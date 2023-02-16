https://ria.ru/20230216/bayden-1852534448.html
Байден выступит с заявлением по инцидентам с летательными аппаратами в США
Байден выступит с заявлением по инцидентам с летательными аппаратами в США - РИА Новости, 16.02.2023
Байден выступит с заявлением по инцидентам с летательными аппаратами в США
Президент США Джо Байден в четверг днем выступит с не анонсировавшимся ранее заявлением по недавним инцидентам со сбитыми в воздушном пространстве страны... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T21:09
2023-02-16T21:09
2023-02-16T21:22
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг днем выступит с не анонсировавшимся ранее заявлением по недавним инцидентам со сбитыми в воздушном пространстве страны неопознанными летательными аппаратами, следует из обновленного графика главы государства, который распространил Белый дом.Выступление американского лидера не числилось в первоначальном варианте графика, который традиционно рассылается журналистам вечером предшествующего дня.Заявление запланировано на 14.00 по вашингтонскому времени (22.00 мск)."Во второй половине дня президент выступит с речью, посвященной ответу США на недавние инциденты с воздушными объектами", - объявил Белый дом. Иные подробности предстоящей речи пока не приводятся.
https://ria.ru/20230216/aerostaty-1852522998.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, джо байден
21:09 16.02.2023 (обновлено: 21:22 16.02.2023)
Байден выступит с заявлением по инцидентам с летательными аппаратами в США
Белый дом: Байден выступит с заявлением по инцидентам с летательными аппаратами над США
ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг днем выступит с не анонсировавшимся ранее заявлением по недавним инцидентам со сбитыми в воздушном пространстве страны неопознанными летательными аппаратами, следует из обновленного графика главы государства, который распространил Белый дом.
Выступление американского лидера не числилось в первоначальном варианте графика, который традиционно рассылается журналистам вечером предшествующего дня.
Заявление запланировано на 14.00 по вашингтонскому времени (22.00 мск).
"Во второй половине дня президент выступит с речью, посвященной ответу США на недавние инциденты с воздушными объектами", - объявил Белый дом. Иные подробности предстоящей речи пока не приводятся.