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Байден выступит с заявлением по инцидентам с летательными аппаратами в США - РИА Новости, 16.02.2023
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Байден выступит с заявлением по инцидентам с летательными аппаратами в США
Байден выступит с заявлением по инцидентам с летательными аппаратами в США - РИА Новости, 16.02.2023
Байден выступит с заявлением по инцидентам с летательными аппаратами в США
Президент США Джо Байден в четверг днем выступит с не анонсировавшимся ранее заявлением по недавним инцидентам со сбитыми в воздушном пространстве страны... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T21:09
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в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг днем выступит с не анонсировавшимся ранее заявлением по недавним инцидентам со сбитыми в воздушном пространстве страны неопознанными летательными аппаратами, следует из обновленного графика главы государства, который распространил Белый дом.Выступление американского лидера не числилось в первоначальном варианте графика, который традиционно рассылается журналистам вечером предшествующего дня.Заявление запланировано на 14.00 по вашингтонскому времени (22.00 мск)."Во второй половине дня президент выступит с речью, посвященной ответу США на недавние инциденты с воздушными объектами", - объявил Белый дом. Иные подробности предстоящей речи пока не приводятся.
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
21:09 16.02.2023 (обновлено: 21:22 16.02.2023)
 
Байден выступит с заявлением по инцидентам с летательными аппаратами в США

Белый дом: Байден выступит с заявлением по инцидентам с летательными аппаратами над США

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу
Президент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг днем выступит с не анонсировавшимся ранее заявлением по недавним инцидентам со сбитыми в воздушном пространстве страны неопознанными летательными аппаратами, следует из обновленного графика главы государства, который распространил Белый дом.
Выступление американского лидера не числилось в первоначальном варианте графика, который традиционно рассылается журналистам вечером предшествующего дня.
Заявление запланировано на 14.00 по вашингтонскому времени (22.00 мск).
"Во второй половине дня президент выступит с речью, посвященной ответу США на недавние инциденты с воздушными объектами", - объявил Белый дом. Иные подробности предстоящей речи пока не приводятся.
Поиск китайского аэростата у побережья Миртл-Бич в Южной Каролине - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 19:42
США признали, что сбитые летательные аппараты не занимались разведкой
 
В миреСШАДжо Байден
 
 
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