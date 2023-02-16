15:25 16.02.2023 (обновлено: 16:24 16.02.2023)
Министр обороны Британии признал слабость Европы
Министр обороны Британии Уоллес заявил, что помощь Украине истощила запасы военные Европы
© AP Photo / Michal DyjukМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
© AP Photo / Michal Dyjuk
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Европа истощена и уязвима из-за военной помощи Украине, приводит The Independent слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.
"Наши боеприпасы, уровень обороноспособности, наша способность противостоять атакам сейчас находятся, что мы называем, "ниже плинтуса", — заявил глава военного ведомства.
Министр призвал задуматься о долгосрочном увеличении оборонного бюджета по мере того, как мир становится все более опасным и нестабильным. Он добавил, что Лондон нескоро сможет предоставить ВСУ самолеты из-за дороговизны их обслуживания и подготовки экипажей.
"Я не думаю, что в ближайшие несколько месяцев или даже лет мы сможем передать истребители Украине. Вы просто не можете научиться летать на такой технике за неделю или две, это займет много времени", — сказал Уоллес.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии.
По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.