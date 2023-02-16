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Байден поручил разработать правила ответа на обнаружение воздушных объектов - РИА Новости, 16.02.2023
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Байден поручил разработать правила ответа на обнаружение воздушных объектов
Байден поручил разработать правила ответа на обнаружение воздушных объектов - РИА Новости, 16.02.2023
Байден поручил разработать правила ответа на обнаружение воздушных объектов
Президент США Джо Байден заявил, что поручил разработать правила ответа на обнаружение воздушных объектов. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T22:35
2023-02-16T22:35
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что поручил разработать правила ответа на обнаружение воздушных объектов. "Я поручил команде разработать правила ответа на неизвестные объекты в дальнейшем", - сказал Байден журналистам. Он подчеркнул, что в случае угрозы США продолжат сбивать замеченные воздушные объекты. Правила будут уточняться при развитии ситуации, сказал Байден.
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
22:35 16.02.2023
 
Байден поручил разработать правила ответа на обнаружение воздушных объектов

Байден заявил, что поручил разработать правила ответа на обнаружение воздушных объектов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает с заявлением в Белом доме
Президент США Джо Байден выступает с заявлением в Белом доме - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден выступает с заявлением в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что поручил разработать правила ответа на обнаружение воздушных объектов.
"Я поручил команде разработать правила ответа на неизвестные объекты в дальнейшем", - сказал Байден журналистам.
Он подчеркнул, что в случае угрозы США продолжат сбивать замеченные воздушные объекты. Правила будут уточняться при развитии ситуации, сказал Байден.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
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