https://ria.ru/20230216/bayden-1852534448.html

Байден выступит с заявлением по инцидентам с летательными аппаратами в США

Байден выступит с заявлением по инцидентам с летательными аппаратами в США - РИА Новости, 16.02.2023

Байден выступит с заявлением по инцидентам с летательными аппаратами в США

Президент США Джо Байден в четверг днем выступит с не анонсировавшимся ранее заявлением по недавним инцидентам со сбитыми в воздушном пространстве страны... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T21:09

2023-02-16T21:09

2023-02-16T21:22

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг днем выступит с не анонсировавшимся ранее заявлением по недавним инцидентам со сбитыми в воздушном пространстве страны неопознанными летательными аппаратами, следует из обновленного графика главы государства, который распространил Белый дом.Выступление американского лидера не числилось в первоначальном варианте графика, который традиционно рассылается журналистам вечером предшествующего дня.Заявление запланировано на 14.00 по вашингтонскому времени (22.00 мск)."Во второй половине дня президент выступит с речью, посвященной ответу США на недавние инциденты с воздушными объектами", - объявил Белый дом. Иные подробности предстоящей речи пока не приводятся.

https://ria.ru/20230216/aerostaty-1852522998.html

сша

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, джо байден