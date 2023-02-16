https://ria.ru/20230216/dorogi-1852387041.html
Кузбасс направит средства на модернизацию дорог
Кузбасс направит средства на модернизацию дорог - РИА Новости, 16.02.2023
Кузбасс направит средства на модернизацию дорог
Кузбасс на модернизацию дорог в 2023 году планирует направить более 7 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T13:14
2023-02-16T13:14
2023-02-16T15:32
кемерово
новокузнецк
томск
сергей цивилев
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 16 фев – РИА Новости. Кузбасс на модернизацию дорог в 2023 году планирует направить более 7 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. Уточняется, что в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в предстоящем сезоне дорожникам предстоит привести в нормативное состояние 120 километров дорог регионального и местного значения, капитально отремонтировать более 700 погонных метров мостовых сооружений. "Наша главная цель – сделать регион комфортным для жизни и привлекательным для гостей. Поэтому мы благоустраиваем дворы, общественные пространства, обновляем пассажирский транспорт, ремонтируем и строим дороги. Все это достигается командной работой профессионалов. На модернизацию дорог Кузбасса в 2023 году планируем направить более 7 миллиардов рублей", – цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Уточняется, что в 2023 году на дорогах регионального значения планируется обновить более 80 километров дорожного полотна на участках автомобильных дорог: Томск – Мариинск, Кемерово – Яшкино – Тайга, Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк, Алтай – Кузбасс, Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга, Панфилово – Крапивинский, Судженка – Кайла – Улановка – Яя, Улановка – Медведчиково. В Кемерове по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" планируется привести к нормативу более 20 километров автомобильных дорог на 20 участках городских улиц. В этом сезоне обновят дороги в жилом районе Кедровка на участках улиц Строительная, Стадионная и Стахановская. Также в планах отремонтировать около 1,5 километра улицы Камышинской, связывающей две территории Заводского района – Южный и Плешки, позволяя выехать на трассу Р-255 "Сибирь", трехкилометровый участок улицы Грузовой в районе кольца "Азот". Также в план предстоящего ремонта вошли участки проспекта Ленинградский от проспекта Ленина до проспекта Химиков; улица Волгоградская от проспекта Ленина до проспекта Химиков. Продолжится обновление покрытия дорог в микрорайоне Южный протяженностью 3,5 километра на улицах С. Тюленина, У. Громовой, а также на участках улиц Патриотов от Базовой до Радищева и Ю. Двужильного от Баумана до В. Волошиной. Также подрядчики выполнят устройство бортового камня, заездных карманов, технических и пешеходных тротуаров, восстановят люки, нанесут разметку, установят дорожные знаки и удерживающие ограждения. В Новокузнецке в 2023 году запланирован ремонт 9 улиц: Кузедеевская, Ленина, Шолохова, Транспортная кольцевая развязка, Ушинского, Воробьева, Кулакова, Кутузова (местный проезд), Новоселов. В 24-м микрорайоне Новоильинского района улично-дорожная сеть построена на 45%. Переподключены газовые и тепловые инженерные коммуникации. Выполнены работы по переустройству сетей водоснабжения на проспекте Авиаторов и проездах. Уложен нижний слой асфальтобетона на улице Анатолия Косилова, на проспекте Авиаторов и на проезде №4, заасфальтированы тротуары. Строительство улично-дорожной сети в 24-м квартале Новоильинского района началось в июле 2021 года, завершение работ намечено на 2023 год.
https://ria.ru/20230215/igry-1852219274.html
https://ria.ru/20230214/selo-1851902948.html
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кемерово, новокузнецк, томск, сергей цивилев, кемеровская область
Кемерово, Новокузнецк, Томск, Сергей Цивилев, Кемеровская область
13:14 16.02.2023 (обновлено: 15:32 16.02.2023)
Кузбасс направит средства на модернизацию дорог
Кузбасс планирует направить более семи миллиардов рублей на модернизацию дорог в 2023 году
КЕМЕРОВО, 16 фев – РИА Новости.
Кузбасс на модернизацию дорог в 2023 году планирует направить более 7 миллиардов рублей, сообщает
пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
Уточняется, что в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в предстоящем сезоне дорожникам предстоит привести в нормативное состояние 120 километров дорог регионального и местного значения, капитально отремонтировать более 700 погонных метров мостовых сооружений.
"Наша главная цель – сделать регион комфортным для жизни и привлекательным для гостей. Поэтому мы благоустраиваем дворы, общественные пространства, обновляем пассажирский транспорт, ремонтируем и строим дороги. Все это достигается командной работой профессионалов. На модернизацию дорог Кузбасса в 2023 году планируем направить более 7 миллиардов рублей", – цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева.
Уточняется, что в 2023 году на дорогах регионального значения планируется обновить более 80 километров дорожного полотна на участках автомобильных дорог: Томск
– Мариинск
, Кемерово
– Яшкино – Тайга
, Бийск
– Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк
, Алтай – Кузбасс, Новосибирск
– Ленинск-Кузнецкий
– Кемерово – Юрга
, Панфилово – Крапивинский, Судженка – Кайла – Улановка – Яя
, Улановка – Медведчиково.
В Кемерове по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" планируется привести к нормативу более 20 километров автомобильных дорог на 20 участках городских улиц. В этом сезоне обновят дороги в жилом районе Кедровка на участках улиц Строительная, Стадионная и Стахановская. Также в планах отремонтировать около 1,5 километра улицы Камышинской, связывающей две территории Заводского района – Южный и Плешки, позволяя выехать на трассу Р-255 "Сибирь", трехкилометровый участок улицы Грузовой в районе кольца "Азот".
Также в план предстоящего ремонта вошли участки проспекта Ленинградский от проспекта Ленина до проспекта Химиков; улица Волгоградская от проспекта Ленина до проспекта Химиков. Продолжится обновление покрытия дорог в микрорайоне Южный протяженностью 3,5 километра на улицах С. Тюленина, У. Громовой, а также на участках улиц Патриотов от Базовой до Радищева и Ю. Двужильного от Баумана до В. Волошиной. Также подрядчики выполнят устройство бортового камня, заездных карманов, технических и пешеходных тротуаров, восстановят люки, нанесут разметку, установят дорожные знаки и удерживающие ограждения.
В Новокузнецке в 2023 году запланирован ремонт 9 улиц: Кузедеевская, Ленина, Шолохова, Транспортная кольцевая развязка, Ушинского, Воробьева, Кулакова, Кутузова (местный проезд), Новоселов. В 24-м микрорайоне Новоильинского района улично-дорожная сеть построена на 45%. Переподключены газовые и тепловые инженерные коммуникации. Выполнены работы по переустройству сетей водоснабжения на проспекте Авиаторов и проездах. Уложен нижний слой асфальтобетона на улице Анатолия Косилова, на проспекте Авиаторов и на проезде №4, заасфальтированы тротуары. Строительство улично-дорожной сети в 24-м квартале Новоильинского района началось в июле 2021 года, завершение работ намечено на 2023 год.