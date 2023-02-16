https://ria.ru/20230216/avtobus-1852365203.html

В Красноярске пассажир распылил баллончик в лицо водителю автобуса

В Красноярске пассажир распылил баллончик в лицо водителю автобуса - РИА Новости, 16.02.2023

В Красноярске пассажир распылил баллончик в лицо водителю автобуса

Полицейские в Красноярске разбираются в конфликте между водителем маршрутного автобуса и пассажиром, который во время ссоры брызнул водителю в лицо из газового... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T12:08

2023-02-16T12:08

2023-02-16T12:08

происшествия

красноярск

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 16 фев - РИА Новости. Полицейские в Красноярске разбираются в конфликте между водителем маршрутного автобуса и пассажиром, который во время ссоры брызнул водителю в лицо из газового баллончика, сообщает краевой главк ГУМВД. Инцидент произошел в четверг утром. "Поступило сообщение от водителя автобуса о том, что во время движения транспортного средства между ним и пассажиром произошел конфликт, в результате которого пассажир брызнул ему в лицо из баллончика. На место происшествия выехали сотрудники полиции, которые опросили и приняли заявление от пострадавшего", - говорится в сообщении. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20230215/avtobus-1852074232.html

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красноярск

россия

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, красноярск, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), красноярский край