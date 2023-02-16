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Ефимов: резидент ОЭЗ Москвы ускорил строительство фармацевтического завода - РИА Новости, 16.02.2023
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Ефимов: резидент ОЭЗ Москвы ускорил строительство фармацевтического завода
Ефимов: резидент ОЭЗ Москвы ускорил строительство фармацевтического завода - РИА Новости, 16.02.2023
Ефимов: резидент ОЭЗ Москвы ускорил строительство фармацевтического завода
Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" планирует завершить строительство фармацевтического завода на несколько месяцев раньше срока – уже... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T13:12
2023-02-16T13:14
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" планирует завершить строительство фармацевтического завода на несколько месяцев раньше срока – уже к концу этого года, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он напомнил, что компания "Генериум-Некст" построит на площадке "Алабушево" ОЭЗ Москвы новый фармацевтический производственный комплекс площадью более 20 тысяч квадратных метров, где наладят выпуск препаратов для лечения бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых, редких и наследственных заболеваний."Объем инвестиций в создание предприятия составляет почти пять миллиардов рублей. Сейчас руководство компании решило ускорить темпы строительства, чтобы завершить основные работы уже в четвертом квартале 2023 года вместо конца первого квартала 2024 года", - уточнил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Планируется, что новый завод после выхода на полную мощность к концу 2024 года будет выпускать свыше 150 тысяч единиц продукции ежегодно. Там смогут трудоустроиться порядка 250 человек. Уже сегодня среди потенциальных заказчиков компании - десятки московских государственных и частных лечебных учреждений.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
13:12 16.02.2023 (обновлено: 13:14 16.02.2023)
 

Ефимов: резидент ОЭЗ Москвы ускорил строительство фармацевтического завода

© ФотоЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© Фото
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" планирует завершить строительство фармацевтического завода на несколько месяцев раньше срока – уже к концу этого года, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он напомнил, что компания "Генериум-Некст" построит на площадке "Алабушево" ОЭЗ Москвы новый фармацевтический производственный комплекс площадью более 20 тысяч квадратных метров, где наладят выпуск препаратов для лечения бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых, редких и наследственных заболеваний.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
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Ефимов: Москва проведет редевелопмент неэффективного участка в Бирюлево
"Объем инвестиций в создание предприятия составляет почти пять миллиардов рублей. Сейчас руководство компании решило ускорить темпы строительства, чтобы завершить основные работы уже в четвертом квартале 2023 года вместо конца первого квартала 2024 года", - уточнил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Планируется, что новый завод после выхода на полную мощность к концу 2024 года будет выпускать свыше 150 тысяч единиц продукции ежегодно. Там смогут трудоустроиться порядка 250 человек. Уже сегодня среди потенциальных заказчиков компании - десятки московских государственных и частных лечебных учреждений.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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