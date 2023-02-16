https://ria.ru/20230216/bolnitsy-1852381565.html
В Кремле переадресовали в Минздрав вопрос о сокращении спецкоек в больницах
В Кремле переадресовали в Минздрав вопрос о сокращении спецкоек в больницах - РИА Новости, 16.02.2023
В Кремле переадресовали в Минздрав вопрос о сокращении спецкоек в больницах
По вопросу сокращения численности спецкоек для людей с тяжелыми заболеваниями в московских больницах необходимо обратиться в российский Минздрав, это не вопрос... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T12:55
2023-02-16T12:55
2023-02-16T12:55
общество
здоровье - общество
москва
россия
дмитрий песков
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156245/58/1562455848_0:224:2847:1825_1920x0_80_0_0_ae58ce604a62e4ace6f675b135c14300.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. По вопросу сокращения численности спецкоек для людей с тяжелыми заболеваниями в московских больницах необходимо обратиться в российский Минздрав, это не вопрос администрации президента, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Вам нужно позвонить в министерство здравоохранения. Вы оперируете конкретными номерами больниц и поликлиник, это не вопрос администрации президента", - сказал Песков на просьбу журналиста объяснить почему в 50-й московской больнице, а также ГКБ 24 и ГКБ 15 сокращается число спецкоек для людей с тяжелыми заболеваниями.
https://ria.ru/20220426/palliativ-1785366571.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156245/58/1562455848_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_a02f84b0161518971a70e903d803eb37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, москва, россия, дмитрий песков, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Здоровье - Общество, Москва, Россия, Дмитрий Песков, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
В Кремле переадресовали в Минздрав вопрос о сокращении спецкоек в больницах
Песков переадресовал в Минздрав вопрос о сокращении числа спецкоек в московских больницах