https://ria.ru/20230216/babachenko-1852407101.html
Депутата Мособлдумы лишили полномочий за неисполнение обязанностей
Депутата Мособлдумы лишили полномочий за неисполнение обязанностей - РИА Новости, 16.02.2023
Депутата Мособлдумы лишили полномочий за неисполнение обязанностей
Депутата Московской областной Думы Сергея Бабаченко лишили полномочий в Думе за неисполнение своих прямых обязанностей, в округе проведут голосование, жители... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T14:12
2023-02-16T14:12
2023-02-16T14:12
политика
московская областная дума
единая россия
игорь брынцалов
москва
россия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Депутата Московской областной Думы Сергея Бабаченко лишили полномочий в Думе за неисполнение своих прямых обязанностей, в округе проведут голосование, жители смогут сами выбрать того, кто будет отстаивать их интересы, заявил РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Мособлдума на заседании 16 февраля лишила депутатских полномочий Сергея Бабаченко. "Сергей Бабаченко на протяжении длительного времени не выполняет возложенные на него обязательства… По этой причине ранее мы уже исключили его из состава фракции "Единая Россия", сегодня лишили полномочий в Мособлдуме. Поскольку Сергей Бабаченко был избран по одномандатному округу, необходимо будет провести дополнительное голосование. Жители смогут отдать свой голос за того, кто будет отстаивать их права и интересы", - сказал Брынцалов. Председатель Мособлдумы отметил, что Бабаченко не вел приемы своих избирателей, не следил за выполнением наказов и государственных программ на территориях, "где за него отдавали голоса жители, доверяли ему представлять свои интересы". Осенью 2022 года в пресс-службе подмосковного отделения "Единой России" заявили РИА Новости, что депутата Мособлдумы Сергея Бабаченко исключили из "Единой России" "за утрату связи с партией": парламентарий шесть месяцев не вёл работу в округе, от которого избрался, не появлялся на заседании фракции, прогуливал заседания Мособлдумы и не участвовал в партийных мероприятиях. Бабаченко был избран депутатом по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 в 2021 году. Как указывается на сайте Мособлдумы, с 2014 года Бабченко также занимает должность замдиректора ООО "Ростагрокомплекс", производителя творожных сырков "Б.Ю. Александров".
https://ria.ru/20230214/krasnoyarsk-1851840927.html
https://ria.ru/20230203/diskreditatsiya-1849503406.html
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политика, московская областная дума, единая россия, игорь брынцалов, москва, россия
Политика, Московская областная дума, Единая Россия, Игорь Брынцалов, Москва, Россия
Депутата Мособлдумы лишили полномочий за неисполнение обязанностей
Депутата Мособлдумы Бабаченко лишили полномочий за неисполнение прямых обязанностей
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Депутата Московской областной Думы Сергея Бабаченко лишили полномочий в Думе за неисполнение своих прямых обязанностей, в округе проведут голосование, жители смогут сами выбрать того, кто будет отстаивать их интересы, заявил РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Мособлдума на заседании 16 февраля лишила депутатских полномочий Сергея Бабаченко.
"Сергей Бабаченко на протяжении длительного времени не выполняет возложенные на него обязательства… По этой причине ранее мы уже исключили его из состава фракции "Единая Россия", сегодня лишили полномочий в Мособлдуме. Поскольку Сергей Бабаченко был избран по одномандатному округу, необходимо будет провести дополнительное голосование. Жители смогут отдать свой голос за того, кто будет отстаивать их права и интересы", - сказал Брынцалов.
Председатель Мособлдумы отметил, что Бабаченко не вел приемы своих избирателей, не следил за выполнением наказов и государственных программ на территориях, "где за него отдавали голоса жители, доверяли ему представлять свои интересы".
Осенью 2022 года в пресс-службе подмосковного отделения "Единой России" заявили РИА Новости, что депутата Мособлдумы Сергея Бабаченко исключили из "Единой России
" "за утрату связи с партией": парламентарий шесть месяцев не вёл работу в округе, от которого избрался, не появлялся на заседании фракции, прогуливал заседания Мособлдумы и не участвовал в партийных мероприятиях.
Бабаченко был избран депутатом по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 в 2021 году. Как указывается на сайте Мособлдумы, с 2014 года Бабченко также занимает должность замдиректора ООО "Ростагрокомплекс", производителя творожных сырков "Б.Ю. Александров".