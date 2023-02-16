https://ria.ru/20230216/bayden-1852524418.html
Байдена предупредили о катастрофе из-за тайной операции США на Украине
Байдена предупредили о катастрофе из-за тайной операции США на Украине - РИА Новости, 16.02.2023
Байдена предупредили о катастрофе из-за тайной операции США на Украине
Президент Джо Байден проводит на Украине тайную операцию, противоречащую Конституции США, заявил бывший судья Верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T19:52
2023-02-16T19:52
2023-02-16T20:35
в мире
сша
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джо байден
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Президент Джо Байден проводит на Украине тайную операцию, противоречащую Конституции США, заявил бывший судья Верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано в статье для The Washington Post."Некоторое предоставленное оборудование настолько сложное в применении, что американским военным приходится лично приезжать на Украину и обучать бойцов ВСУ", — отметил он.По словам Наполитано, тайное присутствие американцев представляет некоторые сложности. Обучающие инструкторы одеты в гражданскую одежду, поэтому говорить о проведении какой-то официальной операции нельзя. При этом российские войска могут обстрелять их или обвинить в шпионаже в пользу Украины. Похожая ситуация когда-то сложилась во Вьетнаме и ознаменовала начало катастрофы, напомнил экс-судья."Конгресс не может финансировать войну с участием американцев, которую он не объявлял, как ясно сказано в конституции", — подчеркнул он.Независимо от того, какое оборудование предоставит и задействует США, украинским войскам не удастся получить преимущества на поле боя из-за превосходства российской армии, подытожил Наполитано.
https://ria.ru/20230216/ukraina-1852448894.html
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в мире, сша, украина, нью-джерси, джо байден, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Нью-Джерси, Джо Байден, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
19:52 16.02.2023 (обновлено: 20:35 16.02.2023)
Байдена предупредили о катастрофе из-за тайной операции США на Украине
Бывший судья Наполитано: тайная операция Байдена на Украине нарушает Конституцию США