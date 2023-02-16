https://ria.ru/20230216/bayden-1852387256.html

Лукашенко заявил, что готов встретиться с Байденом

Лукашенко заявил, что готов встретиться с Байденом - РИА Новости, 16.02.2023

Лукашенко заявил, что готов встретиться с Байденом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов встретиться с президентом США Джозефом Байденом, как вариант, вместе с российским лидером Владимиром... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T13:15

2023-02-16T13:15

2023-02-16T18:06

александр лукашенко

в мире

россия

сша

белоруссия

владимир путин

джо байден

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МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов встретиться с президентом США Джозефом Байденом, как вариант, вместе с российским лидером Владимиром Путиным."А зачем Байден едет в Польшу? Зачем именно в Польшу? Но мы не паримся по этому поводу. Если у него есть желание, мы его в Минске готовы принять и серьезно поговорить. Если он хочет мира в Украине", - цитирует Лукашенко пресс-служба."И даже Путин подлетит в Минск, и встретимся здесь втроем: два "агрессора" и "миролюбивый" президент. Почему нет? Ради прекращения войны. Вот если он хочет прекратить войну (из Польши сюда рядом, я самолет пришлю, если что, "Боинг"), примем его", - добавил белорусский лидер. При этом Лукашенко выразил сомнение, что Байден согласится прилететь."Нет, он сюда не поедет. А ради прекращения войны, ради того, чтобы не гибли люди, стоило бы. Он останется в Польше, потому что Польша - гиена Европы, и она сегодня прежде всего играет самую активную роль по эскалации войны в Украине. Она больше всего кричит, больше, чем американцы", - сказал президент Белоруссии.Вместе с тем Лукашенко еще раз подчеркнул, что приглашает президента США в Белоруссию ради мирных переговоров по Украине. По его словам, президенты США, России и Белоруссии могут обсудить в Минске, что нужно сделать для мира."А может, если Байден захочет, и Зеленский сюда прилетит. Не через Варшаву, … а прямо через границу (с Белоруссией – ред.). Мы с россиянами обеспечим ему спокойный перелет в Беларусь – 40 минут от Киева до Минска", - сказал Лукашенко.Президент подчеркнул, что свой возможный вклад в прекращение конфликта на Украине он видит таким образом – в содействии организации мирных переговоров. "Я могу сделать только то, что захочет Путин и Зеленский. Но в данном случае - без Америки никуда", - добавил он, говоря о перспективах переговоров в Минске.

https://ria.ru/20221223/putin-1840795917.html

https://ria.ru/20221124/ssha-1834045426.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

александр лукашенко, в мире, россия, сша, белоруссия, владимир путин, джо байден