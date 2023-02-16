https://ria.ru/20230216/frantsiya-1852362001.html
Ле Пен поддержала протесты против пенсионной реформы во Франции
Ле Пен поддержала протесты против пенсионной реформы во Франции - РИА Новости, 16.02.2023
Ле Пен поддержала протесты против пенсионной реформы во Франции
Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что поддерживает проведение масштабных акций протеста... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T11:59
2023-02-16T11:59
2023-02-16T12:00
в мире
франция
париж
лион
марин ле пен
элизабет борн
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ПАРИЖ, 16 фев – РИА Новости. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что поддерживает проведение масштабных акций протеста против пенсионной реформы, несмотря на их последствия для страны. "Я поддерживаю все мирные манифестации, чтобы дать правительству понять, что подавляющее большинство французов выступает против этой реформы… Да, это заблокирует часть страны, но это будет ответственностью правительства", - сказала она в эфире телеканала RTL в четверг. Ле Пен также призвала всех депутатов из оппозиции поддержать вотум недоверия правительству, выдвинутый накануне "Национальным объединением" в знак протеста против повышения пенсионного возраста, поскольку он станет "возможностью" высказаться за или против реформы "в рамках реального парламентского референдума". "Ложь, распространенная в рамках представления этой реформы..., требует, я считаю, вынесения вотума недоверия правительству", - добавила она. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет. Реформа вызвала волну протестов во французском обществе. Первая общенациональная забастовка против пенсионной реформы прошла по всей Франции 19 января - в этот день были проведены более 200 манифестаций по призыву восьми ведущих французских профсоюзов (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU). Самые крупные акции состоялись в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте. По данным МВД страны, в них приняли участие более миллиона человек, из них 80 тысяч – в Париже. Во второй общенациональной забастовке против повышения пенсионного возраста, состоявшейся 31 января, по данным профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), приняли участие 2,8 миллиона человек, из них 87 тысяч - в Париже. Число участников третьего дня демонстрации против пенсионной реформы значительно уступало количеству собравшихся на предыдущих акциях протеста. Так, по данным МВД страны, порядка 757 тысяч человек приняли участие во вторник в манифестациях против повышения пенсионного возраста по всей Франции, из них в Париже - 57 тысяч. Четвертая акция собрала 963 тысячи человек. Пятая манифестация против повышения пенсионного возраста во Франции состоится 16 февраля.
https://ria.ru/20230204/frantsiya-1849225660.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784976844_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aef7e36456ae62bfe39d44b3b73149cf.jpg
Беспорядки в Париже во время протеста против пенсионной реформы
Беспорядки начались на акции протеста против пенсионной реформы в Париже, радикалы крушат витрины, вмешалась полиция
2023-02-16T11:59
true
PT0M39S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, франция, париж, лион, марин ле пен, элизабет борн
В мире, Франция, Париж, Лион, Марин Ле Пен, Элизабет Борн
11:59 16.02.2023 (обновлено: 12:00 16.02.2023)
Ле Пен поддержала протесты против пенсионной реформы во Франции
Ле Пен поддержала протесты против пенсионной реформы во Франции, несмотря на последствия
ПАРИЖ, 16 фев – РИА Новости.
Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила
, что поддерживает проведение масштабных акций протеста против пенсионной реформы, несмотря на их последствия для страны.
"Я поддерживаю все мирные манифестации, чтобы дать правительству понять, что подавляющее большинство французов выступает против этой реформы… Да, это заблокирует часть страны, но это будет ответственностью правительства", - сказала она в эфире телеканала RTL в четверг.
Ле Пен также призвала всех депутатов из оппозиции поддержать вотум недоверия правительству, выдвинутый накануне "Национальным объединением" в знак протеста против повышения пенсионного возраста, поскольку он станет "возможностью" высказаться за или против реформы "в рамках реального парламентского референдума".
"Ложь, распространенная в рамках представления этой реформы..., требует, я считаю, вынесения вотума недоверия правительству", - добавила она.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн
10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.
Реформа вызвала волну протестов во французском обществе. Первая общенациональная забастовка против пенсионной реформы прошла по всей Франции 19 января - в этот день были проведены более 200 манифестаций по призыву восьми ведущих французских профсоюзов (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU). Самые крупные акции состоялись в Париже
, Марселе, Лионе
, Тулузе
, Лилле
и Нанте
. По данным МВД страны, в них приняли участие более миллиона человек, из них 80 тысяч – в Париже.
Во второй общенациональной забастовке против повышения пенсионного возраста, состоявшейся 31 января, по данным профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), приняли участие 2,8 миллиона человек, из них 87 тысяч - в Париже.
Число участников третьего дня демонстрации против пенсионной реформы значительно уступало количеству собравшихся на предыдущих акциях протеста. Так, по данным МВД страны, порядка 757 тысяч человек приняли участие во вторник в манифестациях против повышения пенсионного возраста по всей Франции, из них в Париже - 57 тысяч.
Четвертая акция собрала 963 тысячи человек. Пятая манифестация против повышения пенсионного возраста во Франции состоится 16 февраля.