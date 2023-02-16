https://ria.ru/20230216/donetsk-1852326330.html
Украинские войска выпустили по Донецку еще пять снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку еще пять снарядов - РИА Новости, 16.02.2023
Украинские войска выпустили по Донецку еще пять снарядов
Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T10:07
2023-02-16T10:07
2023-02-16T10:07
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
нато
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755060380_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_863190535620eec913fdcd051d215403.jpg
ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Желанное первое – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Предыдущий обстрел был зафиксирован в 9.30, тогда украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html
донецк
кировский район
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755060380_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_50c5549ed02c147690620fc4d80ae322.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, кировский район, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили по Донецку еще пять снарядов
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку еще пять снарядов натовского калибра