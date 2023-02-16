Рейтинг@Mail.ru
Байдена предупредили о катастрофе из-за тайной операции США на Украине - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/bayden-1852524418.html
Байдена предупредили о катастрофе из-за тайной операции США на Украине
Байдена предупредили о катастрофе из-за тайной операции США на Украине - РИА Новости, 16.02.2023
Байдена предупредили о катастрофе из-за тайной операции США на Украине
Президент Джо Байден проводит на Украине тайную операцию, противоречащую Конституции США, заявил бывший судья Верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T19:52
2023-02-16T20:35
в мире
сша
украина
нью-джерси
джо байден
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847530736_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4596987288287b40099e8fda9c7060cf.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Президент Джо Байден проводит на Украине тайную операцию, противоречащую Конституции США, заявил бывший судья Верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано в статье для The Washington Post."Некоторое предоставленное оборудование настолько сложное в применении, что американским военным приходится лично приезжать на Украину и обучать бойцов ВСУ", — отметил он.По словам Наполитано, тайное присутствие американцев представляет некоторые сложности. Обучающие инструкторы одеты в гражданскую одежду, поэтому говорить о проведении какой-то официальной операции нельзя. При этом российские войска могут обстрелять их или обвинить в шпионаже в пользу Украины. Похожая ситуация когда-то сложилась во Вьетнаме и ознаменовала начало катастрофы, напомнил экс-судья."Конгресс не может финансировать войну с участием американцев, которую он не объявлял, как ясно сказано в конституции", — подчеркнул он.Независимо от того, какое оборудование предоставит и задействует США, украинским войскам не удастся получить преимущества на поле боя из-за превосходства российской армии, подытожил Наполитано.
https://ria.ru/20230216/ukraina-1852448894.html
https://ria.ru/20230216/zelenskiy-1852491938.html
сша
украина
нью-джерси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847530736_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_978ef4d02a82ddfb152439f1b90b8779.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, нью-джерси, джо байден, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Нью-Джерси, Джо Байден, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
19:52 16.02.2023 (обновлено: 20:35 16.02.2023)
 
Байдена предупредили о катастрофе из-за тайной операции США на Украине

Бывший судья Наполитано: тайная операция Байдена на Украине нарушает Конституцию США

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Президент Джо Байден проводит на Украине тайную операцию, противоречащую Конституции США, заявил бывший судья Верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано в статье для The Washington Post.
"Некоторое предоставленное оборудование настолько сложное в применении, что американским военным приходится лично приезжать на Украину и обучать бойцов ВСУ", — отметил он.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 16:12Специальная военная операция на Украине
В США заговорили об отступлении ВСУ после предупреждения Столтенберга
По словам Наполитано, тайное присутствие американцев представляет некоторые сложности. Обучающие инструкторы одеты в гражданскую одежду, поэтому говорить о проведении какой-то официальной операции нельзя. При этом российские войска могут обстрелять их или обвинить в шпионаже в пользу Украины. Похожая ситуация когда-то сложилась во Вьетнаме и ознаменовала начало катастрофы, напомнил экс-судья.
"Конгресс не может финансировать войну с участием американцев, которую он не объявлял, как ясно сказано в конституции", — подчеркнул он.
Независимо от того, какое оборудование предоставит и задействует США, украинским войскам не удастся получить преимущества на поле боя из-за превосходства российской армии, подытожил Наполитано.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 17:54
В Киеве потребовали от Зеленского изменить отношение к Путину
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаНью-ДжерсиДжо БайденВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала