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Эстония готовится начать производство боеприпасов для Украины - РИА Новости, 16.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/boepripasy-1852361040.html
Эстония готовится начать производство боеприпасов для Украины
Эстония готовится начать производство боеприпасов для Украины - РИА Новости, 16.02.2023
Эстония готовится начать производство боеприпасов для Украины
Эстония готовится начать производство боеприпасов для Украины, которая расходует их в большом количестве, сообщил канцлер министерства обороны Кусти Сальм. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T11:57
2023-02-16T11:57
специальная военная операция на украине
украина
эстония
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 фев - РИА Новости. Эстония готовится начать производство боеприпасов для Украины, которая расходует их в большом количестве, сообщил канцлер министерства обороны Кусти Сальм. По его словам, у некоторых стран-союзников истощаются запасы боеприпасов. Украинцы расходуют за неделю столько боеприпасов, сколько западные союзники - США и страны Европы - могут произвести за месяц, поэтому нужно резко увеличивать их производство, и Эстония готовится к этому. "Мы создали для этого правовую среду. Есть компании и инвесторы, которые проявляют к этому интерес. Производство снарядов в Эстонии не будет запущено в ближайшие месяцы, но оно может начаться в течение следующего года", - сказал Сальм порталу государственного телерадиовещания ERR. Канцлер отметил, что если в настоящее время западные союзники в состоянии производить ежегодно от 200 до 300 тысяч снарядов, то нужно выйти на уровень от 700 тысяч снарядов в год. Это позволило бы направить на Украину достаточное количество боеприпасов, и если темпы расхода снарядов начнут снижаться, то европейские страны смогут снова заполнить свои склады. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230216/zapasy-1852340431.html
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украина, эстония, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Эстония, В мире
11:57 16.02.2023
 
Эстония готовится начать производство боеприпасов для Украины

Канцлер Минобороны Эстонии Сальм сообщил о подготовке производства боеприпасов для Украины

© iStock.com / diegograndiФлаг Эстонии около здания Таллинской ратуши
Флаг Эстонии около здания Таллинской ратуши - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© iStock.com / diegograndi
Флаг Эстонии около здания Таллинской ратуши. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 фев - РИА Новости. Эстония готовится начать производство боеприпасов для Украины, которая расходует их в большом количестве, сообщил канцлер министерства обороны Кусти Сальм.
По его словам, у некоторых стран-союзников истощаются запасы боеприпасов. Украинцы расходуют за неделю столько боеприпасов, сколько западные союзники - США и страны Европы - могут произвести за месяц, поэтому нужно резко увеличивать их производство, и Эстония готовится к этому.
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В Пентагоне пересмотрят запасы оружия из-за Украины
"Мы создали для этого правовую среду. Есть компании и инвесторы, которые проявляют к этому интерес. Производство снарядов в Эстонии не будет запущено в ближайшие месяцы, но оно может начаться в течение следующего года", - сказал Сальм порталу государственного телерадиовещания ERR.
Канцлер отметил, что если в настоящее время западные союзники в состоянии производить ежегодно от 200 до 300 тысяч снарядов, то нужно выйти на уровень от 700 тысяч снарядов в год. Это позволило бы направить на Украину достаточное количество боеприпасов, и если темпы расхода снарядов начнут снижаться, то европейские страны смогут снова заполнить свои склады.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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