https://ria.ru/20230216/bayden-1852543721.html
Байден поручил разработать правила ответа на обнаружение воздушных объектов
Байден поручил разработать правила ответа на обнаружение воздушных объектов - РИА Новости, 16.02.2023
Байден поручил разработать правила ответа на обнаружение воздушных объектов
Президент США Джо Байден заявил, что поручил разработать правила ответа на обнаружение воздушных объектов. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T22:35
2023-02-16T22:35
2023-02-16T22:35
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что поручил разработать правила ответа на обнаружение воздушных объектов. "Я поручил команде разработать правила ответа на неизвестные объекты в дальнейшем", - сказал Байден журналистам. Он подчеркнул, что в случае угрозы США продолжат сбивать замеченные воздушные объекты. Правила будут уточняться при развитии ситуации, сказал Байден.
https://ria.ru/20230216/bayden-1852542107.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден
Байден поручил разработать правила ответа на обнаружение воздушных объектов
Байден заявил, что поручил разработать правила ответа на обнаружение воздушных объектов
ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что поручил разработать правила ответа на обнаружение воздушных объектов.
"Я поручил команде разработать правила ответа на неизвестные объекты в дальнейшем", - сказал Байден журналистам.
Он подчеркнул, что в случае угрозы США продолжат сбивать замеченные воздушные объекты. Правила будут уточняться при развитии ситуации, сказал Байден.