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Рябков заявил об отсутствии готовности со стороны США к диалогу с Россией - РИА Новости, 16.02.2023
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Рябков заявил об отсутствии готовности со стороны США к диалогу с Россией
Рябков заявил об отсутствии готовности со стороны США к диалогу с Россией - РИА Новости, 16.02.2023
Рябков заявил об отсутствии готовности со стороны США к диалогу с Россией
Москва не видит никакой готовности со стороны Вашингтона к какому-то диалогу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T23:22
2023-02-16T23:22
в мире
вашингтон (штат)
москва
россия
сергей рябков
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Москва не видит никакой готовности со стороны Вашингтона к какому-то диалогу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я не вижу готовности Вашингтона ни в малейшей степени прислушиваться к нашим подходам, к нашим приоритетам. Что уж тут говорить о каком-то дипломатическом или политическом процессе. Об этом вообще в нынешней ситуации нельзя вести речь", - сказал он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
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в мире, вашингтон (штат), москва, россия, сергей рябков
В мире, Вашингтон (штат), Москва, Россия, Сергей Рябков
23:22 16.02.2023
 
Рябков заявил об отсутствии готовности со стороны США к диалогу с Россией

Замглавы МИД Рябков: Россия не видит никакой готовности со стороны США к диалогу

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Москва не видит никакой готовности со стороны Вашингтона к какому-то диалогу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я не вижу готовности Вашингтона ни в малейшей степени прислушиваться к нашим подходам, к нашим приоритетам. Что уж тут говорить о каком-то дипломатическом или политическом процессе. Об этом вообще в нынешней ситуации нельзя вести речь", - сказал он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 23:12
В МИД России выразили сомнение в разрыве отношений с США
 
В миреВашингтон (штат)МоскваРоссияСергей Рябков
 
 
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