https://ria.ru/20230216/cheburashka-1852494879.html

Фильм "Чебурашка" показали космонавтам на МКС

Фильм "Чебурашка" показали космонавтам на МКС - РИА Новости, 16.02.2023

Фильм "Чебурашка" показали космонавтам на МКС

Самый кассовый российский фильм Дмитрия Дьяченко "Чебурашка" показали космонавтам на МКС, сообщает пресс-служба Централ Партнершип. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T18:19

2023-02-16T18:19

2023-02-16T18:19

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Самый кассовый российский фильм Дмитрия Дьяченко "Чебурашка" показали космонавтам на МКС, сообщает пресс-служба Централ Партнершип.На орбите семейную комедию посмотрели герой России, летчик-космонавт РФ Сергей Прокопьев, космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин и Анна Кикина. "Мы с удовольствием посмотрели "Чебурашку". Замечательный семейный фильм, где можно и посмеяться, и задуматься о серьезных вещах. Мы смотрели картину вместе с Чебурашкой, который прилетел с нами на МКС в качестве индикатора невесомости", — рассказали космонавты.Они берут с собой во время полетов мягкие игрушки-талисманы, поясняют в пресс-службе. "При наступлении невесомости по нему определяют, что работа двигателей ракеты завершена и космический корабль вышел на орбиту", — уточнили в Централ Партнершип.Чебурашку в качестве такого индикатора передали Прокопьеву 24 августа 2022 года, в день рождения знаменитого персонажа.В российский прокат фильм Дмитрия Дьяченко вышел 1 января 2023 года и заработал более шести миллиардов рублей.

https://ria.ru/20230204/cheburashka-1849782624.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, роскосмос, союзмультфильм, вгтрк, международная космическая станция (мкс), чебурашка, кино и сериалы, что посмотреть