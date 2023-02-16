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ФБР обыскало университет Делавэра в рамках дела о секретных бумагах Байдена

ФБР обыскало университет Делавэра в рамках дела о секретных бумагах Байдена - РИА Новости, 16.02.2023

ФБР обыскало университет Делавэра в рамках дела о секретных бумагах Байдена

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США дважды провели обыски в университете Делавэра в рамках расследования секретных документов, имеющих... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T04:22

2023-02-16T04:22

2023-02-16T04:27

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ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США дважды провели обыски в университете Делавэра в рамках расследования секретных документов, имеющих отношение к действующему президенту Джо Байдену, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник. По его информации, обыски состоялись в течение последних нескольких недель в разные дни при согласии и сотрудничестве со стороны юристов хозяина Белого дома. Как утверждает источник, в обоих случаях сотрудники ФБР изъяли ряд материалов, которые не относятся к категории секретных. Сейчас они находятся на изучении в ведомстве. Пресс-секретарь адвоката президента Молли Левинсон отказалась комментировать данные обыски в ответ на запрос телеканала, Белый дом также отказался от комментария на этот счет.

https://ria.ru/20230216/tekhas-1852296194.html

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в мире, сша, джо байден, фбр