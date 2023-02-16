Рейтинг@Mail.ru
В Кремле переадресовали в Минздрав вопрос о сокращении спецкоек в больницах - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230216/bolnitsy-1852381565.html
В Кремле переадресовали в Минздрав вопрос о сокращении спецкоек в больницах
В Кремле переадресовали в Минздрав вопрос о сокращении спецкоек в больницах - РИА Новости, 16.02.2023
В Кремле переадресовали в Минздрав вопрос о сокращении спецкоек в больницах
По вопросу сокращения численности спецкоек для людей с тяжелыми заболеваниями в московских больницах необходимо обратиться в российский Минздрав, это не вопрос... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T12:55
2023-02-16T12:55
общество
здоровье - общество
москва
россия
дмитрий песков
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156245/58/1562455848_0:224:2847:1825_1920x0_80_0_0_ae58ce604a62e4ace6f675b135c14300.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. По вопросу сокращения численности спецкоек для людей с тяжелыми заболеваниями в московских больницах необходимо обратиться в российский Минздрав, это не вопрос администрации президента, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Вам нужно позвонить в министерство здравоохранения. Вы оперируете конкретными номерами больниц и поликлиник, это не вопрос администрации президента", - сказал Песков на просьбу журналиста объяснить почему в 50-й московской больнице, а также ГКБ 24 и ГКБ 15 сокращается число спецкоек для людей с тяжелыми заболеваниями.
https://ria.ru/20220426/palliativ-1785366571.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156245/58/1562455848_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_a02f84b0161518971a70e903d803eb37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, москва, россия, дмитрий песков, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Здоровье - Общество, Москва, Россия, Дмитрий Песков, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
12:55 16.02.2023
 
В Кремле переадресовали в Минздрав вопрос о сокращении спецкоек в больницах

Песков переадресовал в Минздрав вопрос о сокращении числа спецкоек в московских больницах

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. По вопросу сокращения численности спецкоек для людей с тяжелыми заболеваниями в московских больницах необходимо обратиться в российский Минздрав, это не вопрос администрации президента, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вам нужно позвонить в министерство здравоохранения. Вы оперируете конкретными номерами больниц и поликлиник, это не вопрос администрации президента", - сказал Песков на просьбу журналиста объяснить почему в 50-й московской больнице, а также ГКБ 24 и ГКБ 15 сокращается число спецкоек для людей с тяжелыми заболеваниями.
Хоспис - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля 2022, 08:00
"Рыдали у двери врача". Что происходит с неизлечимо больными в России
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоМоскваРоссияДмитрий ПесковМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала