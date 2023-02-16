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Лукашенко предложил европейцам объединяться с Россией - РИА Новости, 16.02.2023
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Лукашенко предложил европейцам объединяться с Россией
Лукашенко предложил европейцам объединяться с Россией - РИА Новости, 16.02.2023
Лукашенко предложил европейцам объединяться с Россией
Самым лучшим вариантом для европейцев было бы объединение с Россией, это был бы главный полюс планеты, заявил в четверг президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T13:22
2023-02-16T13:38
россия
в мире
белоруссия
александр лукашенко
евросоюз
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МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Самым лучшим вариантом для европейцев было бы объединение с Россией, это был бы главный полюс планеты, заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко."Самый лучший вариант для европейцев - это объединиться с Россией. Здесь ресурсы, там - высокие технологии. И это был бы главный полюс планеты. Американцы и китайцы завидовали бы этому альянсу. И было бы три мощных точки, на которых бы держалась наша планета, - США, Китай и европейский континент вместе Россией, считайте, евразийский. Возможно, и четвертый полюс образовался бы вокруг Индии. Или Индия и другие примкнули бы к этим полюсам", - цитирует Лукашенко пресс-служба.Президент Белоруссии констатировал, что конфликт на Украине можно на глобальном уровне считать конфликтом Москвы и Запада. На эти процессы, по его мнению, следует смотреть шире. "Это глобальный конфликт между Америкой и Западом с одной стороны и Китаем - с другой (не Россия - Китай для них главное), считайте, между Западом и Востоком (Китаем и Россией, можете Иран сюда подключить и так далее). А наиболее острая фаза этого конфликта - конфликт между Москвой и Западом", - пояснил свое видение белорусский лидер.
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россия, в мире, белоруссия, александр лукашенко, евросоюз
Россия, В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Евросоюз
13:22 16.02.2023 (обновлено: 13:38 16.02.2023)
 
Лукашенко предложил европейцам объединяться с Россией

Лукашенко заявил, что лучшим вариантом для европейцев будет объединение с Россией

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Самым лучшим вариантом для европейцев было бы объединение с Россией, это был бы главный полюс планеты, заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Самый лучший вариант для европейцев - это объединиться с Россией. Здесь ресурсы, там - высокие технологии. И это был бы главный полюс планеты. Американцы и китайцы завидовали бы этому альянсу. И было бы три мощных точки, на которых бы держалась наша планета, - США, Китай и европейский континент вместе Россией, считайте, евразийский. Возможно, и четвертый полюс образовался бы вокруг Индии. Или Индия и другие примкнули бы к этим полюсам", - цитирует Лукашенко пресс-служба.
Президент Белоруссии констатировал, что конфликт на Украине можно на глобальном уровне считать конфликтом Москвы и Запада. На эти процессы, по его мнению, следует смотреть шире. "Это глобальный конфликт между Америкой и Западом с одной стороны и Китаем - с другой (не Россия - Китай для них главное), считайте, между Западом и Востоком (Китаем и Россией, можете Иран сюда подключить и так далее). А наиболее острая фаза этого конфликта - конфликт между Москвой и Западом", - пояснил свое видение белорусский лидер.
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