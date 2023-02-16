https://ria.ru/20230216/evropa-1852406213.html
Госдума прекратила действие международных договоров Совета Европы в России
Госдума прекратила действие международных договоров Совета Европы в России - РИА Новости, 16.02.2023
Госдума прекратила действие международных договоров Совета Европы в России
Госдума приняла закон о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T14:10
2023-02-16T14:10
2023-02-16T14:14
россия
госдума рф
совет европы
политика
евросоюз
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595541199_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3fdc01f19f7ec2e4ba271b64d9d89dba.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Госдума приняла закон о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы.Законопроект "О прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы" был внесен президентом РФ. Данный закон касается, в частности, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Устава СЕ, следует из документа."В связи с прекращением членства Российской Федерации в Совете Европы считать с 16 марта 2022 года прекратившими действие в отношении Российской Федерации следующие международные договоры: Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года", - указывается в документе.Согласно документу, прекратят свое действия также Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1997 года, Устав Совета Европы от 5 мая 1949 года, Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы от 2 сентября 1949 года, Европейская социальная хартия (пересмотренная) от 3 мая 1996 года, а также около десяти протоколов.
https://ria.ru/20230203/diplomatiya-1849404506.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595541199_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_c7a639aff874a420c2306c395a173040.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, совет европы, политика, евросоюз, санкции в отношении россии
Россия, Госдума РФ, Совет Европы, Политика, Евросоюз, Санкции в отношении России
14:10 16.02.2023 (обновлено: 14:14 16.02.2023)
Госдума прекратила действие международных договоров Совета Европы в России
Госдума приняла закон о прекращении действия в России договоров Совета Европы
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Госдума приняла закон о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы.
Законопроект "О прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы" был внесен президентом РФ. Данный закон касается, в частности, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Устава СЕ, следует из документа.
"В связи с прекращением членства Российской Федерации в Совете Европы считать с 16 марта 2022 года прекратившими действие в отношении Российской Федерации следующие международные договоры: Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года", - указывается в документе.
Согласно документу, прекратят свое действия также Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1997 года, Устав Совета Европы от 5 мая 1949 года, Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы от 2 сентября 1949 года, Европейская социальная хартия (пересмотренная) от 3 мая 1996 года, а также около десяти протоколов.