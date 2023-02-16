https://ria.ru/20230216/brezhneva-1852352153.html

Собчак обратила внимание на пропажу Брежневой из сериала "Мажор"

Собчак обратила внимание на пропажу Брежневой из сериала "Мажор" - РИА Новости, 16.02.2023

Собчак обратила внимание на пропажу Брежневой из сериала "Мажор"

Ксения Собчак заявила, что сцену с Верой Брежневой вырезали из сериала "Мажор" на ТВ. Однако кадры с певицей остались в Сети. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T11:39

2023-02-16T11:39

2023-02-16T11:39

шоубиз

вера брежнева

ксения собчак

знаменитости

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Ксения Собчак заявила, что сцену с Верой Брежневой вырезали из сериала "Мажор" на ТВ. Однако кадры с певицей остались в Сети. После начала СВО Брежнева осудила ее. В прошлом году СМИ сообщили, что певица некоторое время находилась в Польше с гуманитарной миссией помощи Украине. Затем она проживала в Италии. Ранее подписчики осудили Веру Брежневу за татуировку с изображением украинской национальной вышивки. Они обвинили артистку в лицемерии и предложили вернуться на родину.

https://ria.ru/20220812/brezhneva-1809236576.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

вера брежнева, ксения собчак, знаменитости