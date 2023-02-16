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Стоимость биткоина растет более чем на 11,8 процента
Стоимость биткоина растет более чем на 11,8 процента - РИА Новости, 16.02.2023
Стоимость биткоина растет более чем на 11,8 процента
Стоимость биткоина растет более чем на 11,8%, до $24,7 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T06:56
2023-02-16T06:56
2023-02-16T06:58
экономика
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Стоимость биткоина растет более чем на 11,8%, до $24,7 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 6.52 мск дорожает на 11,83% за сутки - до 24,7 тысячи долларов.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина растёт на 11,8% - в среднем также до 24,7 тысячи долларов.
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экономика
06:56 16.02.2023 (обновлено: 06:58 16.02.2023)
Стоимость биткоина растет более чем на 11,8 процента
Стоимость биткоина растет более чем на 11,8 процента, до 24,7 тысячи долларов
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Стоимость биткоина растет более чем на 11,8%, до $24,7 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 6.52 мск дорожает на 11,83% за сутки - до 24,7 тысячи долларов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина растёт на 11,8% - в среднем также до 24,7 тысячи долларов.