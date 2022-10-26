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"Переобулась": украинские подписчики обвинили Веру Брежневу в лицемерии - РИА Новости, 26.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221026/brezhneva-1826968168.html
"Переобулась": украинские подписчики обвинили Веру Брежневу в лицемерии
"Переобулась": украинские подписчики обвинили Веру Брежневу в лицемерии - РИА Новости, 26.10.2022
"Переобулась": украинские подписчики обвинили Веру Брежневу в лицемерии
Пользователи Сети обвинили Веру Брежневу в лицемерии из-за ее новой песни на украинском языке и татуировки с изображением национальной вышивки. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T17:28
2022-10-26T17:28
шоубиз
вера брежнева
ани лорак
украина
киев
знаменитости
музыка
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пользователи Сети обвинили Веру Брежневу в лицемерии из-за ее новой песни на украинском языке и татуировки с изображением национальной вышивки. Артистка выложила в соцсети фотографию с исполнительницей Tatyanna (Татьяна Решетняк), на снимке видны парные тату певиц. Подписчики из Украины неоднозначно отреагировали на пост. Одной из причин стали слова артистки о том, что она не украинская певица. Они не поверили в патриотизм звезды. Другие поддержали исполнительницу. Ранее Ани Лорак впервые за несколько месяцев выпустила композицию "Лабиринт". Некоторые подписчики были разочарованы исполнением песни на русском языке.
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вера брежнева, ани лорак, украина, киев, знаменитости, музыка
Шоубиз, Вера Брежнева, Ани Лорак, Украина, Киев, Знаменитости, Музыка
17:28 26.10.2022
 
"Переобулась": украинские подписчики обвинили Веру Брежневу в лицемерии

Украинские подписчики обвинили Веру Брежневу в лицемерии из-за ее новой песни и татуировки

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВера Брежнева на презентации клипа
Вера Брежнева на презентации клипа - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пользователи Сети обвинили Веру Брежневу в лицемерии из-за ее новой песни на украинском языке и татуировки с изображением национальной вышивки.
Артистка выложила в соцсети фотографию с исполнительницей Tatyanna (Татьяна Решетняк), на снимке видны парные тату певиц.

"Пленка. Вышиванка. Съемка", – прокомментировала изображение Брежнева.

Подписчики из Украины неоднозначно отреагировали на пост. Одной из причин стали слова артистки о том, что она не украинская певица. Они не поверили в патриотизм звезды.

"На украинском запела, не знает куда себя пристроить", "Возвращайтесь в Киев и живите с украинским народом, а не за границей", "Вы же не украинка? Что поменялось?", "Отлично переобуваетесь!" – возмутились пользователи Сети.

Другие поддержали исполнительницу.
"Вера, гожусь тобой!", "Красивая песня и исполнение!", "Вы непревзойденная!", "Отличная работа!", – отреагировали поклонники звезды.
Ранее Ани Лорак впервые за несколько месяцев выпустила композицию "Лабиринт". Некоторые подписчики были разочарованы исполнением песни на русском языке.
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