https://ria.ru/20230216/avtobus-1852365203.html
В Красноярске пассажир распылил баллончик в лицо водителю автобуса
В Красноярске пассажир распылил баллончик в лицо водителю автобуса - РИА Новости, 16.02.2023
В Красноярске пассажир распылил баллончик в лицо водителю автобуса
Полицейские в Красноярске разбираются в конфликте между водителем маршрутного автобуса и пассажиром, который во время ссоры брызнул водителю в лицо из газового... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T12:08
2023-02-16T12:08
2023-02-16T12:08
происшествия
красноярск
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 16 фев - РИА Новости. Полицейские в Красноярске разбираются в конфликте между водителем маршрутного автобуса и пассажиром, который во время ссоры брызнул водителю в лицо из газового баллончика, сообщает краевой главк ГУМВД. Инцидент произошел в четверг утром. "Поступило сообщение от водителя автобуса о том, что во время движения транспортного средства между ним и пассажиром произошел конфликт, в результате которого пассажир брызнул ему в лицо из баллончика. На место происшествия выехали сотрудники полиции, которые опросили и приняли заявление от пострадавшего", - говорится в сообщении. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), красноярский край
Происшествия, Красноярск, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Красноярский край
В Красноярске пассажир распылил баллончик в лицо водителю автобуса
В Красноярске пассажир распылил баллончик в лицо водителю во время движения автобуса