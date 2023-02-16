https://ria.ru/20230216/bitkoin-1852519129.html

Стоимость биткоина превысила 25 тысяч долларов

Стоимость биткоина превысила 25 тысяч долларов - РИА Новости, 16.02.2023

Стоимость биткоина превысила 25 тысяч долларов

Стоимость биткоина в четверг впервые с июня прошлого года превысила 25 тысяч долларов, увеличиваясь более чем на 10%, следует из данных торгов. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T19:20

2023-02-16T19:20

2023-02-16T19:23

экономика

криптовалюта

биткоин

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Стоимость биткоина в четверг впервые с июня прошлого года превысила 25 тысяч долларов, увеличиваясь более чем на 10%, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 19.05 мск дорожал на 10,56% за сутки - до 25 200 долларов. Выше 25 тысяч криптовалюта стоит впервые с июня прошлого года. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина увеличивалась на 10,12% - в среднем также до 25 106 долларов. Биткоин дорожает третий день подряд, за это время криптовалюта подорожала чуть более чем на 15%.

https://ria.ru/20230210/kripto-1851213520.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, криптовалюта, биткоин