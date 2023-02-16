https://ria.ru/20230216/delo-1852415956.html
На Ставрополье возбудили дело после отравления семьи угарным газом
На Ставрополье возбудили дело после отравления семьи угарным газом - РИА Новости, 16.02.2023
На Ставрополье возбудили дело после отравления семьи угарным газом
Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления семьи угарным газом в Ставропольском крае и гибели трех человек, сообщает управление СК РФ по региону. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T14:32
2023-02-16T14:32
2023-02-16T14:32
происшествия
ставропольский край
россия
предгорный район
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 16 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления семьи угарным газом в Ставропольском крае и гибели трех человек, сообщает управление СК РФ по региону. Ранее ГУМЧС по региону сообщило, что в Предгорном округе пять человек отравились газом, трое из них - насмерть. "Утром 16 февраля текущего года в многоквартирном доме поселка Железноводский Предгорного муниципального округа обнаружены тела проживавших там 51-летней и 28-летней женщин, а также девочки 2021 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - сказано в релизе. По предварительным данным, погибшие отравились угарным газом. "Также в результате отравления пострадали мальчик 2022 года рождения и его отец. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - добавили в СК. Как сообщили в прокуратуре Ставропольского края, в доме отсутствует централизованная система отопления. "Прокуратура Предгорного района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере, в том числе при обслуживании газового оборудования", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20230215/delo-1852279427.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставропольский край, россия, предгорный район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ставропольский край, Россия, Предгорный район, Следственный комитет России (СК РФ)
На Ставрополье возбудили дело после отравления семьи угарным газом
СК Ставропольского края возбудил уголовное дело после отравления семьи угарным газом