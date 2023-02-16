https://ria.ru/20230216/bayden-1852532950.html

Байден около трех часов пробыл в больнице для планового осмотра

Байден около трех часов пробыл в больнице для планового осмотра - РИА Новости, 16.02.2023

Байден около трех часов пробыл в больнице для планового осмотра

Президент США Джо Байден около трех часов провел в больнице для планового осмотра, сообщил журналистский пул Белого дома. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T20:56

2023-02-16T20:56

2023-02-16T20:56

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден около трех часов провел в больнице для планового осмотра, сообщил журналистский пул Белого дома. Как говорится в распространенном сообщении пула, Байден зашел в больницу в 09:16 местного времени (17:16 мск), и покинул медучреждение в 12:06 (20:06 мск). Ранее в Белом доме сообщили, что в четверг Байден пройдет диспансеризацию, результаты которой позже обнародуют.

https://ria.ru/20230216/ogayo-1852305578.html

сша

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

в мире, сша, джо байден