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Папа римский заявил, что не задумывается об отставке - РИА Новости, 16.02.2023
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Религия
https://ria.ru/20230216/frantsisk-1852402124.html
Папа римский заявил, что не задумывается об отставке
Папа римский заявил, что не задумывается об отставке - РИА Новости, 16.02.2023
Папа римский заявил, что не задумывается об отставке
Папа Римский Франциск заявил, что не задумывается об уходе в отставку, считая папское служение пожизненным. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T14:01
2023-02-16T14:01
религия
в мире
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский
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РИМ, 16 фев - РИА Новости. Папа Римский Франциск заявил, что не задумывается об уходе в отставку, считая папское служение пожизненным. В четверг утром итальянский журнал иезуитов La Civiltà Cattolica привел выдержки из бесед понтифика с членами ордена в ходе поездок в ДР Конго и Южный Судан. На этих встречах папе Франциску задали вопрос, рассматривает ли он возможность досрочного ухода на покой по примеру своего предшественника Бенедикта XVI. "Нет, мне это не приходило в голову", - ответил понтифик. Он напомнил, что вскоре после избрания на папский престол он подписал документ о своем отречении на случай серьезного ухудшения состояния здоровья. По его словам, подобное заявление в прошлом уже написал папа Пий XII на случай, если бы Адольф Гитлер решил перевезти его в Германию. "Это не значит, что отставные папы должны стать, скажем так, "модой", нормальным явлением", - подчеркнул папа Франциск, добавив, что не знает, где находится его документ. "У Бенедикта хватило смелости сделать это, потому что он не хотел продолжать из-за своего здоровья. На данный момент у меня нет этого в повестке", - сказал Франциск во время встречи с иезуитами в Киншасе. "Я считаю, что служение папы Римского является ad vitam (пожизненным – ред.). Я не понимаю, почему бы ему таким не быть. Просто подумайте, что служение патриархов всегда на всю жизнь, и важна историческая традиция. Если вместо этого мы прислушаемся к болтовне, тогда надо менять папу каждые полгода", - заключил он. Папа Римский Франциск страдает от сильных болей в коленном суставе, из-за чего он вынужден пользоваться креслом-коляской. В июле 2021 года в римской больнице "Агостино Джемелли" папе Франциску была сделана плановая хирургическая операция по поводу дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки. Операция продолжалась около трех часов и потребовала резекции левой части толстого кишечника. Папа Франциск провел в клинике десять суток.
https://ria.ru/20230127/vstrecha-1847995258.html
https://ria.ru/20230105/benedikt-1843144535.html
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в мире, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский
Религия, В мире, Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Папа Римский
14:01 16.02.2023
 
Папа римский заявил, что не задумывается об отставке

Папа Франциск заявил, что не планирует отрекаться от престола подобно Бенедикту XVI

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папа Римский Франциск. Архивное фото
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РИМ, 16 фев - РИА Новости. Папа Римский Франциск заявил, что не задумывается об уходе в отставку, считая папское служение пожизненным.
В четверг утром итальянский журнал иезуитов La Civiltà Cattolica привел выдержки из бесед понтифика с членами ордена в ходе поездок в ДР Конго и Южный Судан. На этих встречах папе Франциску задали вопрос, рассматривает ли он возможность досрочного ухода на покой по примеру своего предшественника Бенедикта XVI.
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"Нет, мне это не приходило в голову", - ответил понтифик. Он напомнил, что вскоре после избрания на папский престол он подписал документ о своем отречении на случай серьезного ухудшения состояния здоровья. По его словам, подобное заявление в прошлом уже написал папа Пий XII на случай, если бы Адольф Гитлер решил перевезти его в Германию. "Это не значит, что отставные папы должны стать, скажем так, "модой", нормальным явлением", - подчеркнул папа Франциск, добавив, что не знает, где находится его документ.
"У Бенедикта хватило смелости сделать это, потому что он не хотел продолжать из-за своего здоровья. На данный момент у меня нет этого в повестке", - сказал Франциск во время встречи с иезуитами в Киншасе. "Я считаю, что служение папы Римского является ad vitam (пожизненным – ред.). Я не понимаю, почему бы ему таким не быть. Просто подумайте, что служение патриархов всегда на всю жизнь, и важна историческая традиция. Если вместо этого мы прислушаемся к болтовне, тогда надо менять папу каждые полгода", - заключил он.
Папа Римский Франциск страдает от сильных болей в коленном суставе, из-за чего он вынужден пользоваться креслом-коляской. В июле 2021 года в римской больнице "Агостино Джемелли" папе Франциску была сделана плановая хирургическая операция по поводу дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки. Операция продолжалась около трех часов и потребовала резекции левой части толстого кишечника. Папа Франциск провел в клинике десять суток.
Церемония похорон папы Бенедикта XVI в Ватикане - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
5 января, 13:51Религия
В Ватикане похоронили почетного папу римского Бенедикта XVI
 
РелигияВ миреВатиканФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Папа Римский
 
 
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