https://ria.ru/20230216/evropa-1852406213.html

Госдума прекратила действие международных договоров Совета Европы в России

Госдума прекратила действие международных договоров Совета Европы в России - РИА Новости, 16.02.2023

Госдума прекратила действие международных договоров Совета Европы в России

Госдума приняла закон о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T14:10

2023-02-16T14:10

2023-02-16T14:14

россия

госдума рф

совет европы

политика

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Госдума приняла закон о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы.Законопроект "О прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы" был внесен президентом РФ. Данный закон касается, в частности, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Устава СЕ, следует из документа."В связи с прекращением членства Российской Федерации в Совете Европы считать с 16 марта 2022 года прекратившими действие в отношении Российской Федерации следующие международные договоры: Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года", - указывается в документе.Согласно документу, прекратят свое действия также Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1997 года, Устав Совета Европы от 5 мая 1949 года, Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы от 2 сентября 1949 года, Европейская социальная хартия (пересмотренная) от 3 мая 1996 года, а также около десяти протоколов.

https://ria.ru/20230203/diplomatiya-1849404506.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, госдума рф, совет европы, политика, евросоюз, санкции в отношении россии