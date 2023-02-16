Рейтинг@Mail.ru
Путин не планирует встречаться с президентом Абхазии Бжанией - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230216/bzhaniya-1852375111.html
Путин не планирует встречаться с президентом Абхазии Бжанией
Путин не планирует встречаться с президентом Абхазии Бжанией - РИА Новости, 16.02.2023
Путин не планирует встречаться с президентом Абхазии Бжанией
В графике президента РФ Владимира Путина нет встречи с президентом Абхазии Асланом Бжанией, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T12:31
2023-02-16T12:33
политика
абхазия
россия
владимир путин
дмитрий песков
аслан бжания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584304201_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8bb0c816ac3faa7b82ee035bf0d4836a.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина нет встречи с президентом Абхазии Асланом Бжанией, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Бжания находится в Москве с рабочим визитом, сообщила ранее в четверг пресс-служба главы республики, отметив, что у него запланирован ряд встреч в администрации президента России. В пресс-службе администрации президента Абхазии также уточнили, что Бжания пробудет в Москве предположительно 7-10 дней."Нет, в графике Путина нет встречи с президентом Абхазии", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20221205/abkhaziya-1836460054.html
абхазия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584304201_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_5e8854265713c4278a3ba0b16af77d9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, абхазия, россия, владимир путин, дмитрий песков, аслан бжания
Политика, Абхазия, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Аслан Бжания
12:31 16.02.2023 (обновлено: 12:33 16.02.2023)
 
Путин не планирует встречаться с президентом Абхазии Бжанией

Песков заявил, что в графике Путина не запланирована встреча с президентом Абхазии Бжанией

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Абхазии Аслан Бжания
Президент РФ Владимир Путин и президент Абхазии Аслан Бжания - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Абхазии Аслан Бжания . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина нет встречи с президентом Абхазии Асланом Бжанией, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Бжания находится в Москве с рабочим визитом, сообщила ранее в четверг пресс-служба главы республики, отметив, что у него запланирован ряд встреч в администрации президента России. В пресс-службе администрации президента Абхазии также уточнили, что Бжания пробудет в Москве предположительно 7-10 дней.
"Нет, в графике Путина нет встречи с президентом Абхазии", - сказал Песков журналистам.
Флажки в оформлении абхазского фестиваля Апсны - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря 2022, 16:48
Путин ратифицировал соглашение о содействии экономическому развитию Абхазии
 
ПолитикаАбхазияРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковАслан Бжания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала