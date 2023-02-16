https://ria.ru/20230216/doklad-1852311512.html
Путину направили доклад рабочей группы по вопросам спецоперации
Путину направили доклад рабочей группы по вопросам спецоперации - РИА Новости, 16.02.2023
Путину направили доклад рабочей группы по вопросам спецоперации
Координационная парламентская группа по вопросам спецоперации отправила доклад президенту РФ Владимиру Путину, сообщил руководитель группы, секретарь генсовета... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T08:39
2023-02-16T08:39
2023-02-16T08:39
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Координационная парламентская группа по вопросам спецоперации отправила доклад президенту РФ Владимиру Путину, сообщил руководитель группы, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак."Доклад Рабочей группы по вопросам СВО направлен президенту", - написал Турчак в своем телеграм-канале.
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россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество
Путину направили доклад рабочей группы по вопросам спецоперации
Сенатор Турчак: доклад рабочей группы по вопросам спецоперации направили Путину