал другой.
"Человек чести, характера и духа. Спасибо, Сеймур! А с другой стороны, Шольц — человек без чести, характера, души и духа. И истинный предатель, как пишут", — отметил третий.
"Германия просто больше не является экономически конкурентоспособной без импорта энергоносителей из России. <…> Таким образом, взрыв этого трубопровода был покушением самого отвратительного рода, направленным против жизненно важных интересов Германии", — поделился мнением еще один пользователь.
"Если руководство НАТО совершает покушение на инфраструктуру одного из 29 государств альянса, например, Германии, и тем самым ставит под угрозу ее снабжение, то другие страны НАТО должны помочь Германии принять меры", — заключили читатели.
Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал статью о расследовании аварии на российских экспортных газопроводах, проложенных по дну Балтийского моря. По его версии, летом прошлого года, во время натовских учений Baltops, американские водолазы заложили взрывчатку под "Северный поток" и "Северный поток — 2", а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает журналист. В Вашингтоне эти обвинения категорически опровергают.
Теракты на российских экспортных трубопроводах произошли 26 сентября — тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.