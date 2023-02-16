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Собчак обратила внимание на пропажу Брежневой из сериала "Мажор" - РИА Новости, 16.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230216/brezhneva-1852352153.html
Собчак обратила внимание на пропажу Брежневой из сериала "Мажор"
Собчак обратила внимание на пропажу Брежневой из сериала "Мажор" - РИА Новости, 16.02.2023
Собчак обратила внимание на пропажу Брежневой из сериала "Мажор"
Ксения Собчак заявила, что сцену с Верой Брежневой вырезали из сериала "Мажор" на ТВ. Однако кадры с певицей остались в Сети. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T11:39
2023-02-16T11:39
шоубиз
вера брежнева
ксения собчак
знаменитости
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Ксения Собчак заявила, что сцену с Верой Брежневой вырезали из сериала "Мажор" на ТВ. Однако кадры с певицей остались в Сети. После начала СВО Брежнева осудила ее. В прошлом году СМИ сообщили, что певица некоторое время находилась в Польше с гуманитарной миссией помощи Украине. Затем она проживала в Италии. Ранее подписчики осудили Веру Брежневу за татуировку с изображением украинской национальной вышивки. Они обвинили артистку в лицемерии и предложили вернуться на родину.
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вера брежнева, ксения собчак, знаменитости
Шоубиз, Вера Брежнева, Ксения Собчак, Знаменитости
11:39 16.02.2023
 
Собчак обратила внимание на пропажу Брежневой из сериала "Мажор"

Собчак обратила внимание на пропажу сцен с Брежневой из сериала "Мажор" на ТВ

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк Вера Брежнева
 Вера Брежнева - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Ксения Собчак заявила, что сцену с Верой Брежневой вырезали из сериала "Мажор" на ТВ. Однако кадры с певицей остались в Сети.
"Канал ТВ3 вырезал сцену с украинской певицей Верой Брежневой из сериала "Мажор". Брежнева появилась в десятой серии второго сезона. Она играла саму себя. По сюжету главные герои (с Прилучным) ведут расследование, которое после вырезанных сцен с певицей стало бессмысленным", – поделилась журналистка в своем Telegram-канале.
После начала СВО Брежнева осудила ее. В прошлом году СМИ сообщили, что певица некоторое время находилась в Польше с гуманитарной миссией помощи Украине. Затем она проживала в Италии.
Ранее подписчики осудили Веру Брежневу за татуировку с изображением украинской национальной вышивки. Они обвинили артистку в лицемерии и предложили вернуться на родину.
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ШоубизВера БрежневаКсения СобчакЗнаменитости
 
 
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