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Эксперты зафиксировали снижение числа хакерских атак на российские банки - РИА Новости, 16.02.2023
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Эксперты зафиксировали снижение числа хакерских атак на российские банки
Эксперты зафиксировали снижение числа хакерских атак на российские банки - РИА Новости, 16.02.2023
Эксперты зафиксировали снижение числа хакерских атак на российские банки
Количество хакерских атак на российские банки в начале 2023 года немного снизилось по сравнению с зафиксированным весной прошлого года пиком, при этом в случае... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T03:01
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экономика
технологии
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Количество хакерских атак на российские банки в начале 2023 года немного снизилось по сравнению с зафиксированным весной прошлого года пиком, при этом в случае роста геополитической напряженности можно ожидать активизации злоумышленников, сообщил РИА Новости директор по продуктам компании-разработчика решений для защиты от кибератак Servicepipe Данила Чежин. Эксперт отметил, что компания наблюдает прямую линейную зависимость между ростом геополитической напряженности и количеством и интенсивностью DDoS-атак против российских компаний. "Поэтому можем прогнозировать в 2023 году рост атак на российский бизнес и госорганы в случае ухудшения геополитической обстановки", - заключил Чежин.
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экономика, технологии, россия
Экономика, Технологии, Россия
03:01 16.02.2023 (обновлено: 03:14 16.02.2023)
 
Эксперты зафиксировали снижение числа хакерских атак на российские банки

Эксперт Чежин: в начале 2023 года зафиксировано снижение числа атак на российские банки

© iStock.com / urbazonХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© iStock.com / urbazon
Хакер. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Количество хакерских атак на российские банки в начале 2023 года немного снизилось по сравнению с зафиксированным весной прошлого года пиком, при этом в случае роста геополитической напряженности можно ожидать активизации злоумышленников, сообщил РИА Новости директор по продуктам компании-разработчика решений для защиты от кибератак Servicepipe Данила Чежин.
"В 2023 году наблюдалось некоторое снижение общего количества атак - процентов на пять в сравнении с периодом пиковой активности в марте-апреле 2022 года. При этом длительность атак по-прежнему остается высокой - все те же группы хактивистов по-прежнему действуют и активны", - сообщил он в кулуарах Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".
Эксперт отметил, что компания наблюдает прямую линейную зависимость между ростом геополитической напряженности и количеством и интенсивностью DDoS-атак против российских компаний.
"Поэтому можем прогнозировать в 2023 году рост атак на российский бизнес и госорганы в случае ухудшения геополитической обстановки", - заключил Чежин.
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