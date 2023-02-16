https://ria.ru/20230216/boepripasy-1852361040.html

Эстония готовится начать производство боеприпасов для Украины

Эстония готовится начать производство боеприпасов для Украины - РИА Новости, 16.02.2023

Эстония готовится начать производство боеприпасов для Украины

Эстония готовится начать производство боеприпасов для Украины, которая расходует их в большом количестве, сообщил канцлер министерства обороны Кусти Сальм. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T11:57

2023-02-16T11:57

2023-02-16T11:57

специальная военная операция на украине

украина

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ХЕЛЬСИНКИ, 16 фев - РИА Новости. Эстония готовится начать производство боеприпасов для Украины, которая расходует их в большом количестве, сообщил канцлер министерства обороны Кусти Сальм. По его словам, у некоторых стран-союзников истощаются запасы боеприпасов. Украинцы расходуют за неделю столько боеприпасов, сколько западные союзники - США и страны Европы - могут произвести за месяц, поэтому нужно резко увеличивать их производство, и Эстония готовится к этому. "Мы создали для этого правовую среду. Есть компании и инвесторы, которые проявляют к этому интерес. Производство снарядов в Эстонии не будет запущено в ближайшие месяцы, но оно может начаться в течение следующего года", - сказал Сальм порталу государственного телерадиовещания ERR. Канцлер отметил, что если в настоящее время западные союзники в состоянии производить ежегодно от 200 до 300 тысяч снарядов, то нужно выйти на уровень от 700 тысяч снарядов в год. Это позволило бы направить на Украину достаточное количество боеприпасов, и если темпы расхода снарядов начнут снижаться, то европейские страны смогут снова заполнить свои склады. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230216/zapasy-1852340431.html

https://ria.ru/20230216/vooruzheniya-1852322247.html

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эстония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, эстония, в мире