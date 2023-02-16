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Путин не планирует встречаться с президентом Абхазии Бжанией
Путин не планирует встречаться с президентом Абхазии Бжанией - РИА Новости, 16.02.2023
Путин не планирует встречаться с президентом Абхазии Бжанией
В графике президента РФ Владимира Путина нет встречи с президентом Абхазии Асланом Бжанией, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T12:31
2023-02-16T12:31
2023-02-16T12:33
политика
абхазия
россия
владимир путин
дмитрий песков
аслан бжания
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина нет встречи с президентом Абхазии Асланом Бжанией, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Бжания находится в Москве с рабочим визитом, сообщила ранее в четверг пресс-служба главы республики, отметив, что у него запланирован ряд встреч в администрации президента России. В пресс-службе администрации президента Абхазии также уточнили, что Бжания пробудет в Москве предположительно 7-10 дней."Нет, в графике Путина нет встречи с президентом Абхазии", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20221205/abkhaziya-1836460054.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, абхазия, россия, владимир путин, дмитрий песков, аслан бжания
Политика, Абхазия, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Аслан Бжания
12:31 16.02.2023 (обновлено: 12:33 16.02.2023)
Путин не планирует встречаться с президентом Абхазии Бжанией
Песков заявил, что в графике Путина не запланирована встреча с президентом Абхазии Бжанией