https://ria.ru/20230216/daty-1852468943.html
Три памятные даты появились в Белгородской области - спикер облдумы
Три памятные даты появились в Белгородской области - спикер облдумы - РИА Новости, 16.02.2023
Три памятные даты появились в Белгородской области - спикер облдумы
Белгородская областная дума приняла закон о памятных датах, в регионе будут отмечать День образования области, День ветеранов боевых действий и День... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T16:54
2023-02-16T16:54
2023-02-16T17:18
белгородская область
белгородская область
белгород
россия
белгородская областная дума
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БЕЛГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Белгородская областная дума приняла закон о памятных датах, в регионе будут отмечать День образования области, День ветеранов боевых действий и День освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков, сообщил в четверг в своем Telegram-канале председатель заксобрания Юрий Клепиков. Как отмечает областная дума, председатель заксобрания и стал инициатором того, чтобы важные для региона даты были закреплены законодательно. "Это наша история, наши люди, традиции региона и его историческая память. Особенно важно, что мы приняли закон о памятных датах накануне юбилейных событий. В этом году 5 августа исполнится 80 лет со дня освобождения города Белгорода от немецко-фашистских захватчиков – знаковое в масштабах всей страны событие. В начале следующего года область отметит 70-летие со дня образования. Вся Белгородская область с особым трепетом готовится к этим юбилеям", – сказал спикер облдумы. Особо Клепиков отметил новую памятную дату, 1 июля. В этот день будут чествовать всех белгородцев-участников вооруженных конфликтов, которые защищали интересы Отечества как на территории России, так и за ее пределами. "Памятной даты, посвящённой ветеранам боевых действий, которая была бы закреплена на федеральном уровне, сейчас нет. Но есть, скажем так, "народный" день памяти и благодарности всем, кто воевал за Россию. Это как раз 1 июля. Дата пока не имеет официального статуса, но с каждым годом становится всё более известной в нашей стране. Поэтому было принято решение установить такую дату на уровне региона", – пояснил Клепиков. По его словам, новый закон области "О памятных датах", прежде всего, должен формировать у жителей региона уважительное отношение к историческим событиям и традициям Белгородской области, доблести, мужеству и героическим подвигам защитников Отечества.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, белгород, россия, белгородская областная дума
Белгородская область, Белгородская область, Белгород, Россия, Белгородская областная Дума
16:54 16.02.2023 (обновлено: 17:18 16.02.2023)
Три памятные даты появились в Белгородской области - спикер облдумы
Три памятные даты появились в Белгородской области - спикер облдумы
БЕЛГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Белгородская областная дума приняла закон о памятных датах, в регионе будут отмечать День образования области, День ветеранов боевых действий и День освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков, сообщил в четверг в своем Telegram-канале председатель заксобрания Юрий Клепиков.
"В регионе появился закон о памятных датах. Мы приняли его сегодня на 29-м заседании думы. Документ устанавливает три знаковых даты, которые для каждого белгородца не просто дни в календаре, а даты, близкие сердцу. Это 6 января – День образования Белгородской области, 1 июля – День ветеранов боевых действий, 5 августа – День освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков", - написал Клепиков.
Как отмечает областная дума, председатель заксобрания и стал инициатором того, чтобы важные для региона даты были закреплены законодательно.
"Это наша история, наши люди, традиции региона и его историческая память. Особенно важно, что мы приняли закон о памятных датах накануне юбилейных событий. В этом году 5 августа исполнится 80 лет со дня освобождения города Белгорода от немецко-фашистских захватчиков – знаковое в масштабах всей страны событие. В начале следующего года область отметит 70-летие со дня образования. Вся Белгородская область с особым трепетом готовится к этим юбилеям", – сказал спикер облдумы.
Особо Клепиков отметил новую памятную дату, 1 июля. В этот день будут чествовать всех белгородцев-участников вооруженных конфликтов, которые защищали интересы Отечества как на территории России
, так и за ее пределами.
"Памятной даты, посвящённой ветеранам боевых действий, которая была бы закреплена на федеральном уровне, сейчас нет. Но есть, скажем так, "народный" день памяти и благодарности всем, кто воевал за Россию. Это как раз 1 июля. Дата пока не имеет официального статуса, но с каждым годом становится всё более известной в нашей стране. Поэтому было принято решение установить такую дату на уровне региона", – пояснил Клепиков.
По его словам, новый закон области "О памятных датах", прежде всего, должен формировать у жителей региона уважительное отношение к историческим событиям и традициям Белгородской области, доблести, мужеству и героическим подвигам защитников Отечества.