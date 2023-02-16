Рейтинг@Mail.ru
ФБР обыскало университет Делавэра в рамках дела о секретных бумагах Байдена - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230216/fbr-1852299093.html
ФБР обыскало университет Делавэра в рамках дела о секретных бумагах Байдена
ФБР обыскало университет Делавэра в рамках дела о секретных бумагах Байдена - РИА Новости, 16.02.2023
ФБР обыскало университет Делавэра в рамках дела о секретных бумагах Байдена
Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США дважды провели обыски в университете Делавэра в рамках расследования секретных документов, имеющих... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T04:22
2023-02-16T04:27
в мире
сша
джо байден
фбр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/28338/46/283384616_0:103:487:377_1920x0_80_0_0_a73d1cf4eda97ef18349d04b2668b1a9.jpg
ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США дважды провели обыски в университете Делавэра в рамках расследования секретных документов, имеющих отношение к действующему президенту Джо Байдену, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник. По его информации, обыски состоялись в течение последних нескольких недель в разные дни при согласии и сотрудничестве со стороны юристов хозяина Белого дома. Как утверждает источник, в обоих случаях сотрудники ФБР изъяли ряд материалов, которые не относятся к категории секретных. Сейчас они находятся на изучении в ведомстве. Пресс-секретарь адвоката президента Молли Левинсон отказалась комментировать данные обыски в ответ на запрос телеканала, Белый дом также отказался от комментария на этот счет.
https://ria.ru/20230216/tekhas-1852296194.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/28338/46/283384616_0:58:487:423_1920x0_80_0_0_89de3bad91f6e2fead014a1e258301fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, фбр
В мире, США, Джо Байден, ФБР
04:22 16.02.2023 (обновлено: 04:27 16.02.2023)
 
ФБР обыскало университет Делавэра в рамках дела о секретных бумагах Байдена

CNN: ФБР обыскало университет Делавэра в рамках расследования секретных бумаг Байдена

© Фото : Rebecca Callahan, FBI Агенты ФБР
Агенты ФБР - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© Фото : Rebecca Callahan, FBI
Агенты ФБР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США дважды провели обыски в университете Делавэра в рамках расследования секретных документов, имеющих отношение к действующему президенту Джо Байдену, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.
По его информации, обыски состоялись в течение последних нескольких недель в разные дни при согласии и сотрудничестве со стороны юристов хозяина Белого дома. Как утверждает источник, в обоих случаях сотрудники ФБР изъяли ряд материалов, которые не относятся к категории секретных. Сейчас они находятся на изучении в ведомстве.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
03:00
Генпрокурор Техаса заявил, что подаст в суд на администрацию Байдена
Пресс-секретарь адвоката президента Молли Левинсон отказалась комментировать данные обыски в ответ на запрос телеканала, Белый дом также отказался от комментария на этот счет.
 
В миреСШАДжо БайденФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала