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Лукашенко заявил, что готов встретиться с Байденом - РИА Новости, 16.02.2023
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Лукашенко заявил, что готов встретиться с Байденом
Лукашенко заявил, что готов встретиться с Байденом - РИА Новости, 16.02.2023
Лукашенко заявил, что готов встретиться с Байденом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов встретиться с президентом США Джозефом Байденом, как вариант, вместе с российским лидером Владимиром... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T13:15
2023-02-16T18:06
александр лукашенко
в мире
россия
сша
белоруссия
владимир путин
джо байден
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МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов встретиться с президентом США Джозефом Байденом, как вариант, вместе с российским лидером Владимиром Путиным."А зачем Байден едет в Польшу? Зачем именно в Польшу? Но мы не паримся по этому поводу. Если у него есть желание, мы его в Минске готовы принять и серьезно поговорить. Если он хочет мира в Украине", - цитирует Лукашенко пресс-служба."И даже Путин подлетит в Минск, и встретимся здесь втроем: два "агрессора" и "миролюбивый" президент. Почему нет? Ради прекращения войны. Вот если он хочет прекратить войну (из Польши сюда рядом, я самолет пришлю, если что, "Боинг"), примем его", - добавил белорусский лидер. При этом Лукашенко выразил сомнение, что Байден согласится прилететь."Нет, он сюда не поедет. А ради прекращения войны, ради того, чтобы не гибли люди, стоило бы. Он останется в Польше, потому что Польша - гиена Европы, и она сегодня прежде всего играет самую активную роль по эскалации войны в Украине. Она больше всего кричит, больше, чем американцы", - сказал президент Белоруссии.Вместе с тем Лукашенко еще раз подчеркнул, что приглашает президента США в Белоруссию ради мирных переговоров по Украине. По его словам, президенты США, России и Белоруссии могут обсудить в Минске, что нужно сделать для мира."А может, если Байден захочет, и Зеленский сюда прилетит. Не через Варшаву, … а прямо через границу (с Белоруссией – ред.). Мы с россиянами обеспечим ему спокойный перелет в Беларусь – 40 минут от Киева до Минска", - сказал Лукашенко.Президент подчеркнул, что свой возможный вклад в прекращение конфликта на Украине он видит таким образом – в содействии организации мирных переговоров. "Я могу сделать только то, что захочет Путин и Зеленский. Но в данном случае - без Америки никуда", - добавил он, говоря о перспективах переговоров в Минске.
https://ria.ru/20221223/putin-1840795917.html
https://ria.ru/20221124/ssha-1834045426.html
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александр лукашенко, в мире, россия, сша, белоруссия, владимир путин, джо байден
Александр Лукашенко, В мире, Россия, США, Белоруссия, Владимир Путин, Джо Байден
13:15 16.02.2023 (обновлено: 18:06 16.02.2023)
 
Лукашенко заявил, что готов встретиться с Байденом

Лукашенко заявил, что готов встретиться с Байденом, в том числе и вместе с Путиным

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов встретиться с президентом США Джозефом Байденом, как вариант, вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
"А зачем Байден едет в Польшу? Зачем именно в Польшу? Но мы не паримся по этому поводу. Если у него есть желание, мы его в Минске готовы принять и серьезно поговорить. Если он хочет мира в Украине", - цитирует Лукашенко пресс-служба.
"И даже Путин подлетит в Минск, и встретимся здесь втроем: два "агрессора" и "миролюбивый" президент. Почему нет? Ради прекращения войны. Вот если он хочет прекратить войну (из Польши сюда рядом, я самолет пришлю, если что, "Боинг"), примем его", - добавил белорусский лидер. При этом Лукашенко выразил сомнение, что Байден согласится прилететь.
"Нет, он сюда не поедет. А ради прекращения войны, ради того, чтобы не гибли люди, стоило бы. Он останется в Польше, потому что Польша - гиена Европы, и она сегодня прежде всего играет самую активную роль по эскалации войны в Украине. Она больше всего кричит, больше, чем американцы", - сказал президент Белоруссии.
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Вместе с тем Лукашенко еще раз подчеркнул, что приглашает президента США в Белоруссию ради мирных переговоров по Украине. По его словам, президенты США, России и Белоруссии могут обсудить в Минске, что нужно сделать для мира.
"А может, если Байден захочет, и Зеленский сюда прилетит. Не через Варшаву, … а прямо через границу (с Белоруссией – ред.). Мы с россиянами обеспечим ему спокойный перелет в Беларусь – 40 минут от Киева до Минска", - сказал Лукашенко.
Президент подчеркнул, что свой возможный вклад в прекращение конфликта на Украине он видит таким образом – в содействии организации мирных переговоров. "Я могу сделать только то, что захочет Путин и Зеленский. Но в данном случае - без Америки никуда", - добавил он, говоря о перспективах переговоров в Минске.
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Александр ЛукашенкоВ миреРоссияСШАБелоруссияВладимир ПутинДжо Байден
 
 
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