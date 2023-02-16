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Министр обороны Британии признал слабость Европы - РИА Новости, 16.02.2023
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Министр обороны Британии признал слабость Европы
Министр обороны Британии признал слабость Европы - РИА Новости, 16.02.2023
Министр обороны Британии признал слабость Европы
Европа истощена и уязвима из-за военной помощи Украине, приводит The Independent слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T15:25
2023-02-16T16:24
в мире
украина
европа
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
бен уоллес
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Европа истощена и уязвима из-за военной помощи Украине, приводит The Independent слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.Министр призвал задуматься о долгосрочном увеличении оборонного бюджета по мере того, как мир становится все более опасным и нестабильным. Он добавил, что Лондон нескоро сможет предоставить ВСУ самолеты из-за дороговизны их обслуживания и подготовки экипажей."Я не думаю, что в ближайшие несколько месяцев или даже лет мы сможем передать истребители Украине. Вы просто не можете научиться летать на такой технике за неделю или две, это займет много времени", — сказал Уоллес.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230216/vooruzheniya-1852322247.html
https://ria.ru/20230215/nato-1852144181.html
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в мире, украина, европа, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, бен уоллес
В мире, Украина, Европа, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Бен Уоллес
15:25 16.02.2023 (обновлено: 16:24 16.02.2023)
 
Министр обороны Британии признал слабость Европы

Министр обороны Британии Уоллес заявил, что помощь Украине истощила запасы военные Европы

© AP Photo / Michal DyjukМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Европа истощена и уязвима из-за военной помощи Украине, приводит The Independent слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

"Наши боеприпасы, уровень обороноспособности, наша способность противостоять атакам сейчас находятся, что мы называем, "ниже плинтуса", — заявил глава военного ведомства.

Министр призвал задуматься о долгосрочном увеличении оборонного бюджета по мере того, как мир становится все более опасным и нестабильным. Он добавил, что Лондон нескоро сможет предоставить ВСУ самолеты из-за дороговизны их обслуживания и подготовки экипажей.
"Я не думаю, что в ближайшие несколько месяцев или даже лет мы сможем передать истребители Украине. Вы просто не можете научиться летать на такой технике за неделю или две, это займет много времени", — сказал Уоллес.
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Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии.
По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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