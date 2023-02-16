https://ria.ru/20230216/efimov-1852384964.html

Ефимов: резидент ОЭЗ Москвы ускорил строительство фармацевтического завода

Ефимов: резидент ОЭЗ Москвы ускорил строительство фармацевтического завода - РИА Новости, 16.02.2023

Ефимов: резидент ОЭЗ Москвы ускорил строительство фармацевтического завода

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" планирует завершить строительство фармацевтического завода на несколько месяцев раньше срока – уже... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T13:12

2023-02-16T13:12

2023-02-16T13:14

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" планирует завершить строительство фармацевтического завода на несколько месяцев раньше срока – уже к концу этого года, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он напомнил, что компания "Генериум-Некст" построит на площадке "Алабушево" ОЭЗ Москвы новый фармацевтический производственный комплекс площадью более 20 тысяч квадратных метров, где наладят выпуск препаратов для лечения бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых, редких и наследственных заболеваний."Объем инвестиций в создание предприятия составляет почти пять миллиардов рублей. Сейчас руководство компании решило ускорить темпы строительства, чтобы завершить основные работы уже в четвертом квартале 2023 года вместо конца первого квартала 2024 года", - уточнил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Планируется, что новый завод после выхода на полную мощность к концу 2024 года будет выпускать свыше 150 тысяч единиц продукции ежегодно. Там смогут трудоустроиться порядка 250 человек. Уже сегодня среди потенциальных заказчиков компании - десятки московских государственных и частных лечебных учреждений.

https://ria.ru/20230215/moskva-1852085021.html

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы)