https://ria.ru/20230216/doklad-1852311512.html

Путину направили доклад рабочей группы по вопросам спецоперации

Путину направили доклад рабочей группы по вопросам спецоперации - РИА Новости, 16.02.2023

Путину направили доклад рабочей группы по вопросам спецоперации

Координационная парламентская группа по вопросам спецоперации отправила доклад президенту РФ Владимиру Путину, сообщил руководитель группы, секретарь генсовета... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T08:39

2023-02-16T08:39

2023-02-16T08:39

специальная военная операция на украине

россия

общество

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Координационная парламентская группа по вопросам спецоперации отправила доклад президенту РФ Владимиру Путину, сообщил руководитель группы, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак."Доклад Рабочей группы по вопросам СВО направлен президенту", - написал Турчак в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230214/poslanie-1851868399.html

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