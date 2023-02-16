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Рябков: Россия не будет анонсировать дальнейшие шаги по "Северным потокам" - РИА Новости, 16.02.2023
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Рябков: Россия не будет анонсировать дальнейшие шаги по "Северным потокам"
Рябков: Россия не будет анонсировать дальнейшие шаги по "Северным потокам" - РИА Новости, 16.02.2023
Рябков: Россия не будет анонсировать дальнейшие шаги по "Северным потокам"
Россия не будет анонсировать дальнейшие шаги по ситуации вокруг подрывов газовых трубопроводов "Северные потоки", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T23:59
2023-02-16T23:59
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия не будет анонсировать дальнейшие шаги по ситуации вокруг подрывов газовых трубопроводов "Северные потоки", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Во всяком случае, никакие карты заранее на стол о дальнейших шагах мы выкладывать не будем", - добавил он. Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке - 1" и "Северном потоке - 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его материале говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом.
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цены на нефть, россия, сша, сергей рябков, владимир путин, алексей миллер, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
Цены на нефть, Россия, США, Сергей Рябков, Владимир Путин, Алексей Миллер, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
23:59 16.02.2023
 
Рябков: Россия не будет анонсировать дальнейшие шаги по "Северным потокам"

Рябков: Россия не будет анонсировать действия по ситуации с ЧП на "Северных потоках"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия не будет анонсировать дальнейшие шаги по ситуации вокруг подрывов газовых трубопроводов "Северные потоки", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Что касается различных форм ответа или реакции - посмотрим, что будет дальше происходить. И будет ли что-то происходить, с точки зрения признания ответственности за случившееся и установление истины через международное расследование", - сказал Рябков в эфире Первого канала.
"Во всяком случае, никакие карты заранее на стол о дальнейших шагах мы выкладывать не будем", - добавил он.
Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке - 1" и "Северном потоке - 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его материале говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы.
Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 23:47
Рябков заявил о банализации темы применения ядерного оружия
 
Цены на нефтьРоссияСШАСергей РябковВладимир ПутинАлексей МиллерСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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