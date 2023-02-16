Папа римский заявил, что не задумывается об отставке
Папа Франциск заявил, что не планирует отрекаться от престола подобно Бенедикту XVI
Папа Римский Франциск. Архивное фото
РИМ, 16 фев - РИА Новости. Папа Римский Франциск заявил, что не задумывается об уходе в отставку, считая папское служение пожизненным.
В четверг утром итальянский журнал иезуитов La Civiltà Cattolica привел выдержки из бесед понтифика с членами ордена в ходе поездок в ДР Конго и Южный Судан. На этих встречах папе Франциску задали вопрос, рассматривает ли он возможность досрочного ухода на покой по примеру своего предшественника Бенедикта XVI.
"Нет, мне это не приходило в голову", - ответил понтифик. Он напомнил, что вскоре после избрания на папский престол он подписал документ о своем отречении на случай серьезного ухудшения состояния здоровья. По его словам, подобное заявление в прошлом уже написал папа Пий XII на случай, если бы Адольф Гитлер решил перевезти его в Германию. "Это не значит, что отставные папы должны стать, скажем так, "модой", нормальным явлением", - подчеркнул папа Франциск, добавив, что не знает, где находится его документ.
"У Бенедикта хватило смелости сделать это, потому что он не хотел продолжать из-за своего здоровья. На данный момент у меня нет этого в повестке", - сказал Франциск во время встречи с иезуитами в Киншасе. "Я считаю, что служение папы Римского является ad vitam (пожизненным – ред.). Я не понимаю, почему бы ему таким не быть. Просто подумайте, что служение патриархов всегда на всю жизнь, и важна историческая традиция. Если вместо этого мы прислушаемся к болтовне, тогда надо менять папу каждые полгода", - заключил он.
Папа Римский Франциск страдает от сильных болей в коленном суставе, из-за чего он вынужден пользоваться креслом-коляской. В июле 2021 года в римской больнице "Агостино Джемелли" папе Франциску была сделана плановая хирургическая операция по поводу дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки. Операция продолжалась около трех часов и потребовала резекции левой части толстого кишечника. Папа Франциск провел в клинике десять суток.