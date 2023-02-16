Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске пассажир распылил баллончик в лицо водителю автобуса - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230216/avtobus-1852365203.html
В Красноярске пассажир распылил баллончик в лицо водителю автобуса
В Красноярске пассажир распылил баллончик в лицо водителю автобуса - РИА Новости, 16.02.2023
В Красноярске пассажир распылил баллончик в лицо водителю автобуса
Полицейские в Красноярске разбираются в конфликте между водителем маршрутного автобуса и пассажиром, который во время ссоры брызнул водителю в лицо из газового... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T12:08
2023-02-16T12:08
происшествия
красноярск
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
красноярский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
КРАСНОЯРСК, 16 фев - РИА Новости. Полицейские в Красноярске разбираются в конфликте между водителем маршрутного автобуса и пассажиром, который во время ссоры брызнул водителю в лицо из газового баллончика, сообщает краевой главк ГУМВД. Инцидент произошел в четверг утром. "Поступило сообщение от водителя автобуса о том, что во время движения транспортного средства между ним и пассажиром произошел конфликт, в результате которого пассажир брызнул ему в лицо из баллончика. На место происшествия выехали сотрудники полиции, которые опросили и приняли заявление от пострадавшего", - говорится в сообщении. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20230215/avtobus-1852074232.html
https://ria.ru/20230214/tok-1852031078.html
красноярск
россия
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярск, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), красноярский край
Происшествия, Красноярск, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Красноярский край
12:08 16.02.2023
 
В Красноярске пассажир распылил баллончик в лицо водителю автобуса

В Красноярске пассажир распылил баллончик в лицо водителю во время движения автобуса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 16 фев - РИА Новости. Полицейские в Красноярске разбираются в конфликте между водителем маршрутного автобуса и пассажиром, который во время ссоры брызнул водителю в лицо из газового баллончика, сообщает краевой главк ГУМВД.
Инцидент произошел в четверг утром.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 08:59
СК проверит сообщения о ребенке, высаженном из автобуса в Красноярске
"Поступило сообщение от водителя автобуса о том, что во время движения транспортного средства между ним и пассажиром произошел конфликт, в результате которого пассажир брызнул ему в лицо из баллончика. На место происшествия выехали сотрудники полиции, которые опросили и приняли заявление от пострадавшего", - говорится в сообщении.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
14 февраля, 20:01
В Перми мальчик попал в больницу после удара током на остановке
 
ПроисшествияКрасноярскРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Красноярский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала