https://ria.ru/20230216/bitkoin-1852303765.html

Стоимость биткоина растет более чем на 11,8 процента

Стоимость биткоина растет более чем на 11,8 процента - РИА Новости, 16.02.2023

Стоимость биткоина растет более чем на 11,8 процента

Стоимость биткоина растет более чем на 11,8%, до $24,7 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T06:56

2023-02-16T06:56

2023-02-16T06:58

экономика

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Стоимость биткоина растет более чем на 11,8%, до $24,7 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 6.52 мск дорожает на 11,83% за сутки - до 24,7 тысячи долларов.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина растёт на 11,8% - в среднем также до 24,7 тысячи долларов.

https://ria.ru/20230210/kripto-1851213520.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика