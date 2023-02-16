https://ria.ru/20230216/depozit-1852297422.html
Валютные депозиты россиян сократились в 1,7 раза
Валютные депозиты россиян сократились в 1,7 раза - РИА Новости, 16.02.2023
Валютные депозиты россиян сократились в 1,7 раза
Объем валютных депозитов россиян в 2022 году снизился в 1,7 раза - до 54,1 миллиарда долларов, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Банка России. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T03:32
2023-02-16T03:32
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Объем валютных депозитов россиян в 2022 году снизился в 1,7 раза - до 54,1 миллиарда долларов, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Банка России. Согласно информации регулятора, депозиты россиян в иностранной валюте снизились за год примерно на 40%, или на 36,3 миллиарда долларов - до 54,1 миллиарда долларов. Это стало минимальным значением с декабря 2008 года, когда показатель находился на уровне 52,7 миллиарда долларов. В декабре валютные депозиты сократились на 1,2 миллиарда долларов, или на 2,2%. При этом сокращение наблюдалось в течение всего года, исключением стал май, когда депозиты пополнились на 2,4 миллиарда долларов. Самый сильный отток наблюдался в марте на уровне 9,3 миллиарда долларов. При этом валюта россиян "перекачевывает" в иностранные банки. Ранее РИА Новости сообщало, что депозиты граждан за рубежом выросли за прошлый год втрое, достигнув по итогам декабря рекордных 94,27 миллиарда долларов против 30,6 миллиарда долларов на начало года.
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экономика, россия
03:32 16.02.2023 (обновлено: 03:36 16.02.2023)
Валютные депозиты россиян сократились в 1,7 раза
Объем валютных депозитов россиян в 2022 году снизился в 1,7 раза
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Объем валютных депозитов россиян в 2022 году снизился в 1,7 раза - до 54,1 миллиарда долларов, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Банка России.
Согласно информации регулятора, депозиты россиян в иностранной валюте снизились за год примерно на 40%, или на 36,3 миллиарда долларов - до 54,1 миллиарда долларов. Это стало минимальным значением с декабря 2008 года, когда показатель находился на уровне 52,7 миллиарда долларов.
В декабре валютные депозиты сократились на 1,2 миллиарда долларов, или на 2,2%. При этом сокращение наблюдалось в течение всего года, исключением стал май, когда депозиты пополнились на 2,4 миллиарда долларов. Самый сильный отток наблюдался в марте на уровне 9,3 миллиарда долларов.
При этом валюта россиян "перекачевывает" в иностранные банки. Ранее РИА Новости сообщало, что депозиты граждан за рубежом выросли за прошлый год втрое, достигнув по итогам декабря рекордных 94,27 миллиарда долларов против 30,6 миллиарда долларов на начало года.