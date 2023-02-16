https://ria.ru/20230216/byudzhet-1852299199.html

Стало известно, как семейные пары в России относятся к общему бюджету

Стало известно, как семейные пары в России относятся к общему бюджету - РИА Новости, 16.02.2023

Стало известно, как семейные пары в России относятся к общему бюджету

Больше половины пар в России ведут совместный бюджет, при этом в 19% из них каждый партнер оставляет часть зарплаты себе на личные расходы, рассказали РИА... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T04:23

2023-02-16T04:23

2023-02-16T04:23

общество

россия

нижний новгород

волгоград

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Больше половины пар в России ведут совместный бюджет, при этом в 19% из них каждый партнер оставляет часть зарплаты себе на личные расходы, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Авито Работа". "Аналитики "Авито Работы" выяснили, как современные семьи делят деньги внутри. Оказалось, что большинство пар (62%) предпочитают вести совместный бюджет. При этом 19% из них заявили, что часть зарплаты каждый оставляет себе на личные расходы. В ведении раздельного бюджета признались лишь 8%", - говорится в исследовании, которое проводилось в феврале 2023 года на основании ответов россиян. В нём приняли участие 10 тысяч респондентов старше 18 лет из разных регионов России. Отмечается, что в городах-миллионниках количество россиян, которые ведут общий бюджет, выше. Так, наибольшее число респондентов, признавшихся в этом, оказалось в Волгограде (71%) и Омске (70%). В то же время наименьшая доля была зафиксирована в Нижнем Новгороде (57%). По всей стране порядка 59% опрошенных людей сказали, что точно знают, когда придут аванс или зарплата, и с нетерпением ждут этих дней, 24% знают, но не ждут, и только 11% заявили, что точно не знают, когда происходят эти выплаты. В региональном разрезе, по данным исследования, ситуация приблизительно такая же. Доля тех, кто ждет выплат, выше в Самаре (64%), Ростове-на-Дону (62%), Казани и Нижнем Новгороде (по 61%). В Воронеже таких людей оказалось меньше всего - 47%.

https://ria.ru/20230207/zarplata-1850169080.html

россия

нижний новгород

волгоград

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общество, россия, нижний новгород, волгоград