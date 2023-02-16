https://ria.ru/20230216/feyki-1852448255.html

РКН сообщил, что ни одно СМИ не закрылось из-за фейков о спецоперации

РКН сообщил, что ни одно СМИ не закрылось из-за фейков о спецоперации - РИА Новости, 16.02.2023

РКН сообщил, что ни одно СМИ не закрылось из-за фейков о спецоперации

Случаев прекращения деятельности СМИ из-за неоднократного распространения фейков о спецоперации с февраля 2022 года не зафиксировано, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T16:10

2023-02-16T16:10

2023-02-16T16:12

специальная военная операция на украине

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Случаев прекращения деятельности СМИ из-за неоднократного распространения фейков о спецоперации с февраля 2022 года не зафиксировано, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. "Случаев прекращения деятельности СМИ в связи с неоднократным распространением недостоверной информации о специальной военной операции с февраля 2022 года не было", - говорится в сообщении. Ведомство пояснило, что за правонарушения, связанные с дискредитацией Вооруженных сил РФ, административные (ст. 20.3.3 КоАП РФ) и уголовные (ст. 280.3 УК РФ) дела уполномочены составлять должностные лица правоохранительных органов.

https://ria.ru/20230215/venediktov-1852187003.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), ситуация в днр и лнр