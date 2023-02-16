https://ria.ru/20230216/elektrichestvo-1852519593.html

Во Всеволожске экстренно отключился свет

Во Всеволожске экстренно отключился свет - РИА Новости, 16.02.2023

Во Всеволожске экстренно отключился свет

В городе Всеволожск Ленинградской области произошло экстренное отключение электричества, сообщает администрация региона. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T19:23

2023-02-16T19:23

2023-02-16T19:23

происшествия

всеволожск

ленинградская область

жкх

электричество

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. В городе Всеволожск Ленинградской области произошло экстренное отключение электричества, сообщает администрация региона. Как уточнили в комитете по ТЭК Ленобласти, во Всеволожске произошло аварийное отключение кабельной линии 10 кВ, отходящей от подстанции ПС 110 кВ 525 Ильинка. "В настоящее время аварийная бригада выполняет перевод нагрузок на резервную схему электроснабжения", - сообщили в комитете. Добавляется, что аварийные работы уже идут, электроснабжение появилось на большинстве объектов, работы планируют завершить до 19 часов.

https://ria.ru/20230216/avariya-1852436185.html

всеволожск

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

происшествия, всеволожск, ленинградская область, жкх, электричество, россия