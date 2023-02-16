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Стоимость биткоина превысила 25 тысяч долларов
Стоимость биткоина превысила 25 тысяч долларов - РИА Новости, 16.02.2023
Стоимость биткоина превысила 25 тысяч долларов
Стоимость биткоина в четверг впервые с июня прошлого года превысила 25 тысяч долларов, увеличиваясь более чем на 10%, следует из данных торгов. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T19:20
2023-02-16T19:20
2023-02-16T19:23
экономика
криптовалюта
биткоин
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Стоимость биткоина в четверг впервые с июня прошлого года превысила 25 тысяч долларов, увеличиваясь более чем на 10%, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 19.05 мск дорожал на 10,56% за сутки - до 25 200 долларов. Выше 25 тысяч криптовалюта стоит впервые с июня прошлого года. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина увеличивалась на 10,12% - в среднем также до 25 106 долларов. Биткоин дорожает третий день подряд, за это время криптовалюта подорожала чуть более чем на 15%.
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экономика, криптовалюта, биткоин
Экономика, Криптовалюта, Биткоин
19:20 16.02.2023 (обновлено: 19:23 16.02.2023)
Стоимость биткоина превысила 25 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые с июня 2022 года превысила 25 тысяч долларов