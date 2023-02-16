https://ria.ru/20230216/daty-1852468943.html

Три памятные даты появились в Белгородской области - спикер облдумы

Три памятные даты появились в Белгородской области - спикер облдумы - РИА Новости, 16.02.2023

Три памятные даты появились в Белгородской области - спикер облдумы

Белгородская областная дума приняла закон о памятных датах, в регионе будут отмечать День образования области, День ветеранов боевых действий и День... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T16:54

2023-02-16T16:54

2023-02-16T17:18

белгородская область

белгородская область

белгород

россия

белгородская областная дума

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БЕЛГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Белгородская областная дума приняла закон о памятных датах, в регионе будут отмечать День образования области, День ветеранов боевых действий и День освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков, сообщил в четверг в своем Telegram-канале председатель заксобрания Юрий Клепиков. Как отмечает областная дума, председатель заксобрания и стал инициатором того, чтобы важные для региона даты были закреплены законодательно. "Это наша история, наши люди, традиции региона и его историческая память. Особенно важно, что мы приняли закон о памятных датах накануне юбилейных событий. В этом году 5 августа исполнится 80 лет со дня освобождения города Белгорода от немецко-фашистских захватчиков – знаковое в масштабах всей страны событие. В начале следующего года область отметит 70-летие со дня образования. Вся Белгородская область с особым трепетом готовится к этим юбилеям", – сказал спикер облдумы. Особо Клепиков отметил новую памятную дату, 1 июля. В этот день будут чествовать всех белгородцев-участников вооруженных конфликтов, которые защищали интересы Отечества как на территории России, так и за ее пределами. "Памятной даты, посвящённой ветеранам боевых действий, которая была бы закреплена на федеральном уровне, сейчас нет. Но есть, скажем так, "народный" день памяти и благодарности всем, кто воевал за Россию. Это как раз 1 июля. Дата пока не имеет официального статуса, но с каждым годом становится всё более известной в нашей стране. Поэтому было принято решение установить такую дату на уровне региона", – пояснил Клепиков. По его словам, новый закон области "О памятных датах", прежде всего, должен формировать у жителей региона уважительное отношение к историческим событиям и традициям Белгородской области, доблести, мужеству и героическим подвигам защитников Отечества.

https://ria.ru/20230203/svyaz-1849609044.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

белгородская область, белгород, россия, белгородская областная дума