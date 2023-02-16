Рейтинг@Mail.ru
Три памятные даты появились в Белгородской области - спикер облдумы - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область
Белгородская область
https://ria.ru/20230216/daty-1852468943.html
Три памятные даты появились в Белгородской области - спикер облдумы
Три памятные даты появились в Белгородской области - спикер облдумы - РИА Новости, 16.02.2023
Три памятные даты появились в Белгородской области - спикер облдумы
Белгородская областная дума приняла закон о памятных датах, в регионе будут отмечать День образования области, День ветеранов боевых действий и День... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T16:54
2023-02-16T17:18
белгородская область
белгородская область
белгород
россия
белгородская областная дума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852476691_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_a4fba139c307844ea26e12323dc5b6d0.jpg
БЕЛГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Белгородская областная дума приняла закон о памятных датах, в регионе будут отмечать День образования области, День ветеранов боевых действий и День освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков, сообщил в четверг в своем Telegram-канале председатель заксобрания Юрий Клепиков. Как отмечает областная дума, председатель заксобрания и стал инициатором того, чтобы важные для региона даты были закреплены законодательно. "Это наша история, наши люди, традиции региона и его историческая память. Особенно важно, что мы приняли закон о памятных датах накануне юбилейных событий. В этом году 5 августа исполнится 80 лет со дня освобождения города Белгорода от немецко-фашистских захватчиков – знаковое в масштабах всей страны событие. В начале следующего года область отметит 70-летие со дня образования. Вся Белгородская область с особым трепетом готовится к этим юбилеям", – сказал спикер облдумы. Особо Клепиков отметил новую памятную дату, 1 июля. В этот день будут чествовать всех белгородцев-участников вооруженных конфликтов, которые защищали интересы Отечества как на территории России, так и за ее пределами. "Памятной даты, посвящённой ветеранам боевых действий, которая была бы закреплена на федеральном уровне, сейчас нет. Но есть, скажем так, "народный" день памяти и благодарности всем, кто воевал за Россию. Это как раз 1 июля. Дата пока не имеет официального статуса, но с каждым годом становится всё более известной в нашей стране. Поэтому было принято решение установить такую дату на уровне региона", – пояснил Клепиков. По его словам, новый закон области "О памятных датах", прежде всего, должен формировать у жителей региона уважительное отношение к историческим событиям и традициям Белгородской области, доблести, мужеству и героическим подвигам защитников Отечества.
https://ria.ru/20230203/svyaz-1849609044.html
белгородская область
белгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852476691_98:0:1235:853_1920x0_80_0_0_fd8438ebb2289ad61a25b47f8da5528e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, белгород, россия, белгородская областная дума
Белгородская область, Белгородская область, Белгород, Россия, Белгородская областная Дума
16:54 16.02.2023 (обновлено: 17:18 16.02.2023)
 
Три памятные даты появились в Белгородской области - спикер облдумы

Три памятные даты появились в Белгородской области - спикер облдумы

© Фото : пресс-служба областной думы Белгородской областиПредседатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков
Председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© Фото : пресс-служба областной думы Белгородской области
Председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Белгородская областная дума приняла закон о памятных датах, в регионе будут отмечать День образования области, День ветеранов боевых действий и День освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков, сообщил в четверг в своем Telegram-канале председатель заксобрания Юрий Клепиков.
"В регионе появился закон о памятных датах. Мы приняли его сегодня на 29-м заседании думы. Документ устанавливает три знаковых даты, которые для каждого белгородца не просто дни в календаре, а даты, близкие сердцу. Это 6 января – День образования Белгородской области, 1 июля – День ветеранов боевых действий, 5 августа – День освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков", - написал Клепиков.
Как отмечает областная дума, председатель заксобрания и стал инициатором того, чтобы важные для региона даты были закреплены законодательно.
"Это наша история, наши люди, традиции региона и его историческая память. Особенно важно, что мы приняли закон о памятных датах накануне юбилейных событий. В этом году 5 августа исполнится 80 лет со дня освобождения города Белгорода от немецко-фашистских захватчиков – знаковое в масштабах всей страны событие. В начале следующего года область отметит 70-летие со дня образования. Вся Белгородская область с особым трепетом готовится к этим юбилеям", – сказал спикер облдумы.
Особо Клепиков отметил новую памятную дату, 1 июля. В этот день будут чествовать всех белгородцев-участников вооруженных конфликтов, которые защищали интересы Отечества как на территории России, так и за ее пределами.
"Памятной даты, посвящённой ветеранам боевых действий, которая была бы закреплена на федеральном уровне, сейчас нет. Но есть, скажем так, "народный" день памяти и благодарности всем, кто воевал за Россию. Это как раз 1 июля. Дата пока не имеет официального статуса, но с каждым годом становится всё более известной в нашей стране. Поэтому было принято решение установить такую дату на уровне региона", – пояснил Клепиков.
По его словам, новый закон области "О памятных датах", прежде всего, должен формировать у жителей региона уважительное отношение к историческим событиям и традициям Белгородской области, доблести, мужеству и героическим подвигам защитников Отечества.
Вызов - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 17:53Белгородская область
Малые населенные пункты Белгородской области обеспечат сотовой связью
 
Белгородская областьБелгородская областьБелгородРоссияБелгородская областная Дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала