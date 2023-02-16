https://ria.ru/20230216/bzhaniya-1852375111.html

Путин не планирует встречаться с президентом Абхазии Бжанией

Путин не планирует встречаться с президентом Абхазии Бжанией - РИА Новости, 16.02.2023

Путин не планирует встречаться с президентом Абхазии Бжанией

В графике президента РФ Владимира Путина нет встречи с президентом Абхазии Асланом Бжанией, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T12:31

2023-02-16T12:31

2023-02-16T12:33

политика

абхазия

россия

владимир путин

дмитрий песков

аслан бжания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584304201_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8bb0c816ac3faa7b82ee035bf0d4836a.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина нет встречи с президентом Абхазии Асланом Бжанией, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Бжания находится в Москве с рабочим визитом, сообщила ранее в четверг пресс-служба главы республики, отметив, что у него запланирован ряд встреч в администрации президента России. В пресс-службе администрации президента Абхазии также уточнили, что Бжания пробудет в Москве предположительно 7-10 дней."Нет, в графике Путина нет встречи с президентом Абхазии", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20221205/abkhaziya-1836460054.html

абхазия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, абхазия, россия, владимир путин, дмитрий песков, аслан бжания