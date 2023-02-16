Фильм "Чебурашка" показали космонавтам на МКС

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Самый кассовый российский фильм Дмитрия Дьяченко "Чебурашка" показали космонавтам на МКС, сообщает пресс-служба Централ Партнершип.На орбите семейную комедию посмотрели герой России, летчик-космонавт РФ Сергей Прокопьев, космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин и Анна Кикина. "Мы с удовольствием посмотрели "Чебурашку". Замечательный семейный фильм, где можно и посмеяться, и задуматься о серьезных вещах. Мы смотрели картину вместе с Чебурашкой, который прилетел с нами на МКС в качестве индикатора невесомости", — рассказали космонавты.Они берут с собой во время полетов мягкие игрушки-талисманы, поясняют в пресс-службе. "При наступлении невесомости по нему определяют, что работа двигателей ракеты завершена и космический корабль вышел на орбиту", — уточнили в Централ Партнершип.Чебурашку в качестве такого индикатора передали Прокопьеву 24 августа 2022 года, в день рождения знаменитого персонажа.В российский прокат фильм Дмитрия Дьяченко вышел 1 января 2023 года и заработал более шести миллиардов рублей.
"Мы с удовольствием посмотрели "Чебурашку". Замечательный семейный фильм, где можно и посмеяться, и задуматься о серьезных вещах. Мы смотрели картину вместе с Чебурашкой, который прилетел с нами на МКС в качестве индикатора невесомости", — рассказали космонавты.
Они берут с собой во время полетов мягкие игрушки-талисманы, поясняют в пресс-службе. "При наступлении невесомости по нему определяют, что работа двигателей ракеты завершена и космический корабль вышел на орбиту", — уточнили в Централ Партнершип.
Чебурашку в качестве такого индикатора передали Прокопьеву 24 августа 2022 года, в день рождения знаменитого персонажа.
В российский прокат фильм Дмитрия Дьяченко вышел 1 января 2023 года и заработал более шести миллиардов рублей.
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