https://ria.ru/20230216/delo-1852415956.html

На Ставрополье возбудили дело после отравления семьи угарным газом

На Ставрополье возбудили дело после отравления семьи угарным газом - РИА Новости, 16.02.2023

На Ставрополье возбудили дело после отравления семьи угарным газом

Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления семьи угарным газом в Ставропольском крае и гибели трех человек, сообщает управление СК РФ по региону. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T14:32

2023-02-16T14:32

2023-02-16T14:32

происшествия

ставропольский край

россия

предгорный район

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583600_746:422:3463:1950_1920x0_80_0_0_96d1de1aa7f5f99a621260bab01a3d7f.jpg

ПЯТИГОРСК, 16 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления семьи угарным газом в Ставропольском крае и гибели трех человек, сообщает управление СК РФ по региону. Ранее ГУМЧС по региону сообщило, что в Предгорном округе пять человек отравились газом, трое из них - насмерть. "Утром 16 февраля текущего года в многоквартирном доме поселка Железноводский Предгорного муниципального округа обнаружены тела проживавших там 51-летней и 28-летней женщин, а также девочки 2021 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - сказано в релизе. По предварительным данным, погибшие отравились угарным газом. "Также в результате отравления пострадали мальчик 2022 года рождения и его отец. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - добавили в СК. Как сообщили в прокуратуре Ставропольского края, в доме отсутствует централизованная система отопления. "Прокуратура Предгорного района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере, в том числе при обслуживании газового оборудования", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20230215/delo-1852279427.html

ставропольский край

россия

предгорный район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, ставропольский край, россия, предгорный район, следственный комитет россии (ск рф)