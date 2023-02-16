https://ria.ru/20230216/britaniya-1852435815.html

Министр обороны Британии признал слабость Европы

Министр обороны Британии признал слабость Европы - РИА Новости, 16.02.2023

Министр обороны Британии признал слабость Европы

Европа истощена и уязвима из-за военной помощи Украине, приводит The Independent слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T15:25

2023-02-16T15:25

2023-02-16T16:24

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европа

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

бен уоллес

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Европа истощена и уязвима из-за военной помощи Украине, приводит The Independent слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.Министр призвал задуматься о долгосрочном увеличении оборонного бюджета по мере того, как мир становится все более опасным и нестабильным. Он добавил, что Лондон нескоро сможет предоставить ВСУ самолеты из-за дороговизны их обслуживания и подготовки экипажей."Я не думаю, что в ближайшие несколько месяцев или даже лет мы сможем передать истребители Украине. Вы просто не можете научиться летать на такой технике за неделю или две, это займет много времени", — сказал Уоллес.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230216/vooruzheniya-1852322247.html

https://ria.ru/20230215/nato-1852144181.html

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в мире, украина, европа, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, бен уоллес