Собчак обратила внимание на пропажу Брежневой из сериала "Мажор"
Собчак обратила внимание на пропажу сцен с Брежневой из сериала "Мажор" на ТВ
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Ксения Собчак заявила, что сцену с Верой Брежневой вырезали из сериала "Мажор" на ТВ. Однако кадры с певицей остались в Сети.
"Канал ТВ3 вырезал сцену с украинской певицей Верой Брежневой из сериала "Мажор". Брежнева появилась в десятой серии второго сезона. Она играла саму себя. По сюжету главные герои (с Прилучным) ведут расследование, которое после вырезанных сцен с певицей стало бессмысленным", – поделилась журналистка в своем Telegram-канале.
После начала СВО Брежнева осудила ее. В прошлом году СМИ сообщили, что певица некоторое время находилась в Польше с гуманитарной миссией помощи Украине. Затем она проживала в Италии.
Ранее подписчики осудили Веру Брежневу за татуировку с изображением украинской национальной вышивки. Они обвинили артистку в лицемерии и предложили вернуться на родину.
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