https://ria.ru/20230216/evropa-1852388728.html

Лукашенко предложил европейцам объединяться с Россией

Лукашенко предложил европейцам объединяться с Россией - РИА Новости, 16.02.2023

Лукашенко предложил европейцам объединяться с Россией

Самым лучшим вариантом для европейцев было бы объединение с Россией, это был бы главный полюс планеты, заявил в четверг президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T13:22

2023-02-16T13:22

2023-02-16T13:38

россия

в мире

белоруссия

александр лукашенко

евросоюз

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МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Самым лучшим вариантом для европейцев было бы объединение с Россией, это был бы главный полюс планеты, заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко."Самый лучший вариант для европейцев - это объединиться с Россией. Здесь ресурсы, там - высокие технологии. И это был бы главный полюс планеты. Американцы и китайцы завидовали бы этому альянсу. И было бы три мощных точки, на которых бы держалась наша планета, - США, Китай и европейский континент вместе Россией, считайте, евразийский. Возможно, и четвертый полюс образовался бы вокруг Индии. Или Индия и другие примкнули бы к этим полюсам", - цитирует Лукашенко пресс-служба.Президент Белоруссии констатировал, что конфликт на Украине можно на глобальном уровне считать конфликтом Москвы и Запада. На эти процессы, по его мнению, следует смотреть шире. "Это глобальный конфликт между Америкой и Западом с одной стороны и Китаем - с другой (не Россия - Китай для них главное), считайте, между Западом и Востоком (Китаем и Россией, можете Иран сюда подключить и так далее). А наиболее острая фаза этого конфликта - конфликт между Москвой и Западом", - пояснил свое видение белорусский лидер.

https://ria.ru/20230120/bolgariya-1846146173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, белоруссия, александр лукашенко, евросоюз