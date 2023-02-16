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Рябков заявил об отсутствии готовности со стороны США к диалогу с Россией
Рябков заявил об отсутствии готовности со стороны США к диалогу с Россией - РИА Новости, 16.02.2023
Рябков заявил об отсутствии готовности со стороны США к диалогу с Россией
Москва не видит никакой готовности со стороны Вашингтона к какому-то диалогу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T23:22
2023-02-16T23:22
2023-02-16T23:22
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москва
россия
сергей рябков
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Москва не видит никакой готовности со стороны Вашингтона к какому-то диалогу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я не вижу готовности Вашингтона ни в малейшей степени прислушиваться к нашим подходам, к нашим приоритетам. Что уж тут говорить о каком-то дипломатическом или политическом процессе. Об этом вообще в нынешней ситуации нельзя вести речь", - сказал он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
https://ria.ru/20230216/otnosheniya-1852548621.html
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в мире, вашингтон (штат), москва, россия, сергей рябков
В мире, Вашингтон (штат), Москва, Россия, Сергей Рябков
Рябков заявил об отсутствии готовности со стороны США к диалогу с Россией
Замглавы МИД Рябков: Россия не видит никакой готовности со стороны США к диалогу