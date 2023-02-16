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На Ставрополье возбудили дело после отравления семьи угарным газом - РИА Новости, 16.02.2023
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На Ставрополье возбудили дело после отравления семьи угарным газом
На Ставрополье возбудили дело после отравления семьи угарным газом - РИА Новости, 16.02.2023
На Ставрополье возбудили дело после отравления семьи угарным газом
Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления семьи угарным газом в Ставропольском крае и гибели трех человек, сообщает управление СК РФ по региону. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T14:32
2023-02-16T14:32
происшествия
ставропольский край
россия
предгорный район
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 16 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления семьи угарным газом в Ставропольском крае и гибели трех человек, сообщает управление СК РФ по региону. Ранее ГУМЧС по региону сообщило, что в Предгорном округе пять человек отравились газом, трое из них - насмерть. "Утром 16 февраля текущего года в многоквартирном доме поселка Железноводский Предгорного муниципального округа обнаружены тела проживавших там 51-летней и 28-летней женщин, а также девочки 2021 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - сказано в релизе. По предварительным данным, погибшие отравились угарным газом. "Также в результате отравления пострадали мальчик 2022 года рождения и его отец. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - добавили в СК. Как сообщили в прокуратуре Ставропольского края, в доме отсутствует централизованная система отопления. "Прокуратура Предгорного района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере, в том числе при обслуживании газового оборудования", - отметили в ведомстве.
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ставропольский край
россия
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происшествия, ставропольский край, россия, предгорный район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ставропольский край, Россия, Предгорный район, Следственный комитет России (СК РФ)
14:32 16.02.2023
 
На Ставрополье возбудили дело после отравления семьи угарным газом

СК Ставропольского края возбудил уголовное дело после отравления семьи угарным газом

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 16 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления семьи угарным газом в Ставропольском крае и гибели трех человек, сообщает управление СК РФ по региону.
Ранее ГУМЧС по региону сообщило, что в Предгорном округе пять человек отравились газом, трое из них - насмерть.
"Утром 16 февраля текущего года в многоквартирном доме поселка Железноводский Предгорного муниципального округа обнаружены тела проживавших там 51-летней и 28-летней женщин, а также девочки 2021 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - сказано в релизе.
По предварительным данным, погибшие отравились угарным газом. "Также в результате отравления пострадали мальчик 2022 года рождения и его отец. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - добавили в СК.
Как сообщили в прокуратуре Ставропольского края, в доме отсутствует централизованная система отопления. "Прокуратура Предгорного района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере, в том числе при обслуживании газового оборудования", - отметили в ведомстве.
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СК возбудил дело после отравления едой жителей Ростова-на-Дону
 
ПроисшествияСтавропольский крайРоссияПредгорный районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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