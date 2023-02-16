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Эстония готовится начать производство боеприпасов для Украины
Эстония готовится начать производство боеприпасов для Украины - РИА Новости, 16.02.2023
Эстония готовится начать производство боеприпасов для Украины
Эстония готовится начать производство боеприпасов для Украины, которая расходует их в большом количестве, сообщил канцлер министерства обороны Кусти Сальм. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T11:57
2023-02-16T11:57
2023-02-16T11:57
специальная военная операция на украине
украина
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 фев - РИА Новости. Эстония готовится начать производство боеприпасов для Украины, которая расходует их в большом количестве, сообщил канцлер министерства обороны Кусти Сальм. По его словам, у некоторых стран-союзников истощаются запасы боеприпасов. Украинцы расходуют за неделю столько боеприпасов, сколько западные союзники - США и страны Европы - могут произвести за месяц, поэтому нужно резко увеличивать их производство, и Эстония готовится к этому. "Мы создали для этого правовую среду. Есть компании и инвесторы, которые проявляют к этому интерес. Производство снарядов в Эстонии не будет запущено в ближайшие месяцы, но оно может начаться в течение следующего года", - сказал Сальм порталу государственного телерадиовещания ERR. Канцлер отметил, что если в настоящее время западные союзники в состоянии производить ежегодно от 200 до 300 тысяч снарядов, то нужно выйти на уровень от 700 тысяч снарядов в год. Это позволило бы направить на Украину достаточное количество боеприпасов, и если темпы расхода снарядов начнут снижаться, то европейские страны смогут снова заполнить свои склады. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230216/zapasy-1852340431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, эстония, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Эстония, В мире
Эстония готовится начать производство боеприпасов для Украины
Канцлер Минобороны Эстонии Сальм сообщил о подготовке производства боеприпасов для Украины