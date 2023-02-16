Рейтинг@Mail.ru
Депутата Мособлдумы лишили полномочий за неисполнение обязанностей - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230216/babachenko-1852407101.html
Депутата Мособлдумы лишили полномочий за неисполнение обязанностей
Депутата Мособлдумы лишили полномочий за неисполнение обязанностей - РИА Новости, 16.02.2023
Депутата Мособлдумы лишили полномочий за неисполнение обязанностей
Депутата Московской областной Думы Сергея Бабаченко лишили полномочий в Думе за неисполнение своих прямых обязанностей, в округе проведут голосование, жители... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T14:12
2023-02-16T14:12
политика
московская областная дума
единая россия
игорь брынцалов
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91174/13/911741309_0:13:660:384_1920x0_80_0_0_aa57ef6565dffe185f68d3b2a2cdc3a7.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Депутата Московской областной Думы Сергея Бабаченко лишили полномочий в Думе за неисполнение своих прямых обязанностей, в округе проведут голосование, жители смогут сами выбрать того, кто будет отстаивать их интересы, заявил РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Мособлдума на заседании 16 февраля лишила депутатских полномочий Сергея Бабаченко. "Сергей Бабаченко на протяжении длительного времени не выполняет возложенные на него обязательства… По этой причине ранее мы уже исключили его из состава фракции "Единая Россия", сегодня лишили полномочий в Мособлдуме. Поскольку Сергей Бабаченко был избран по одномандатному округу, необходимо будет провести дополнительное голосование. Жители смогут отдать свой голос за того, кто будет отстаивать их права и интересы", - сказал Брынцалов. Председатель Мособлдумы отметил, что Бабаченко не вел приемы своих избирателей, не следил за выполнением наказов и государственных программ на территориях, "где за него отдавали голоса жители, доверяли ему представлять свои интересы". Осенью 2022 года в пресс-службе подмосковного отделения "Единой России" заявили РИА Новости, что депутата Мособлдумы Сергея Бабаченко исключили из "Единой России" "за утрату связи с партией": парламентарий шесть месяцев не вёл работу в округе, от которого избрался, не появлялся на заседании фракции, прогуливал заседания Мособлдумы и не участвовал в партийных мероприятиях. Бабаченко был избран депутатом по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 в 2021 году. Как указывается на сайте Мособлдумы, с 2014 года Бабченко также занимает должность замдиректора ООО "Ростагрокомплекс", производителя творожных сырков "Б.Ю. Александров".
https://ria.ru/20230214/krasnoyarsk-1851840927.html
https://ria.ru/20230203/diskreditatsiya-1849503406.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91174/13/911741309_67:0:595:396_1920x0_80_0_0_824425b6fe5e0da42dd9e742853ae4c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, московская областная дума, единая россия, игорь брынцалов, москва, россия
Политика, Московская областная дума, Единая Россия, Игорь Брынцалов, Москва, Россия
14:12 16.02.2023
 
Депутата Мособлдумы лишили полномочий за неисполнение обязанностей

Депутата Мособлдумы Бабаченко лишили полномочий за неисполнение прямых обязанностей

© Фото : Партия «Единая Россия».Здание Московской областной Думы
Здание Московской областной Думы - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© Фото : Партия «Единая Россия».
Здание Московской областной Думы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Депутата Московской областной Думы Сергея Бабаченко лишили полномочий в Думе за неисполнение своих прямых обязанностей, в округе проведут голосование, жители смогут сами выбрать того, кто будет отстаивать их интересы, заявил РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Мособлдума на заседании 16 февраля лишила депутатских полномочий Сергея Бабаченко.
Незаконная рубка леса - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
14 февраля, 06:05
В Красноярском крае семью депутатов будут судить за незаконную рубку леса
"Сергей Бабаченко на протяжении длительного времени не выполняет возложенные на него обязательства… По этой причине ранее мы уже исключили его из состава фракции "Единая Россия", сегодня лишили полномочий в Мособлдуме. Поскольку Сергей Бабаченко был избран по одномандатному округу, необходимо будет провести дополнительное голосование. Жители смогут отдать свой голос за того, кто будет отстаивать их права и интересы", - сказал Брынцалов.
Председатель Мособлдумы отметил, что Бабаченко не вел приемы своих избирателей, не следил за выполнением наказов и государственных программ на территориях, "где за него отдавали голоса жители, доверяли ему представлять свои интересы".
Осенью 2022 года в пресс-службе подмосковного отделения "Единой России" заявили РИА Новости, что депутата Мособлдумы Сергея Бабаченко исключили из "Единой России" "за утрату связи с партией": парламентарий шесть месяцев не вёл работу в округе, от которого избрался, не появлялся на заседании фракции, прогуливал заседания Мособлдумы и не участвовал в партийных мероприятиях.
Бабаченко был избран депутатом по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 в 2021 году. Как указывается на сайте Мособлдумы, с 2014 года Бабченко также занимает должность замдиректора ООО "Ростагрокомплекс", производителя творожных сырков "Б.Ю. Александров".
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 13:29
Депутата из архангельского Котласа заподозрили в дискредитации армии
 
ПолитикаМосковская областная думаЕдиная РоссияИгорь БрынцаловМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала