https://ria.ru/20230216/bolnitsy-1852381565.html

В Кремле переадресовали в Минздрав вопрос о сокращении спецкоек в больницах

В Кремле переадресовали в Минздрав вопрос о сокращении спецкоек в больницах - РИА Новости, 16.02.2023

В Кремле переадресовали в Минздрав вопрос о сокращении спецкоек в больницах

По вопросу сокращения численности спецкоек для людей с тяжелыми заболеваниями в московских больницах необходимо обратиться в российский Минздрав, это не вопрос... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T12:55

2023-02-16T12:55

2023-02-16T12:55

общество

здоровье - общество

москва

россия

дмитрий песков

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. По вопросу сокращения численности спецкоек для людей с тяжелыми заболеваниями в московских больницах необходимо обратиться в российский Минздрав, это не вопрос администрации президента, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Вам нужно позвонить в министерство здравоохранения. Вы оперируете конкретными номерами больниц и поликлиник, это не вопрос администрации президента", - сказал Песков на просьбу журналиста объяснить почему в 50-й московской больнице, а также ГКБ 24 и ГКБ 15 сокращается число спецкоек для людей с тяжелыми заболеваниями.

https://ria.ru/20220426/palliativ-1785366571.html

москва

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, москва, россия, дмитрий песков, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)