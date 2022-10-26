https://ria.ru/20221026/brezhneva-1826968168.html
"Переобулась": украинские подписчики обвинили Веру Брежневу в лицемерии
"Переобулась": украинские подписчики обвинили Веру Брежневу в лицемерии - РИА Новости, 26.10.2022
"Переобулась": украинские подписчики обвинили Веру Брежневу в лицемерии
Пользователи Сети обвинили Веру Брежневу в лицемерии из-за ее новой песни на украинском языке и татуировки с изображением национальной вышивки. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T17:28
2022-10-26T17:28
2022-10-26T17:28
шоубиз
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пользователи Сети обвинили Веру Брежневу в лицемерии из-за ее новой песни на украинском языке и татуировки с изображением национальной вышивки. Артистка выложила в соцсети фотографию с исполнительницей Tatyanna (Татьяна Решетняк), на снимке видны парные тату певиц. Подписчики из Украины неоднозначно отреагировали на пост. Одной из причин стали слова артистки о том, что она не украинская певица. Они не поверили в патриотизм звезды. Другие поддержали исполнительницу. Ранее Ани Лорак впервые за несколько месяцев выпустила композицию "Лабиринт". Некоторые подписчики были разочарованы исполнением песни на русском языке.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вера брежнева, ани лорак, украина, киев, знаменитости, музыка
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"Переобулась": украинские подписчики обвинили Веру Брежневу в лицемерии
Украинские подписчики обвинили Веру Брежневу в лицемерии из-за ее новой песни и татуировки