https://ria.ru/20230216/frantsisk-1852402124.html

Папа римский заявил, что не задумывается об отставке

Папа римский заявил, что не задумывается об отставке - РИА Новости, 16.02.2023

Папа римский заявил, что не задумывается об отставке

Папа Римский Франциск заявил, что не задумывается об уходе в отставку, считая папское служение пожизненным. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T14:01

2023-02-16T14:01

2023-02-16T14:01

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ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

папа римский

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РИМ, 16 фев - РИА Новости. Папа Римский Франциск заявил, что не задумывается об уходе в отставку, считая папское служение пожизненным. В четверг утром итальянский журнал иезуитов La Civiltà Cattolica привел выдержки из бесед понтифика с членами ордена в ходе поездок в ДР Конго и Южный Судан. На этих встречах папе Франциску задали вопрос, рассматривает ли он возможность досрочного ухода на покой по примеру своего предшественника Бенедикта XVI. "Нет, мне это не приходило в голову", - ответил понтифик. Он напомнил, что вскоре после избрания на папский престол он подписал документ о своем отречении на случай серьезного ухудшения состояния здоровья. По его словам, подобное заявление в прошлом уже написал папа Пий XII на случай, если бы Адольф Гитлер решил перевезти его в Германию. "Это не значит, что отставные папы должны стать, скажем так, "модой", нормальным явлением", - подчеркнул папа Франциск, добавив, что не знает, где находится его документ. "У Бенедикта хватило смелости сделать это, потому что он не хотел продолжать из-за своего здоровья. На данный момент у меня нет этого в повестке", - сказал Франциск во время встречи с иезуитами в Киншасе. "Я считаю, что служение папы Римского является ad vitam (пожизненным – ред.). Я не понимаю, почему бы ему таким не быть. Просто подумайте, что служение патриархов всегда на всю жизнь, и важна историческая традиция. Если вместо этого мы прислушаемся к болтовне, тогда надо менять папу каждые полгода", - заключил он. Папа Римский Франциск страдает от сильных болей в коленном суставе, из-за чего он вынужден пользоваться креслом-коляской. В июле 2021 года в римской больнице "Агостино Джемелли" папе Франциску была сделана плановая хирургическая операция по поводу дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки. Операция продолжалась около трех часов и потребовала резекции левой части толстого кишечника. Папа Франциск провел в клинике десять суток.

https://ria.ru/20230127/vstrecha-1847995258.html

https://ria.ru/20230105/benedikt-1843144535.html

ватикан

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский