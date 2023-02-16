https://ria.ru/20230216/bayden-1852532950.html
Байден около трех часов пробыл в больнице для планового осмотра
Байден около трех часов пробыл в больнице для планового осмотра - РИА Новости, 16.02.2023
Байден около трех часов пробыл в больнице для планового осмотра
Президент США Джо Байден около трех часов провел в больнице для планового осмотра, сообщил журналистский пул Белого дома. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T20:56
2023-02-16T20:56
2023-02-16T20:56
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден около трех часов провел в больнице для планового осмотра, сообщил журналистский пул Белого дома. Как говорится в распространенном сообщении пула, Байден зашел в больницу в 09:16 местного времени (17:16 мск), и покинул медучреждение в 12:06 (20:06 мск). Ранее в Белом доме сообщили, что в четверг Байден пройдет диспансеризацию, результаты которой позже обнародуют.
https://ria.ru/20230216/ogayo-1852305578.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден
Байден около трех часов пробыл в больнице для планового осмотра
Президент США Байден около трех часов пробыл в больнице для планового осмотра
ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден около трех часов провел в больнице для планового осмотра, сообщил журналистский пул Белого дома.
Как говорится в распространенном сообщении пула, Байден зашел в больницу в 09:16 местного времени (17:16 мск), и покинул медучреждение в 12:06 (20:06 мск).
Ранее в Белом доме сообщили, что в четверг Байден пройдет диспансеризацию, результаты которой позже обнародуют.