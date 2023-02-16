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Путину направили доклад рабочей группы по вопросам спецоперации - РИА Новости, 16.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Путину направили доклад рабочей группы по вопросам спецоперации
Путину направили доклад рабочей группы по вопросам спецоперации - РИА Новости, 16.02.2023
Путину направили доклад рабочей группы по вопросам спецоперации
Координационная парламентская группа по вопросам спецоперации отправила доклад президенту РФ Владимиру Путину, сообщил руководитель группы, секретарь генсовета... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T08:39
2023-02-16T08:39
специальная военная операция на украине
россия
общество
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Координационная парламентская группа по вопросам спецоперации отправила доклад президенту РФ Владимиру Путину, сообщил руководитель группы, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак."Доклад Рабочей группы по вопросам СВО направлен президенту", - написал Турчак в своем телеграм-канале.
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россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество
08:39 16.02.2023
 
Путину направили доклад рабочей группы по вопросам спецоперации

Сенатор Турчак: доклад рабочей группы по вопросам спецоперации направили Путину

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Координационная парламентская группа по вопросам спецоперации отправила доклад президенту РФ Владимиру Путину, сообщил руководитель группы, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Доклад Рабочей группы по вопросам СВО направлен президенту", - написал Турчак в своем телеграм-канале.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
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