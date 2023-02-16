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ФБР обыскало университет Делавэра в рамках дела о секретных бумагах Байдена
ФБР обыскало университет Делавэра в рамках дела о секретных бумагах Байдена - РИА Новости, 16.02.2023
ФБР обыскало университет Делавэра в рамках дела о секретных бумагах Байдена
Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США дважды провели обыски в университете Делавэра в рамках расследования секретных документов, имеющих... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T04:22
2023-02-16T04:22
2023-02-16T04:27
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ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США дважды провели обыски в университете Делавэра в рамках расследования секретных документов, имеющих отношение к действующему президенту Джо Байдену, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник. По его информации, обыски состоялись в течение последних нескольких недель в разные дни при согласии и сотрудничестве со стороны юристов хозяина Белого дома. Как утверждает источник, в обоих случаях сотрудники ФБР изъяли ряд материалов, которые не относятся к категории секретных. Сейчас они находятся на изучении в ведомстве. Пресс-секретарь адвоката президента Молли Левинсон отказалась комментировать данные обыски в ответ на запрос телеканала, Белый дом также отказался от комментария на этот счет.
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в мире, сша, джо байден, фбр
В мире, США, Джо Байден, ФБР
04:22 16.02.2023 (обновлено: 04:27 16.02.2023)
ФБР обыскало университет Делавэра в рамках дела о секретных бумагах Байдена
CNN: ФБР обыскало университет Делавэра в рамках расследования секретных бумаг Байдена