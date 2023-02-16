Рейтинг@Mail.ru
Фильм "Чебурашка" показали космонавтам на МКС - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230216/cheburashka-1852494879.html
Фильм "Чебурашка" показали космонавтам на МКС
Фильм "Чебурашка" показали космонавтам на МКС - РИА Новости, 16.02.2023
Фильм "Чебурашка" показали космонавтам на МКС
Самый кассовый российский фильм Дмитрия Дьяченко "Чебурашка" показали космонавтам на МКС, сообщает пресс-служба Централ Партнершип. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T18:19
2023-02-16T18:19
культура
новости культуры
роскосмос
союзмультфильм
вгтрк
международная космическая станция (мкс)
чебурашка
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852494086_0:0:1420:799_1920x0_80_0_0_3d1d2108081bd250a6823378abc2b5e2.png
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Самый кассовый российский фильм Дмитрия Дьяченко "Чебурашка" показали космонавтам на МКС, сообщает пресс-служба Централ Партнершип.На орбите семейную комедию посмотрели герой России, летчик-космонавт РФ Сергей Прокопьев, космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин и Анна Кикина. "Мы с удовольствием посмотрели "Чебурашку". Замечательный семейный фильм, где можно и посмеяться, и задуматься о серьезных вещах. Мы смотрели картину вместе с Чебурашкой, который прилетел с нами на МКС в качестве индикатора невесомости", — рассказали космонавты.Они берут с собой во время полетов мягкие игрушки-талисманы, поясняют в пресс-службе. "При наступлении невесомости по нему определяют, что работа двигателей ракеты завершена и космический корабль вышел на орбиту", — уточнили в Централ Партнершип.Чебурашку в качестве такого индикатора передали Прокопьеву 24 августа 2022 года, в день рождения знаменитого персонажа.В российский прокат фильм Дмитрия Дьяченко вышел 1 января 2023 года и заработал более шести миллиардов рублей.
https://ria.ru/20230204/cheburashka-1849782624.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852494086_72:0:1349:958_1920x0_80_0_0_0976e0e8257042b74cb0c6d1e7ff547a.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, роскосмос, союзмультфильм, вгтрк, международная космическая станция (мкс), чебурашка, кино и сериалы, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Роскосмос, Союзмультфильм, ВГТРК, Международная космическая станция (МКС), Чебурашка, Кино и сериалы, что посмотреть
18:19 16.02.2023
 
Фильм "Чебурашка" показали космонавтам на МКС

Самый кассовый российский фильм "Чебурашка" показали космонавтам на МКС

© Фото предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"Фильм "Чебурашка" показали на МКС
Фильм Чебурашка показали на МКС
© Фото предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Самый кассовый российский фильм Дмитрия Дьяченко "Чебурашка" показали космонавтам на МКС, сообщает пресс-служба Централ Партнершип.
На орбите семейную комедию посмотрели герой России, летчик-космонавт РФ Сергей Прокопьев, космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин и Анна Кикина.
© Фото предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"Фильм "Чебурашка" показали на МКС
Фильм Чебурашка показали на МКС
1 из 3
Фильм "Чебурашка" показали на МКС
© Фото предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"
© Фото предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"

"Чебурашку" показали на МКС

Фильм Чебурашка показали на МКС
2 из 3

"Чебурашку" показали на МКС

© Фото предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"
© Фото предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"

Фильм "Чебурашка" на МКС

Фильм Чебурашка показали на МКС
3 из 3

Фильм "Чебурашка" на МКС

© Фото предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"
1 из 3
Фильм "Чебурашка" показали на МКС
© Фото предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"
2 из 3

"Чебурашку" показали на МКС

© Фото предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"
3 из 3

Фильм "Чебурашка" на МКС

© Фото предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"
"Мы с удовольствием посмотрели "Чебурашку". Замечательный семейный фильм, где можно и посмеяться, и задуматься о серьезных вещах. Мы смотрели картину вместе с Чебурашкой, который прилетел с нами на МКС в качестве индикатора невесомости", — рассказали космонавты.
Они берут с собой во время полетов мягкие игрушки-талисманы, поясняют в пресс-службе. "При наступлении невесомости по нему определяют, что работа двигателей ракеты завершена и космический корабль вышел на орбиту", — уточнили в Централ Партнершип.
Чебурашку в качестве такого индикатора передали Прокопьеву 24 августа 2022 года, в день рождения знаменитого персонажа.
В российский прокат фильм Дмитрия Дьяченко вышел 1 января 2023 года и заработал более шести миллиардов рублей.
Постер фильма Чебурашка
4 февраля, 20:37Культура
Кассовые сборы фильма "Чебурашка" достигли шести миллиардов рублей
 
КультураНовости культурыРоскосмосСоюзмультфильмВГТРКМеждународная космическая станция (МКС)ЧебурашкаКино и сериалычто посмотреть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала