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Во Всеволожске экстренно отключился свет - РИА Новости, 16.02.2023
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Во Всеволожске экстренно отключился свет
Во Всеволожске экстренно отключился свет - РИА Новости, 16.02.2023
Во Всеволожске экстренно отключился свет
В городе Всеволожск Ленинградской области произошло экстренное отключение электричества, сообщает администрация региона. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T19:23
2023-02-16T19:23
происшествия
всеволожск
ленинградская область
жкх
электричество
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. В городе Всеволожск Ленинградской области произошло экстренное отключение электричества, сообщает администрация региона. Как уточнили в комитете по ТЭК Ленобласти, во Всеволожске произошло аварийное отключение кабельной линии 10 кВ, отходящей от подстанции ПС 110 кВ 525 Ильинка. "В настоящее время аварийная бригада выполняет перевод нагрузок на резервную схему электроснабжения", - сообщили в комитете. Добавляется, что аварийные работы уже идут, электроснабжение появилось на большинстве объектов, работы планируют завершить до 19 часов.
https://ria.ru/20230216/avariya-1852436185.html
всеволожск
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происшествия, всеволожск, ленинградская область, жкх, электричество, россия
Происшествия, Всеволожск, Ленинградская область, ЖКХ, Электричество, Россия
19:23 16.02.2023
 
Во Всеволожске экстренно отключился свет

В Ленинградской области 4,5 тысячи жителей Всеволожска остались без электричества

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкЛиния электропередач
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. В городе Всеволожск Ленинградской области произошло экстренное отключение электричества, сообщает администрация региона.
"Во Всеволожске экстренное отключение света. Без электроснабжения оказались лицей и школа №2, детские сады, больничный комплекс, здание администрации Всеволожска, железнодорожный вокзал и почти 4,5 тысячи человек", - говорится в сообщении.
Как уточнили в комитете по ТЭК Ленобласти, во Всеволожске произошло аварийное отключение кабельной линии 10 кВ, отходящей от подстанции ПС 110 кВ 525 Ильинка.
"В настоящее время аварийная бригада выполняет перевод нагрузок на резервную схему электроснабжения", - сообщили в комитете.
Добавляется, что аварийные работы уже идут, электроснабжение появилось на большинстве объектов, работы планируют завершить до 19 часов.
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