https://ria.ru/20230216/banki-1852296327.html

Эксперты зафиксировали снижение числа хакерских атак на российские банки

Эксперты зафиксировали снижение числа хакерских атак на российские банки - РИА Новости, 16.02.2023

Эксперты зафиксировали снижение числа хакерских атак на российские банки

Количество хакерских атак на российские банки в начале 2023 года немного снизилось по сравнению с зафиксированным весной прошлого года пиком, при этом в случае... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T03:01

2023-02-16T03:01

2023-02-16T03:14

экономика

технологии

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Количество хакерских атак на российские банки в начале 2023 года немного снизилось по сравнению с зафиксированным весной прошлого года пиком, при этом в случае роста геополитической напряженности можно ожидать активизации злоумышленников, сообщил РИА Новости директор по продуктам компании-разработчика решений для защиты от кибератак Servicepipe Данила Чежин. Эксперт отметил, что компания наблюдает прямую линейную зависимость между ростом геополитической напряженности и количеством и интенсивностью DDoS-атак против российских компаний. "Поэтому можем прогнозировать в 2023 году рост атак на российский бизнес и госорганы в случае ухудшения геополитической обстановки", - заключил Чежин.

https://ria.ru/20230215/lufthansa-1852273528.html

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экономика, технологии, россия