https://ria.ru/20230216/bayden-1852543721.html

Байден поручил разработать правила ответа на обнаружение воздушных объектов

Байден поручил разработать правила ответа на обнаружение воздушных объектов - РИА Новости, 16.02.2023

Байден поручил разработать правила ответа на обнаружение воздушных объектов

Президент США Джо Байден заявил, что поручил разработать правила ответа на обнаружение воздушных объектов. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T22:35

2023-02-16T22:35

2023-02-16T22:35

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что поручил разработать правила ответа на обнаружение воздушных объектов. "Я поручил команде разработать правила ответа на неизвестные объекты в дальнейшем", - сказал Байден журналистам. Он подчеркнул, что в случае угрозы США продолжат сбивать замеченные воздушные объекты. Правила будут уточняться при развитии ситуации, сказал Байден.

https://ria.ru/20230216/bayden-1852542107.html

сша

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, джо байден