https://ria.ru/20230216/dialog-1852549808.html

Рябков заявил об отсутствии готовности со стороны США к диалогу с Россией

Рябков заявил об отсутствии готовности со стороны США к диалогу с Россией - РИА Новости, 16.02.2023

Рябков заявил об отсутствии готовности со стороны США к диалогу с Россией

Москва не видит никакой готовности со стороны Вашингтона к какому-то диалогу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T23:22

2023-02-16T23:22

2023-02-16T23:22

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вашингтон (штат)

москва

россия

сергей рябков

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Москва не видит никакой готовности со стороны Вашингтона к какому-то диалогу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я не вижу готовности Вашингтона ни в малейшей степени прислушиваться к нашим подходам, к нашим приоритетам. Что уж тут говорить о каком-то дипломатическом или политическом процессе. Об этом вообще в нынешней ситуации нельзя вести речь", - сказал он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

https://ria.ru/20230216/otnosheniya-1852548621.html

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в мире, вашингтон (штат), москва, россия, сергей рябков