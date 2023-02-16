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Рябков: Россия не будет анонсировать дальнейшие шаги по "Северным потокам"

Рябков: Россия не будет анонсировать дальнейшие шаги по "Северным потокам" - РИА Новости, 16.02.2023

Рябков: Россия не будет анонсировать дальнейшие шаги по "Северным потокам"

Россия не будет анонсировать дальнейшие шаги по ситуации вокруг подрывов газовых трубопроводов "Северные потоки", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T23:59

2023-02-16T23:59

2023-02-16T23:59

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия не будет анонсировать дальнейшие шаги по ситуации вокруг подрывов газовых трубопроводов "Северные потоки", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Во всяком случае, никакие карты заранее на стол о дальнейших шагах мы выкладывать не будем", - добавил он. Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке - 1" и "Северном потоке - 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его материале говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом.

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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