https://ria.ru/20221026/brezhneva-1826968168.html

"Переобулась": украинские подписчики обвинили Веру Брежневу в лицемерии

"Переобулась": украинские подписчики обвинили Веру Брежневу в лицемерии - РИА Новости, 26.10.2022

"Переобулась": украинские подписчики обвинили Веру Брежневу в лицемерии

Пользователи Сети обвинили Веру Брежневу в лицемерии из-за ее новой песни на украинском языке и татуировки с изображением национальной вышивки. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T17:28

2022-10-26T17:28

2022-10-26T17:28

шоубиз

вера брежнева

ани лорак

украина

киев

знаменитости

музыка

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пользователи Сети обвинили Веру Брежневу в лицемерии из-за ее новой песни на украинском языке и татуировки с изображением национальной вышивки. Артистка выложила в соцсети фотографию с исполнительницей Tatyanna (Татьяна Решетняк), на снимке видны парные тату певиц. Подписчики из Украины неоднозначно отреагировали на пост. Одной из причин стали слова артистки о том, что она не украинская певица. Они не поверили в патриотизм звезды. Другие поддержали исполнительницу. Ранее Ани Лорак впервые за несколько месяцев выпустила композицию "Лабиринт". Некоторые подписчики были разочарованы исполнением песни на русском языке.

https://ria.ru/20220529/kubok-1791626823.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

вера брежнева, ани лорак, украина, киев, знаменитости, музыка